Los tres pasos indispensables de una experta para tener un abdomen fuerte y definido

La entrenadora Rocío Marín en un montaje. (TikTok/@rociomarin_v/Canva)

La entrenadora personal Rocío Marín ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@rociomarin_v) una rutina de solo dos ejercicios diarios durante siete días con la que plantea reducir la cintura y lograr un abdomen más firme sin ningún tipo de material deportivo. Son pasos sencillos y se pueden realizar en casa en cualquier momento del día. La creadora de contenido plantea así una secuencia de tres pasos: medición inicial, registro fotográfico y repetición diaria de la rutina.

En primer lugar es importante conocer la base de la que parte cada persona para poder ver el progreso a lo largo de las semanas. Por ello, Marín establece como primer paso tomar las medidas de la cintura y la cadera, así como hacerse fotos desde distintos ángulos. Este paso se repetirá cada semana para comprobar los avances. Según explica Marín, esto sirve para evitar que la valoración dependa solo de sensaciones.

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Tras esto, comienzan los ejercicios de la rutuna, que está planteada para aquellas personas que buscan reducir cintura y reforzar la zona abdominal sin recurrir a equipamiento específico y de una forma sencilla.

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La rutina se compone de dos ejercicios enfocados al fortalecimiento del core, es decir, la musculatura del abdomen y la zona lumbar. El primero es una plancha con elevación de rodillas apoyando los antebrazos en el suelo. Durante la ejecución, Marín subraya que el abdomen debe permanecer activado. “Es muy importante que trabajemos esta faja abdominal para que pueda reducir el perímetro de cintura”, indica.

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Planchas con control de la respiración

El control de la respiración es una parte vital de ese primer movimiento. La instructora recomienda imaginar que el ombligo “tira hacia adentro y hacia arriba”, una indicación orientada a mantener la tensión abdominal mientras se realiza el ejercicio.

Hipopresivos desde una silla

El segundo bloque de la rutina lo forman los hipopresivos, una técnica basada en la respiración y en la activación de la musculatura profunda del abdomen. Para facilitar la postura, la entrenadora utiliza una silla como punto de apoyo y desgrana la secuencia de forma guiada: “Manos encima de la silla, rotación interna de hombros, inhalas, exhalas... y apnea mientras abres costillas”. Ahora bien, Marín reconoce que esta técnica requiere práctica y paciencia por lo que anima a todos aquellos que quieran poner en práctica esta rutina a no desesperar y ser pacientes. Tal vez el primer día cueste más llevar a cabo los ejercicios, pero es una cuestión de rutina y de práctica.

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Constancia y repetición

Los resultados no dependen solo de la constancia y la repetición, sino que existen muchos otros factores que pueden intervenir. Para algunas personas, una semana puede bastar para apreciar una menor hinchazón abdominal o una mejor activación muscular, pero para otras puede no resultar tan sencillo, especialmente si hay un volumen de grasa elevado. Por ello, es importante ajustar las expectativas y no poner el listón demasiado alto al principio para no caer en la frustración y abandonar. Es un proceso lento pero que puede salir adelante con determinación y motivación.