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Pronóstico en el AMBA: vuelve el frío con mínimas de 6°C y rigen alertas por lluvias y nevadas en tres provincias

Se prevén temperaturas de entre 9 y 15 grados en los próximos días. Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

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(Télam)
(Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas frías en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante los próximos días, con valores mínimos de hasta 6 grados. En paralelo, tres alertas amarillas permanecen vigentes para distintas zonas de Cuyo y la Patagonia.

Para este viernes, el organismo anticipa una temperatura mínima de entre 10 y 13 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Además, hacia la tarde podrían registrarse lluvias aisladas.

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El sábado presentará condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas —entre el 0 y el 10%— y se limitarán a la madrugada. El resto del día transcurrirá con abundante nubosidad.

El domingo, en tanto, las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13. El cielo continuará mayormente nublado durante toda la jornada.

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La próxima semana comenzará con un marcado descenso de las temperaturas. Para el lunes se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 14, con cielo despejado durante la mañana y algo nublado a partir de la tarde.

El martes, los valores térmicos se ubicarán entre los 8 y los 16 grados, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado. El miércoles, en tanto, la temperatura oscilará entre los 9 y los 17 grados y se mantendrán las condiciones de nubosidad. Finalmente, el jueves será el día más templado de la semana, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18.

alerta amarilla
Las provincias afectadas por las alertas de este viernes.

Alerta por lluvias y nevadas

Las alertas meteorológicas amarillas y naranjas rigen este viernes para sectores de Mendoza, Neuquén y Río Negro. En el caso de las advertencias por lluvias, las provincias afectadas son Neuquén y Río Negro.

De acuerdo con el SMN, en las zonas bajo alerta amarilla se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, no se descarta que, en las áreas de mayor altura, las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Por su parte, en las áreas bajo alerta naranja se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con la posibilidad de que sean superados de forma localizada.

En cuanto a las nevadas, las alertas amarillas alcanzan a sectores de Neuquén y Río Negro, mientras que Mendoza presenta áreas bajo advertencia tanto de nivel amarillo como naranja.

Según el organismo, las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por nevadas con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las áreas de menor altura, además, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Por su parte, en las localidades bajo alerta naranja se esperan acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con la posibilidad de que esos registros también sean superados de forma localizada.

Invierno 2026: qué dice el informe trimestral del SMN

Para julio, agosto y septiembre, el mapa del pronóstico no es uniforme: el norte y el centro del país afrontan un trimestre más cálido que lo habitual, mientras el Noroeste (NOA) y el norte de Cuyo van hacia una sequía pronunciada.

El informe, elaborado a partir de modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, trabaja con probabilidades sobre el promedio del trimestre completo, no con predicciones de días puntuales.

Para el NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba, el pronóstico asigna mayor probabilidad de temperatura superior a la normal, lo que implica valores por encima del rango histórico típico para esta época.

El este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia quedan en un escenario intermedio: normal o superior a la normal.

El este y sur de Buenos Aires y el este patagónico son las únicas zonas donde el SMN no anticipa desvíos hacia arriba: el pronóstico allí es de temperatura normal, dentro del rango histórico para el invierno.

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