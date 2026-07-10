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De la Fuente sobre enfrentarse a Francia en semifinales: “Creo que están igual de preocupados. Les hemos ganado dos veces seguidas”

El seleccionador español tuvo unas palabras para Mikel Merino

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De la Fuente sobre enfrentarse a Francia en semifinales. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
De la Fuente sobre enfrentarse a Francia en semifinales. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Roja ya es equipo de semifinales del Mundial 2026. Allí esperaba Francia el vencedor del España-Bélgica. Y es, después de 90 minutos agónicos, la selección española. Un tanto de Fabián Ruiz que empataba De Ketelaere solo deshizo las tablas a falta de dos minutos para el final. Fue Mikel Merino, que acaba de entrar. 16 años después, la Selección vuelve a estar en semifinales.

Después de superar un escalón ‘maldito’ como eran los cuartos, los chicos de Luis de la Fuente tienen la oportunidad de hacer historia. La segunda estrella se ve cada vez más cerca. Y un orgullosísimo seleccionador no ha escondido su alegría tras el partido. “Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo tan comprometido y con esas ganas de crecer. Hemos hecho más que méritos para ganar más tranquilamente, pongamos en valor lo difícil que es ganar”, dijo en los micrófonos de La 1.

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Además, destacó el “carácter del equipo” para pelear hasta el último momento y tuvo unas palabras para el héroe de la noche: “Tiene muchas virtudes, es top mundial, podría jugar en cualquier equipo. Está hecho a la medida de esta selección. Cuando le necesitamos, siempre está”.

Francia: “Vamos a pelear”

El duelo de semifinales no será nada fácil. Francia es una de las mejores selecciones y llega a la cita del martes como una auténtica apisonadora. Aun así, De la Fuente matizó que “estarán igual de preocupados ellos”. "No en vano somos la única selección que ha sido capaz de ganarle dos partidos consecutivos", sentenció. Según De la Fuente, Francia es “una de las selecciones que mejor ha jugado en el Mundial”, aunque considera que el equipo se ha ganado el derecho a ser optimista.

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Del mismo modo, en los micrófonos de DAZN, ha reivindicado la idea de que España “ha sido la única capaz de ganar dos veces a Francia. Semifinales de la Eurocopa y la Nations League”. Eso sí, ha reconocido que “es un partido muy importante” y que siempre afrontan los partidos con el “máximo respeto” al rival. Aun así, fue contundente: “Nos vemos capaces de ganar a cualquiera.

“Es injusto que no sea titular”

Sobre Mikel Merino, no escondió la importancia que ha tenido en el resultado: “Con cinco minutos le ha servido para ser protagonista”. “Es injusto que no juegue”, porque, según el seleccionador, sus jugadores serían “titulares en cualquier selección”. Pero “hay que pensar en el equipo” y solo pueden jugar once.

Pero el secreto de esta selección es que todos “entienden perfectamente su rol”. "Lo más importante es que cuando salen hacen las cosas que tienen que hacer", ha enfatizado De la Fuente, añadiendo que está orgulloso “de poder entrenar a estos jugadores”. “Para mí lo importante es que lo que se pide de ellos lo hagan”, jueguen el tiempo que jueguen.

Francia, invicta

La selección francesa llega invicta. Al igual que España. A ello se suma una lista de estrellas que mete miedo a cualquier rival: Upamecano empezando desde atrás, Olise en la mediapunta y arriba Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. “Todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores. Sin ningún miedo”, señaló Lamine Yamal en zona mixta.

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