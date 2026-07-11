Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, afronta una audiencia decisiva: seguir junto a los presos más peligrosos de Noruega o quedar en libertad provisional

Marius Borg y su futuro en 48 horas. (EFE/EPA/VEGARD)

Las últimas 48 horas de duda para Marius Borg marcan un momento decisivo en el futuro de toda la familia real Noruega. El próximo lunes, 13 de julio, se sabrá si el hijo de la princesa Mette-Marit continuará bajo custodia o si, en cambio, quedará en libertad provisional a la espera de una sentencia definitiva. La justicia noruega revisará su situación tras cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva permitido por la ley, abriendo un compás de expectativa tanto para su defensa como para la Fiscalía.

Marius Borg, de 29 años, fue condenado el 15 de junio por el Tribunal de Oslo a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación y una agresión contra una expareja. Pese a haber sido sentenciado, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Ila, una antigua instalación nazi situada a 12 kilómetros de Oslo, donde se alojan algunos de los reclusos más peligrosos de Noruega. Su caso no solo ha provocado intenso debate social y mediático, sino que también ha puesto bajo el foco la aplicación de las medidas cautelares en el sistema judicial noruego.

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El próximo paso es crucial. La decisión que adopte el tribunal puede suponer la excarcelación provisional de Borg o la prolongación de su estancia en prisión mientras se resuelve su recurso de apelación. En este punto, el proceso refleja la tensión entre la presunción de inocencia hasta sentencia firme y la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas y el cumplimiento de las medidas judiciales.

La revisión judicial y su libertad provisional

La legislación procesal noruega es clara: tras una condena, la prisión preventiva solo puede mantenerse durante un máximo de cuatro semanas, salvo que el tribunal acuerde una prórroga explícita. En el caso de Marius Borg, este plazo se cumple exactamente el 13 de julio. Si la Fiscalía no solicita una extensión y el tribunal no dicta una resolución que prorrogue la medida cautelar, Borg podría abandonar la prisión de Ila de forma provisional, a pesar de que la condena dictada es de cuatro años.

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Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La Fiscalía dispone hasta el último momento para argumentar la necesidad de mantener a Borg bajo custodia. Si considera que persisten los riesgos que motivaron su ingreso en prisión preventiva, como la reincidencia o la vulnerabilidad de las víctimas, podrá pedir formalmente que la detención se prolongue mientras continúa el trámite judicial. Por su parte, la defensa insiste en que mantener la prisión preventiva después de la condena y durante la apelación no tiene sentido, y solicita su liberación para que pueda permanecer junto a su madre, la princesa Mette-Marit, quien se recupera de un trasplante de pulmón.

El sistema noruego establece que el tiempo pasado en prisión preventiva se descuenta del total de la condena una vez que la sentencia sea firme. Mientras la resolución definitiva esté pendiente, la situación de Borg depende de la resolución que adopten tanto el tribunal como la Fiscalía en las próximas horas.

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Todos los detalles del caso de Marius Borg

Uno de los factores determinantes en la decisión judicial ha sido el historial de Borg con respecto a las órdenes de alejamiento impuestas para proteger a las víctimas. La Fiscalía y el tribunal han señalado reiteradamente el riesgo de que Borg vuelva a incumplir estas medidas, apoyándose en episodios previos en los que vulneró restricciones similares. La gravedad de los delitos por los que ha sido condenado y la protección de las víctimas pesan en el argumento para mantenerlo bajo vigilancia.

El momento decisivo al que se enfrenta Marius Borg. (Reuters)

La defensa, en cambio, subraya que Borg ha cambiado sus hábitos, asegura que ya no consume sustancias y recalca su deseo de estar junto a su madre en un momento de salud delicada. También destaca que su estancia en Ila, una prisión con instalaciones orientadas a la rehabilitación y reinserción, no justifica prolongaciones innecesarias de la prisión preventiva. Hasta ahora, todos los intentos por obtener su excarcelación han sido rechazados.

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En caso de ser liberado, Borg no podrá acercarse a sus víctimas y deberá cumplir con el pago de una indemnización de 640.000 coronas suecas (cerca de 58.000 euros). Si la Fiscalía logra una prórroga, seguirá preso en Ila hasta que la justicia noruega resuelva de manera definitiva su apelación, prolongando la incertidumbre que rodea tanto a su entorno familiar como a la opinión pública.