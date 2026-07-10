Pronóstico en el AMBA: vuelve el frío con mínimas de 6°C y rigen alertas por lluvias y nevadas en tres provincias

(Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas frías en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante los próximos días, con valores mínimos de hasta 6 grados. En paralelo, tres alertas amarillas permanecen vigentes para distintas zonas de Cuyo y la Patagonia.

Para este viernes, el organismo anticipa una temperatura mínima de entre 10 y 13 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Además, hacia la tarde podrían registrarse lluvias aisladas.

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El sábado presentará condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas —entre el 0 y el 10%— y se limitarán a la madrugada. El resto del día transcurrirá con abundante nubosidad.

El domingo, en tanto, las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13. El cielo continuará mayormente nublado durante toda la jornada.

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La próxima semana comenzará con un marcado descenso de las temperaturas. Para el lunes se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 14, con cielo despejado durante la mañana y algo nublado a partir de la tarde.

El martes, los valores térmicos se ubicarán entre los 8 y los 16 grados, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado. El miércoles, en tanto, la temperatura oscilará entre los 9 y los 17 grados y se mantendrán las condiciones de nubosidad. Finalmente, el jueves será el día más templado de la semana, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18.

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Las provincias afectadas por las alertas de este viernes.

Alerta por lluvias y nevadas

Las alertas meteorológicas amarillas y naranjas rigen este viernes para sectores de Mendoza, Neuquén y Río Negro. En el caso de las advertencias por lluvias, las provincias afectadas son Neuquén y Río Negro.

De acuerdo con el SMN, en las zonas bajo alerta amarilla se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, no se descarta que, en las áreas de mayor altura, las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas.

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Por su parte, en las áreas bajo alerta naranja se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con la posibilidad de que sean superados de forma localizada.

En cuanto a las nevadas, las alertas amarillas alcanzan a sectores de Neuquén y Río Negro, mientras que Mendoza presenta áreas bajo advertencia tanto de nivel amarillo como naranja.

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Según el organismo, las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por nevadas con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las áreas de menor altura, además, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Por su parte, en las localidades bajo alerta naranja se esperan acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con la posibilidad de que esos registros también sean superados de forma localizada.

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Invierno 2026: qué dice el informe trimestral del SMN

Para julio, agosto y septiembre, el mapa del pronóstico no es uniforme: el norte y el centro del país afrontan un trimestre más cálido que lo habitual, mientras el Noroeste (NOA) y el norte de Cuyo van hacia una sequía pronunciada.

El informe, elaborado a partir de modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, trabaja con probabilidades sobre el promedio del trimestre completo, no con predicciones de días puntuales.

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Para el NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba, el pronóstico asigna mayor probabilidad de temperatura superior a la normal, lo que implica valores por encima del rango histórico típico para esta época.

El este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia quedan en un escenario intermedio: normal o superior a la normal.

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El este y sur de Buenos Aires y el este patagónico son las únicas zonas donde el SMN no anticipa desvíos hacia arriba: el pronóstico allí es de temperatura normal, dentro del rango histórico para el invierno.