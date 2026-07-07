Bélgica manda mensaje a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026: “Revoca esto”

(REUTERS/Lee Smith)

La Selección de Bélgica no solo consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 4-1 a Estados Unidos, sino que también protagonizó uno de los momentos más comentados del torneo al lanzar una indirecta contra el presidente Donald Trump.

El conjunto europeo aprovechó la goleada sobre el equipo anfitrión para responder a la polémica que rodeó la revocación de la tarjeta roja a Folarin Balogun, decisión que permitió al delantero disputar el encuentro y que generó críticas entre la afición belga.

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La celebración de Bélgica con dedicatoria para Donald Trump

(REUTERS/Agustín Marcarian)

El momento llegó tras el cuarto gol, obra de Romelu Lukaku. Durante el festejo, el delantero belga encabezó una celebración en la que imitó los característicos pasos de baile de Donald Trump al ritmo de la canción YMCA, mientras el resto de sus compañeros se unía a la coreografía.

La escena fue interpretada como una burla hacia el mandatario estadounidense, quien días antes había cuestionado públicamente la expulsión de Balogun y calificó la sanción como “injusta”.

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“Revoca esto”: el mensaje de Bélgica en redes sociales

(Captura de pantalla)

Después del partido, la cuenta oficial de la selección belga publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a la polémica.

“Overturn this” (“Revoca esto”), escribió Bélgica en sus redes sociales, haciendo referencia a la decisión de revertir la tarjeta roja de Balogun y acompañando el mensaje con la autoridad que les dio el resultado en la cancha.

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Con la victoria, Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que Estados Unidos se despidió del torneo como anfitrión tras caer con un contundente 4-1.