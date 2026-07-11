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Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

El futbolista danés se une al equipo del Cholo Simeone para pelear el puesto con Jonny Cardoso y Koke

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Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid. (REUTERS/Rita Franca)
Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid. (REUTERS/Rita Franca)

Ya es oficial. El Atlético de Madrid ya tiene a su 5. Morten Hjulmand es nuevo jugador rojiblanco. Así lo ha anunciado el club colchonero en un comunicado. El internacional danés de 27 años firma hasta el 30 de junio de 2031.

El 7 de julio, los agentes del jugador fueron vistos en la capital para cerrar los últimos apartados del acuerdo club-jugador. Y es que el Atlético de Madrid quería cerrar la operación antes del inicio de la pretemporada, marcada el 13 de julio. El equipo arrancará los entrenamientos en Majadahonda con apenas 10 efectivos, ya que doce futbolistas siguen concentrados con sus selecciones en el Mundial, sin contar a Kang-in Lee, con quien ya hay acuerdo, según adelantó Fabrizio Romano.

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No han sido unas negociaciones fáciles. El Sporting de Lisboa situaba su precio en 40 millones de euros. Era su capitán. Pero Mateu Alemany no estaba dispuesto a superar la cifra de los 35 millones. Ahora sí, han llegado a un acuerdo y el futbolista será nuevo jugador rojiblanco.

Una posición que necesita solución

La posición de 5 ha sido una asignatura pendiente desde que el Atlético de Madrid perdiera a Rodri Hernández. El año pasado, el fichaje de Jonny Cardoso prometía resolver dicha baja, pero los continuos problemas físicos del jugador estadounidense han hecho a la directiva volver a acudir al mercado en busca de soluciones.

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En la temporada, se vio a Pablo Barrios tener que cubrir dicha posición en numerosas ocasiones, aunque el Cholo Simeone prefiere verlo más adelantado. La gran temporada del capitán, Koke, por la que se ha ganado una temporada más, se ha visto precisamente en esa posición, apoyado en el tramo final por la juventud de Mendoza y Obed Vargas.

La llegada de Hjulmand daría a Simeone un perfil físico, con recorrido y experiencia contrastada, capaz de asumir ese rol con garantías desde el primer día. En la Primeira Liga, el danés ha disputado 45 partidos, ha marcado tres goles y dado seis asistencias.

Morten Hjulmand, en un partido contra el Arsenal en Champions League. (REUTERS/Hannah Mckay)
Morten Hjulmand, en un partido contra el Arsenal en Champions League. (REUTERS/Hannah Mckay)

Un jugador que lleva tiempo queriendo dar el salto

No es la primera vez que el Atlético pone el punto de mira en Hjulmand. Ya en el pasado mercado de invierno llegaron a un acuerdo entre club y futbolista, pero la operación se truncó después de que el Sporting elevara sus pretensiones económicas. Sin embargo, el futbolista danés seguía queriendo dar el salto a LaLiga.

Es el segundo refuerzo para la temporada 2027/28 después del de Alejandro Grimaldo. Ahora, se espera que el siguiente movimiento del Atlético de Madrid sea el surcoreano Kang-in Lee, cuyos trámites tanto con el futbolista como con el PSG están muy avanzados.

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