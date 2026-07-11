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Más de 38 grados y tormentas de verano: la Aemet pone en alerta este sábado a buena parte de España

En términos generales, se espera de nuevo una jornada calurosa

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Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. (Álex Zea/Europa Press)
Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. (Álex Zea/Europa Press)

Tras el fin de la segunda ola de calor del verano en España, este fin de semana nos encontraremos con altibajos en los termómetros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de su portavoz, Rubén del Campo, ha señalado que, sin embargo, las temperaturas seguirán siendo en general superiores al promedio normal. “Por tanto, el calor será intenso en amplias zonas, sobre todo del nordeste de la península, también en las regiones mediterráneas y en Baleares”.

No ocurrirá lo mismo en el tercio occidental de la península, donde los valores serán “más llevaderos”. De hecho, este sábado seguirán bajando las temperaturas en el oeste de Andalucía y en puntos del área mediterránea y de Baleares, mientras que subirán en el resto, especialmente en el Cantábrico.

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Por tanto, en términos generales, se espera una nueva jornada calurosa, con más de 36 grados en amplias zonas del país. “En el norte, Bilbao alcanzará 38 grados y ciudades como Ourense, Pamplona, Zaragoza, Logroño o Lleida rondarán los 40 grados”. Por el contrario, “Sevilla a duras penas alcanzará los 30 o 31 grados. Y es que en el oeste de Andalucía las temperaturas serán incluso frescas para la época”.

Vista de la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)
Vista de la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

Con respecto a las mínimas, se producirán descensos en el cuadrante nordeste y aumentos en el noroeste. No bajarán de 20 grados en los litorales mediterráneos y regiones de los tercios nordeste y sureste y de la meseta Sur, según ha señalado la Aemet.

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Ante esta situación, 12 comunidades autónomas se encuentran este sábado en alerta por las altas temperaturas. Vemos los avisos por provincias: Granada, Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Lugo, Ourense, Madrid, Navarra, Álava (en nivel naranja), Gipuzkoa (en nivel naranja), Bizkaia (en nivel naranja) y La Rioja.

Tormentas en el algunas zonas del norte

Este sábado también se producirán tormentas fuertes e incluso muy fuertes y acompañadas de granizo en algunas zonas, como en el área cantábrica occidental y sin descartarlas en Galicia. Sin embargo, el día será en general más estable.

Un hombre se protege de la lluvia con una mochila, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)
Un hombre se protege de la lluvia con una mochila, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

Durante esta jornada, seis provincias se encuentran en alerta por tormentas y/o lluvias: A Coruña, en nivel naranja ambas; Lugo, también en nivel naranja ambas, y Asturias, León, Ourense y Pontevedra, solo por tormentas.

El tiempo el resto del fin de semana

El domingo volverán a bajar las temperaturas en buena parte del oeste y del centro peninsular, un descenso que será notable en Galicia y zonas próximas. Por el contrario, subirán en el oeste de Andalucía y especialmente en los Pirineos.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

“Seguirá haciendo mucho calor en el nordeste peninsular, donde Bilbao, por ejemplo, rozará o rondará de nuevo los 40 grados, al igual que Logroño, Zaragoza, Pamplona o Lleida”, ha explicado Del Campo, añadiendo que “ciudades tradicionalmente calurosas como Badajoz o Sevilla alcanzarán como mucho unos 32 grados”.

Este día de nuevo se formarán tormentas, especialmente en Galicia y comunidades cantábricas, donde podrán ser fuertes y con granizo.

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