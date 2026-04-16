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Aitana se pronuncia ante los rumores de crisis con Plex: “Nunca he sido tan feliz”

La cantante catalana ha acallado los rumores que el programa ‘El tiempo justo’ desvelaba este miércoles

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Aitana y Plex, en 'La vuelta al mundo III'. (YOUTUBE).
Aitana y Plex, en 'La vuelta al mundo III'. (YOUTUBE).

Aitana y Plex se conocieron el pasado año en La vuelta al mundo III del creador de contenido y, desde entonces, no se han separado. Sin embargo, el programa El tiempo justo publicaba este miércoles que la relación podría no estar pasando por su mejor momento. No obstante, lejos de alimentar el silencio, la artista ha decidido intervenir directamente para frenar los rumores con un mensaje claro y poco habitual en ella.

A través de sus redes sociales, la catalana ha querido desmentir las informaciones que apuntaban a un distanciamiento. En su comunicado, ha sido tajante: “No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor”.

Aitana y Plex. (REDES SOCIALES).
Aitana y Plex. (REDES SOCIALES).

La reacción de Aitana llegó pocas horas después de que el tema cobrara fuerza en el programa de Telecinco, donde se apuntaba a una posible crisis en la pareja: “No estamos hablando de una ruptura definitiva, sino de una crisis”. Según lo comentado en el espacio, ambos habrían atravesado una discusión motivada por la falta de tiempo compartido, derivada en parte de la intensa agenda profesional de Plex: “Él está muy enfocado en su trabajo, en sus viajes y en las múltiples actividades que hace. Aitana echa de menos pasar tiempo con él y eso es motivo de una discusión”.

Desde que hicieron pública su relación el pasado año, ambos han mostrado una conexión que ha llamado la atención por su naturalidad. Lejos de estrategias mediáticas o apariciones forzadas, sus momentos juntos han trascendido sobre todo en contextos cotidianos: viajes, escapadas o escenas compartidas en entornos relajados. Destinos como Japón o Bali han sido parte de esa historia construida sin excesiva exposición.

Aitana y Plex en Japón (REDES SOCIALES).
Aitana y Plex en Japón (REDES SOCIALES).

El ruido mediático contrasta con la forma en la que la artista ha abordado su vida personal en los últimos tiempos. La cantante dejaba claro que no quiere caer en la dinámica de mostrar imágenes sin sentido o forzadas, sino enseñar su día a día de forma más natural. Incluso adelantaba que podría reducir su actividad digital, priorizando su bienestar emocional. Una reflexión que, vista en perspectiva, cobra sentido en medio de la polémica actual.

Su confesión a Rosalía

Este posicionamiento refuerza la idea de que la artista busca proteger su espacio personal, marcando límites frente a la exposición pública. Sin embargo, la pasada semana le confesaba a Rosalía y a todo un Movistar Arena lleno durante su ‘Lux Tour’ algunos detalles de su relación con Sebastián Yatra. Allí, la cantante admitió que el colombiano le llegó a plantear que, tras un año juntos, “podía ser infiel”: “Cuando íbamos a hacer un año me dijo: ‘A partir del año puedo ser infiel’. Y yo dije: bueno, por lo menos es sincero”.

No obstante, y tal y como Aitana ha afirmado en redes sociales, su relación con Plex va viento en popa. El influencer continúa centrado en su carrera como creador de contenido, especialmente en proyectos vinculados a los viajes, que le han consolidado como una de las figuras más destacadas en su ámbito. Su agenda internacional, lejos de ser un obstáculo, forma parte de un estilo de vida que ambos parecen haber asumido.

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