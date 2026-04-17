Aitana y Plex planean su futuro juntos: los detalles del próximo paso con el que consolidarán su historia de amor

Aitana y Plex en una imagen de archivo (Europa Press)

En el mundo de las celebridades, el silencio suele ser el combustible que alimenta las especulaciones. Sin embargo, cuando la narrativa roza lo que uno más valora, hay silencios que se rompen con la fuerza de un huracán. Aitana Ocaña, que siempre ha navegado con cautela en las aguas de la crónica social, ha decidido dar un golpe sobre la mesa. La cantante no solo ha desmentido cualquier tipo de crisis con el streamer Plex (Daniel Alonso), sino que ha blindado su relación con una contundencia inusual.

“Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor”, confesaba la artista recientemente, echando por tierra las informaciones que apuntaban a un distanciamiento. Cansada de las conjeturas, la intérprete de Vas a quedarte emitía un breve pero tajante comunicado en sus redes sociales para proteger su intimidad: “No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras”.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un ciclo para coronarse como princesa del pop español. (EFE)

El momento elegido por la cantante para zanjar la polémica no es casual. Aitana se encuentra en el ecuador de un proceso creativo y físico agotador. Según confirman fuentes de su entorno cercano a Vanitatis, la artista está “completamente inmersa en los ensayos de la gira de Cuarto Azul”, el proyecto más ambicioso de su carrera hasta la fecha.

Se trata de su primer tour mundial, una odisea musical que arrancará el próximo 9 de mayo en Roquetas de Mar y que se extenderá hasta el 20 de febrero de 2027, con un gran final en París. Con 40 conciertos programados entre España, Latinoamérica y las principales capitales de Europa, Aitana ha decidido que nada, ni nadie, debe empañar un hito que marcará su trayectoria para siempre.

La agenda como aliada, no como enemiga

Una de las teorías que circulaban sobre la supuesta crisis señalaba al ritmo de vida de ambos como el principal detonante. Sin embargo, su círculo íntimo tilda esta posibilidad de absurda. “¿Cómo va a reprochar Aitana a nadie un ritmo de vida vertiginoso a causa del trabajo? Es absurdo, ¿alguien ha visto su agenda?“, relatan fuentes solventes al ya citado medio. Y es que la pareja parece haber encontrado un equilibrio maduro basado en la comprensión absoluta de sus respectivas profesiones.

Aitana y Plex en una imagen de archivo (Europa Press)

“Evidentemente, como a cualquier persona enamorada, les encantaría pasar más tiempo con la persona que aman, pero desde que se conocieron sabían cuáles eran los términos de pareja para ellos si querían tener una relación. En absoluto se reprochan nada, lo único que hacen es apoyarse mutuamente en sus sueños y comprenden y respetan las obligaciones de sus respectivos trabajos”, añaden desde su entorno.

A pesar de las distancias kilométricas y las zonas horarias, Aitana y Plex han hecho de la coordinación su mejor estrategia. Hemos visto a la cantante participar de forma natural en el canal de YouTube de Daniel, desde presentaciones de eventos masivos como La Velada del Año VI de Ibai Llanos, hasta visitas solidarias en quirófanos junto al reputado cirujano Diego González Rivas.

Por su parte, Plex ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. El streamer tiene previsto asistir a varios conciertos de la gira Cuarto Azul, devolviendo el gesto que la cantante tuvo el verano pasado durante sus conciertos en estadios. No es la primera vez que Daniel Alonso prioriza su relación sobre su carrera: el pasado verano, con motivo del 26º cumpleaños de Aitana, el creador de contenido canceló un viaje de trabajo a Japón para permanecer en España junto a ella, sus amigas y su familia. “Le hace ilusión acompañarla en estos momentos tan especiales, igual que a ella arroparlo en sus citas más destacadas”, explican al ya citado medio.

Aitana y Plex, este domingo en Toro con la vega del Duero al fondo (@Demista11 / X)

Un hogar común en el horizonte

Mirando hacia el futuro, la pareja ya ha establecido una meta a medio plazo que consolida su unión. Una vez finalizado el año 2026, marcado por la extrema carga laboral de ambos, su objetivo es establecer un domicilio común en Madrid. Actualmente, ambos residen en propiedades de lujo independientes.

Plex disfruta de una moderna casa con grandes ventanales en una parcela de más de mil metros cuadrados. Por su parte, la vivienda de Aitana cuenta con una parcela de 2.700 metros cuadrados que incluye excentricidades propias de una estrella del pop, como una sala de grabación insonorizada y una minidiscoteca. La idea de unificar estos dos mundos en una sola residencia de convivencia es el paso definitivo que planean dar tras el tour.