España sella el billete a cuartos de final del Mundial ‘in extremis’ gracias a un Mikel Merino eterno y elimina a Portugal

Mikel Merino celebrando el gol ante Portugal (Photo by Thomas COEX / AFP)

España sella el pase a cuartos. Se reencontró con su mejor versión para plantar cara a una Portugal que intentó mirar a La Roja de tú a tú. Por momentos los hizo. Pero poco a poco, los de Luis de la Fuente se fueron haciendo grandes sobre el césped de Dallas. Se asentaron en la frontal del área lusa y el pico y la pala buscaron el gol. Con paciencia movieron el balón buscando los huecos sin éxito. Fue ya en el descuento cuando Mikel Merino entró en acción para sellar el pase a cuartos de España.

Cuando algo funciona es mejor no cambiarlo. Eso debió pensar Luis de la Fuente para afrontar el duelo ante Portugal, donde repetía el once con el que aplastaron a Austria y recuperaron la esencia. La fase de grupos fue un laboratorio. Prueba y error hasta encontrar la fórmula del éxito. Llegó justo a tiempo, cuando el Mundial entraba en las rondas de partido a muerte. Ante Portugal necesitaba mantener esa tónica, esa frecuencia que les había costado mantener. La esencia y calidad estaba ahí y entraron a escena justo a tiempo. Ese talento y ambición se palpó durante los primeros minutos del duelo ante los lusos.

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España disparó primero. Con el pitido inicial todavía resonando en el estadio de Dallas, Oyarzabal firmaba la primera ocasión española y ponía a prueba a Diogo Costa con un mano a mano. Las dos selecciones apretaban para instalar un mismo estilo de juego. Querían el protagonismo con el balón y predominar con un fútbol ofensivo, rápido y potente con los extremos como mejores armas para crear las mejores ocasiones. Viró entre las dos selecciones. Por momentos dominó España, inclinando la balanza a su favor. En otros era Portugal quien apuntaba a adelantarse. Las pizarras de Luis de la Fuente y Roberto Martínez chocaron. Un mismo planteamiento para conseguir un mismo objetivo.

Los jugadores de la selección española celebrando el gol ante Portugal (REUTERS/Issei Kato)

Cristiano Ronaldo fue el primero en tantear a Unai Simón, sin éxito. Poco a poco, el duelo entró en unos minutos que se tiñeron de color español. Lamine y Baena protagonizaron dos grandes disparos que Costa consiguió detener con una gran mano para evitar que los de Luis de la Fuente se adelantaran en el marcador. Tras la pausa de hidratación, Dani Olmo tuvo otra gran ocasión, aunque estaba en fuera de juego. Después, llegó el turno de Portugal. Los lusos apretaron, aguantaron el dominio de balón español para salir con jugadas rápidas. En el minuto 37 de partido, Unai Simón se vistió de héroe para detener el disparo de Joao Félix y atrapar el tiro de Cristiano que sacó tras un rebote.

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Después llegó el misil de Nuno Mendes, que cogió el balón en la banda derecha y sin pensarlo dos veces disparó contra la portería de Unai Simón. Pedro Porro metió la cabeza para desviar el cañonazo y acabó estrellándose en el larguero. El final de la primera parte llegaba sin que ninguno de los dos conjuntos fuera capaz de mover el marcador. Una vez más las dos selecciones se miraban en un mismo espejo. Sin embargo, los de Luis de la Fuente consiguieron un poco más que los lusos, se acercaron unos pasos más a la victoria. Con un juego que ahora sí convencía y que recordaba a su mejor versión, esa que lució durante la Eurocopa de 2024. Pero necesitaba más para sellar el billete a cuartos y eso pasaba por que Pedri y Lamine Yamal terminaran de entonarse.

Mikel Merino se hace eterno

La segunda mitad fue un dominio español. Las ocasiones de nuevo llegaron por las bandas, con centros rasos al área, pero nadie en el punto de penalti para mandar el balón al fondo de la red. Se instalaron en las inmediaciones del área lusa y pusieron el balón en movimiento. De lado a lado, buscando los huecos. Baena lo consiguió por el centro. Ahí se hizo fuerte y sacó las mejores ocasiones españolas. Sin embargo, al gol le costaba entrar.

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El partido entró en una especie de calma. Esa que llega cuando parece que el duelo se marcha a la prórroga y nadie quiere cometer un error que le sentencie. Seis minutos añadió el colegiado para brindar a las dos selecciones más tiempo para adelantarse en la marcador. La Roja lo aprovechó. Tan solo un minuto después de que se adelantaban en el marcador gracias a Mikel Merino. Portugal apretó. Buscó el tanto del empate y cerca estuvo de conseguirlo. Pero el árbitro señaló el final del partido antes de que pudieran poner el marcador en tablas. Los de Luis de la Fuente sellaban así el pase a cuartos de final del Mundial 2026.