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Entrenamiento riguroso, disciplina y enfoque mental: la fórmula de Brian Rodríguez en el Club América

El atacante uruguayo contó a Vogue que en su posición todo pasa en milésimas de segundo y que sin estabilidad emocional esa ventaja se pierde, sin importar cuánto se haya trabajado físicamente

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Brian Rodríguez afirmó que el entrenamiento y la recuperación de un futbolista profesional se sostienen en la repetición, la disciplina y el cuidado diario del cuerpo y la mente (REUTERS/Paul Childs)
Brian Rodríguez afirmó que el entrenamiento y la recuperación de un futbolista profesional se sostienen en la repetición, la disciplina y el cuidado diario del cuerpo y la mente (REUTERS/Paul Childs)

El entrenamiento y la recuperación de un futbolista profesional, según Brian Rodríguez, delantero del Club América, se apoyan menos en fórmulas complejas que en la repetición, la disciplina y el cuidado diario del cuerpo y la mente, según explicó en una entrevista con la revista Vogue.

Según Vogue, Rodríguez atribuyó el alto rendimiento a la repetición, la claridad mental para decidir en segundos, el trabajo diario y hábitos de recuperación como descansar, hidratarse, cuidar el cuerpo tras cada partido y dormir bien. El jugador también situó la recuperación mental como parte central de esa rutina.

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Rodríguez puso el foco en la parte menos visible del juego: “La realidad es que es una rutina muy exigente, pero también muy mental. No es solo entrenar y ya; es repetir cosas todos los días hasta que te salgan natural”.

En esa misma conversación con Vogue, el atacante explicó que la exigencia no termina en lo físico: “En mi posición todo pasa muy rápido; tienes segundos para decidir si encaras, si pasas o si defines. Si no estás claro de cabeza, pierdes esa ventaja. La gente ve la jugada final, pero no todo lo que hay detrás de esa decisión en milésimas”.

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La constancia por encima del talento

Brian Rodríguez rechazó la idea de que el talento alcance por sí solo y sostuvo que el trabajo constante define el alto rendimiento (EFE/ Francisco Guasco)
Brian Rodríguez rechazó la idea de que el talento alcance por sí solo y sostuvo que el trabajo constante define el alto rendimiento (EFE/ Francisco Guasco)

Al abordar uno de los mitos que aún ve en el fútbol, Rodríguez rechazó la idea de que el talento alcance por sí solo: “Hoy en día, si no trabajas todos los días, te quedas atrás. Hay muchos jugadores con talento, pero pocos que sostienen ese nivel con trabajo constante”.

El futbolista también describió qué ocurre en los días en que el cuerpo no responde como espera. En esos casos, explicó, la prioridad pasa por hacer bien lo básico y aportar al equipo desde ahí.

Descanso, hidratación y sueño como base de la recuperación

Frente a una conversación dominada por la crioterapia, las botas de compresión y otros tratamientos para la recuperación muscular, Rodríguez resumió su método en hábitos elementales: “Descanso, hidratación y cuidar el cuerpo después de cada partido”.

Para el jugador, dormir es parte central de ese proceso: “Puedes hacer todo lo demás, pero si no duermes bien, lo sientes en la cancha. Lo simple sigue siendo lo más efectivo”.

Mundial 2026 - España - Uruguay
El futbolista explicó que, cuando el cuerpo no responde, prioriza hacer bien lo básico y aportar al equipo desde esa base (Ulises RUIZ/AFP)

La experiencia de Rodríguez se alinea con tendencias actuales en el deporte profesional, donde el cuidado personal y la salud mental cobraron una relevancia creciente. Futbolistas de distintas ligas reconocen que el rendimiento sostenible requiere atención no solo a la preparación física, sino también a la gestión emocional y la estabilidad fuera del campo.

Elementos como la alimentación equilibrada, la desconexión digital y el acompañamiento psicológico complementan la rutina de los jugadores que buscan mantenerse en la élite durante más tiempo.

Los equipos técnicos incorporan especialistas en sueño y en mindfulness para ayudar a los atletas a afrontar la presión y prevenir el agotamiento. Así, la carrera de Rodríguez refleja una mirada integral que va más allá del entrenamiento convencional, situando el bienestar como pilar fundamental para competir al máximo nivel.

Su preparación previa tampoco gira en torno a rutinas. Según contó al medio, se apoya en la música, la tranquilidad y la concentración.

Cómo gestiona la mente después de cada partido

La preparación de los futbolistas de élite incorpora salud mental, alimentación equilibrada, desconexión digital y acompañamiento psicológico para sostener el rendimiento (REUTERS/Amanda Perobelli)
La preparación de los futbolistas de élite incorpora salud mental, alimentación equilibrada, desconexión digital y acompañamiento psicológico para sostener el rendimiento (REUTERS/Amanda Perobelli)

Rodríguez también explicó cómo intenta pasar página tras cada encuentro: “Intento no quedarme mucho en el partido”.

Su regla cambia según el resultado, pero no se detiene demasiado tiempo en lo ocurrido: “Si salió bien, disfruto; si no, lo analizo y sigo. El fútbol es muy rápido, no te puedes quedar pensando mucho porque ya viene el siguiente reto”.

En esa lógica, el rendimiento no se juega solo en una jornada ni depende de un momento aislado.

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