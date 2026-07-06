España Deportes

España sella el billete a cuartos de final del Mundial ‘in extremis’ gracias a un Mikel Merino eterno y elimina a Portugal

Mikel Merino firma el gol de la selección española para acabar con los lusos y seguir avanzando en el Mundial

Guardar
Google icon
Mikel Merino celebrando el gol ante Portugal (Photo by Thomas COEX / AFP)
Mikel Merino celebrando el gol ante Portugal (Photo by Thomas COEX / AFP)

España sella el pase a cuartos. Se reencontró con su mejor versión para plantar cara a una Portugal que intentó mirar a La Roja de tú a tú. Por momentos los hizo. Pero poco a poco, los de Luis de la Fuente se fueron haciendo grandes sobre el césped de Dallas. Se asentaron en la frontal del área lusa y el pico y la pala buscaron el gol. Con paciencia movieron el balón buscando los huecos sin éxito. Fue ya en el descuento cuando Mikel Merino entró en acción para sellar el pase a cuartos de España.

Cuando algo funciona es mejor no cambiarlo. Eso debió pensar Luis de la Fuente para afrontar el duelo ante Portugal, donde repetía el once con el que aplastaron a Austria y recuperaron la esencia. La fase de grupos fue un laboratorio. Prueba y error hasta encontrar la fórmula del éxito. Llegó justo a tiempo, cuando el Mundial entraba en las rondas de partido a muerte. Ante Portugal necesitaba mantener esa tónica, esa frecuencia que les había costado mantener. La esencia y calidad estaba ahí y entraron a escena justo a tiempo. Ese talento y ambición se palpó durante los primeros minutos del duelo ante los lusos.

PUBLICIDAD

España disparó primero. Con el pitido inicial todavía resonando en el estadio de Dallas, Oyarzabal firmaba la primera ocasión española y ponía a prueba a Diogo Costa con un mano a mano. Las dos selecciones apretaban para instalar un mismo estilo de juego. Querían el protagonismo con el balón y predominar con un fútbol ofensivo, rápido y potente con los extremos como mejores armas para crear las mejores ocasiones. Viró entre las dos selecciones. Por momentos dominó España, inclinando la balanza a su favor. En otros era Portugal quien apuntaba a adelantarse. Las pizarras de Luis de la Fuente y Roberto Martínez chocaron. Un mismo planteamiento para conseguir un mismo objetivo.

Los jugadores de la selección española celebrando el gol ante Portugal (REUTERS/Issei Kato)
Los jugadores de la selección española celebrando el gol ante Portugal (REUTERS/Issei Kato)

Cristiano Ronaldo fue el primero en tantear a Unai Simón, sin éxito. Poco a poco, el duelo entró en unos minutos que se tiñeron de color español. Lamine y Baena protagonizaron dos grandes disparos que Costa consiguió detener con una gran mano para evitar que los de Luis de la Fuente se adelantaran en el marcador. Tras la pausa de hidratación, Dani Olmo tuvo otra gran ocasión, aunque estaba en fuera de juego. Después, llegó el turno de Portugal. Los lusos apretaron, aguantaron el dominio de balón español para salir con jugadas rápidas. En el minuto 37 de partido, Unai Simón se vistió de héroe para detener el disparo de Joao Félix y atrapar el tiro de Cristiano que sacó tras un rebote.

PUBLICIDAD

Después llegó el misil de Nuno Mendes, que cogió el balón en la banda derecha y sin pensarlo dos veces disparó contra la portería de Unai Simón. Pedro Porro metió la cabeza para desviar el cañonazo y acabó estrellándose en el larguero. El final de la primera parte llegaba sin que ninguno de los dos conjuntos fuera capaz de mover el marcador. Una vez más las dos selecciones se miraban en un mismo espejo. Sin embargo, los de Luis de la Fuente consiguieron un poco más que los lusos, se acercaron unos pasos más a la victoria. Con un juego que ahora sí convencía y que recordaba a su mejor versión, esa que lució durante la Eurocopa de 2024. Pero necesitaba más para sellar el billete a cuartos y eso pasaba por que Pedri y Lamine Yamal terminaran de entonarse.

Mikel Merino se hace eterno

La segunda mitad fue un dominio español. Las ocasiones de nuevo llegaron por las bandas, con centros rasos al área, pero nadie en el punto de penalti para mandar el balón al fondo de la red. Se instalaron en las inmediaciones del área lusa y pusieron el balón en movimiento. De lado a lado, buscando los huecos. Baena lo consiguió por el centro. Ahí se hizo fuerte y sacó las mejores ocasiones españolas. Sin embargo, al gol le costaba entrar.

El partido entró en una especie de calma. Esa que llega cuando parece que el duelo se marcha a la prórroga y nadie quiere cometer un error que le sentencie. Seis minutos añadió el colegiado para brindar a las dos selecciones más tiempo para adelantarse en la marcador. La Roja lo aprovechó. Tan solo un minuto después de que se adelantaban en el marcador gracias a Mikel Merino. Portugal apretó. Buscó el tanto del empate y cerca estuvo de conseguirlo. Pero el árbitro señaló el final del partido antes de que pudieran poner el marcador en tablas. Los de Luis de la Fuente sellaban así el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Selección española Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Mundial 2026FútbolFútbol EspañaLuis de la FuenteLamine YamalÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado del Mundial: España frustra la última oportunidad de la estrella lusa se coser la estrella al pecho

El capitán de la selección portuguesa no pudo evitar las lágrimas tras caer eliminados en octavos de final de la cita mundialista

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado del Mundial: España frustra la última oportunidad de la estrella lusa se coser la estrella al pecho

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Duelo ibérico en Dallas en el Mundial 2026. Sigue en Infobae el minuto a minuto del choque de octavos de final

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

El rival saldrá del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, que arranca este lunes a las 02:00 horas

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

España jubila a Cristiano Ronaldo, el jugador más importante de todos los tiempos para Portugal: sus apabullantes cifras

La estrella pone fin a sus 41 años a un idilio que ha durado cerca de 23. El capitán continuará jugando en su club hasta alcanzar los 1.000 goles como profesional

España jubila a Cristiano Ronaldo, el jugador más importante de todos los tiempos para Portugal: sus apabullantes cifras

Mikel Merino se estrena en el Mundial 2026: gol en el descuento para meter a España en cuartos de final contra Portugal

Luis de la Fuente acierta con los cambios

Mikel Merino se estrena en el Mundial 2026: gol en el descuento para meter a España en cuartos de final contra Portugal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

ECONOMÍA

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

DEPORTES

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

España jubila a Cristiano Ronaldo, el jugador más importante de todos los tiempos para Portugal: sus apabullantes cifras

Mikel Merino se estrena en el Mundial 2026: gol en el descuento para meter a España en cuartos de final contra Portugal

Orjan Nyland, el portero sin equipo que eliminó a Brasil del Mundial 2026: “Ha sido el mejor partido de mi vida”