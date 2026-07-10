Salud

Banana y mango: diferencias claves en energía y glucemia

Qué factores entran en juego cuando se elige entre estas opciones para acompañar la actividad física y cómo influyen la maduración y el perfil de nutrientes en el rendimiento y el control glucémico

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Una banana de color amarillo y un mango con tonalidades rojas y amarillas descansan sobre una mesa de madera. Un fondo borroso de cocina se ve detrás.
La banana y el mango aportan carbohidratos de absorción rápida y pueden funcionar como colación antes o después del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la banana como el mango aportan carbohidratos de absorción rápida y pueden servir para obtener energía en poco tiempo. Según VeryWell Health, ambas frutas funcionan como colación antes o después del ejercicio, mientras ScienceDirect añade que el grado de maduración modifica la respuesta glucémica.

Si la pregunta es qué fruta conviene más para obtener energía, la respuesta cambia según el objetivo. VeryWell Health da una ligera ventaja a la banana para un impulso rápido por su potasio y por su digestión fácil, mientras ScienceDirect señala que el mango maduro tuvo un índice glucémico bajo de 28,84 y que la banana dulce muy madura mostró un índice glucémico intermedio.

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Las dos frutas comparten una base nutricional similar para este uso. VeryWell Health indica que tanto la banana como el mango contienen azúcares naturales que aportan carbohidratos de absorción rápida, además de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Ese perfil permite que ambas se usen como colación previa o posterior al ejercicio. Según VeryWell Health, la comparación no pasa por decidir si sirven o no, sino por distinguir qué tipo de aporte se busca.

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Por qué la banana saca una ligera ventaja para energía rápida

VeryWell Health inclina la comparación a favor de la banana cuando el objetivo es un impulso inmediato ligado a la actividad física. La publicación le atribuye esa ventaja a su mayor contenido de potasio y a su reputación como alimento de digestión sencilla antes del ejercicio.

VeryWell Health señala que la banana ofrece una ligera ventaja para energía rápida por su digestión sencilla y su aporte de potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)
VeryWell Health señala que la banana ofrece una ligera ventaja para energía rápida por su digestión sencilla y su aporte de potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio, según especialistas de VeryWell Health, contribuye a la función muscular y al equilibrio de líquidos. Por eso, la banana aparece como una opción práctica para quienes priorizan una colación simple antes de entrenar.

La misma publicación también señala que la banana aporta varios nutrientes, aunque su rasgo más asociado siga siendo el potasio. Esa diferencia frente al mango queda presentada como una ventaja ligera, no como una superioridad absoluta.

Qué aporta el mango y cuándo puede ser una mejor elección

El mango también figura en VeryWell Health como una fruta nutritiva. La publicación destaca en especial su aporte de vitamina C y señala que esa vitamina favorece el sistema inmunitario.

La comparación cambia cuando entra en juego el efecto sobre la glucosa en sangre. El estudio recogido por ScienceDirect encontró que el mango maduro destacó por su índice glucémico bajo y por su baja carga glucémica dentro del grupo analizado.

una fruta de mango en un ambiente tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mango aporta vitamina C y puede ser una mejor elección cuando se busca un menor impacto en la glucemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese matiz separa dos criterios que no son equivalentes. Una cosa es buscar energía rápida para una actividad puntual y otra, elegir una fruta con menor impacto glucémico.

La maduración cambia la respuesta de energía y azúcar en sangre

El estudio difundido por ScienceDirect evaluó a 16 adultos sanos en Costa de Marfil. Cada participante consumió porciones estandarizadas de cinco frutas en dos etapas de maduración, con 50 g de carbohidratos disponibles, y los investigadores midieron la glucosa capilar durante 120 minutos.

El principal resultado fue que la maduración aumentó el contenido total de azúcares y cambió la respuesta glucémica. Según ScienceDirect, las frutas maduras tuvieron un índice glucémico bajo, con valores de 12,98 a 35,91, mientras las muy maduras registraron cifras más altas, de 29,19 a 58,18.

Dentro de ese grupo, el mango maduro registró un índice glucémico de 28,84. La banana dulce muy madura, en cambio, mostró un índice glucémico intermedio de 58,18 y una carga glucémica moderada de 10,74, siempre según ScienceDirect.

El estudio también describe cambios en la composición química a medida que avanzó la maduración. Los azúcares totales pasaron de 6,93% a 16,49%, mientras las proteínas, los lípidos y la fibra disminuyeron, de acuerdo con el texto recogido por la base académica.

Cómo hacer que la energía dure más con banana o mango

Ilustración de una mujer mayor de cabello blanco con los ojos cerrados y una expresión serena. El fondo muestra moléculas azules y amarillas flotando y líneas de energía brillantes.
VeryWell Health recomienda combinar banana o mango con proteína, controlar las porciones y elegir fruta entera para sostener la energía y moderar la glucemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la meta no es solo un impulso breve, VeryWell Health recomienda combinar cualquiera de las dos frutas con proteína. Esa mezcla puede frenar el aumento de la glucosa en sangre y sostener la energía durante más tiempo.

La publicación también plantea varias precauciones prácticas. Aconseja vigilar las porciones y el consumo de azúcares naturales, y preferir la fruta entera frente al mango enlatado, que suele llevar azúcar añadido.

En personas con diabetes, los especialistas sugieren elegir una banana algo verde o apenas madura en lugar de una muy madura. Ese consejo coincide con el matiz aportado por ScienceDirect, que asocia la fruta muy madura con una respuesta glucémica más alta.

Tomadas en conjunto, ambas fuentes apuntan a una elección condicionada por el uso. Para energía rápida y consumo vinculado al ejercicio, la banana conserva una ligera ventaja; para priorizar un menor impacto glucémico, el mango maduro queda mejor posicionado y las frutas muy maduras exigen más cautela.

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