Cuál es la señal que indica que el ejercicio dejó de ser beneficioso para la salud mental

El síndrome de sobreentrenamiento surge cuando el ejercicio sin descanso rompe el equilibrio entre esfuerzo y recuperación y afecta la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio y la salud mental pueden dejar de ir de la mano cuando se rompe el equilibrio entre esfuerzo y recuperación. Según VeryWell Mind y revisiones publicadas en Sports Psychiatry y Sports Medicine and Health Science, ese desajuste puede derivar en síndrome de sobreentrenamiento, asociado con fatiga persistente, disminución del rendimiento y cambios emocionales.

El ejercicio deja de ayudar a la salud mental cuando ya no mejora el ánimo ni la energía y, en cambio, aparecen agotamiento, ansiedad, irritabilidad o problemas de sueño por falta de recuperación. VeryWell Mind señala que ajustar la carga, incorporar descanso y revisar sueño, nutrición y estrés puede revertir el cuadro; si los síntomas se mantienen durante varias semanas, recomienda una evaluación médica o de salud mental.

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VeryWell Mind indica que la actividad física suele reducir el estrés y apoyar el bienestar general, pero aclara que esos efectos pueden disminuir o invertirse si el cuerpo y la mente no tienen tiempo suficiente para recuperarse. Las revisiones académicas coinciden en ese punto y describen el entrenamiento sin descanso adecuado como la base del problema.

El ejercicio deja de beneficiar la salud mental cuando aparecen ansiedad, irritabilidad, bajo estado de ánimo o problemas de sueño por falta de recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sports Psychiatry, el síndrome de sobreentrenamiento aparece como un cuadro que avanza a lo largo de un continuo cuando la exigencia aumenta y la recuperación no acompaña. Esa revisión identifica como rasgos distintivos la disminución del rendimiento junto con cambios en el estado de ánimo, la motivación y el bienestar general.

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Señales de que el ejercicio puede estar haciendo más daño que bien

Para el público general, VeryWell Mind enumera varias señales de alerta que apuntan a un exceso de carga. Una de las principales es que el ejercicio deje de cumplir su efecto habitual y, en lugar de calma o energía, provoque más estrés, irritabilidad o bajo estado de ánimo.

Otra señal es el cansancio constante. VeryWell Mind distingue entre la fatiga esperable tras un esfuerzo y una fatiga persistente que no mejora ni siquiera con descanso, un patrón que puede indicar recuperación insuficiente.

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La misma fuente añade que los entrenamientos pueden empezar a sentirse más difíciles cuando el cuerpo no se recupera entre sesiones. Si el rendimiento cae o la exigencia habitual parece desproporcionada, ese cambio entra en la lista de señales a observar.

El sueño también puede alterarse. Según VeryWell Mind, demasiado ejercicio o entrenar muy tarde puede dificultar conciliar el sueño o mantenerlo, pese a que la actividad física suele considerarse una herramienta para dormir mejor.

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Demasiado ejercicio o entrenar muy tarde puede alterar el sueño y dificultar conciliarlo o mantenerlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay además una dimensión emocional y conductual. VeryWell Mind advierte que el ejercicio puede pasar de ser una actividad disfrutable a una obligación, y que sentir culpa por saltarse una sesión o ansiedad cuando no se puede entrenar puede indicar que la práctica se volvió excesiva o problemática.

La publicación añade otro matiz: el ejercicio puede convertirse en una forma desadaptativa de afrontar emociones si pasa a ser el recurso principal o el único. En ese escenario, deja de cumplir una función reguladora saludable y puede alimentar patrones de agotamiento parecidos a los del sobreentrenamiento.

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Qué caracteriza al síndrome de sobreentrenamiento

Las fuentes especializadas describen un cuadro más complejo que un simple cansancio acumulado. Sports Psychiatry subraya que el síndrome de sobreentrenamiento no aparece de un día para otro, sino que progresa en un continuo y está precedido por etapas de bajo rendimiento que son reversibles y prevenibles.

Sports Medicine and Health Science distingue entre la sobrecarga temporal y la sobrecarga no funcional, que puede avanzar hacia un estado crónico. Esa revisión sitúa el problema sobre todo en deportistas de élite y personal militar, aunque enmarca sus hallazgos dentro de la salud de personas físicamente activas.

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Las señales de sobreentrenamiento incluyen cansancio constante, entrenamientos más difíciles y una caída del rendimiento físico habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma revisión expone varias hipótesis para entender el cuadro, entre ellas la depleción de glucógeno, una respuesta de citocinas desregulada, el estrés oxidativo y alteraciones del sistema nervioso autónomo. El texto no presenta esos mecanismos como causa única, sino como líneas de comprensión sobre la fisiopatología del trastorno.

Además, Sports Medicine and Health Science señala que el síndrome puede tener efectos sistémicos en varios órganos, en la función inmunitaria y en la salud general. También lo vincula con inflamación crónica y con mayor susceptibilidad a enfermedades, además de tasas más altas de morbilidad en atletas con este diagnóstico.

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Cómo recomponer la relación con el ejercicio

Las recomendaciones de expertos consultados por VeryWell Mind parten de una idea simple: dar un paso atrás cuando el ejercicio deja de sentar bien. Ese ajuste puede incluir descanso absoluto o relativo, según la situación, para permitir que el organismo recupere energía y que el estado de ánimo se estabilice.

No siempre hace falta interrumpir toda actividad. VeryWell Mind propone movimientos de menor intensidad, como caminar, hacer estiramientos o practicar yoga, como alternativas que mantienen cierto beneficio físico y mental sin añadir una carga extra.

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Caminar, hacer estiramientos o practicar yoga son opciones de menor intensidad según VeryWell Mind (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida es revisar la experiencia del ejercicio más allá de metas y marcas. VeryWell Mind aconseja atender cómo se siente la persona antes, durante y después de entrenar, tanto en lo físico como en lo mental, para usar esas señales como guía práctica.

La recuperación, según esa misma fuente, no se limita a un día libre. También incluye sueño, nutrición y manejo del estrés, un punto que conecta con Sports Medicine and Health Science, donde se remarca que el entrenamiento equilibrado y la recuperación son esenciales para prevenir el síndrome y preservar la salud y la calidad de vida.

Si el ejercicio absorbió toda la función de regular el malestar, VeryWell Mind sugiere sumar otras formas de apoyo, como terapia, escritura personal u otras vías para procesar estrés y emociones. El objetivo no es eliminar la actividad física de la rutina, sino evitar que cargue sola con esa tarea.

Cuando el agotamiento y las alteraciones del ánimo se mantienen durante varias semanas pese a los intentos de recuperación, el problema puede no limitarse al sobreentrenamiento. En esos casos, VeryWell Mind recomienda buscar una valoración médica o de salud mental para detectar o descartar otros trastornos tratables.