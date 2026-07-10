Mitchell extiende su contrato con Cleveland hasta 2031, pero resigna 80 millones de dólares

La decisión de Donovan Mitchell de renovar con Cleveland representa un movimiento poco frecuente entre las estrellas de la NBA, priorizando estabilidad sobre un contrato más lucrativo (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

Donovan Mitchell optó por extender su contrato con los Cleveland Cavaliers, en una decisión que refuerza la continuidad del proyecto deportivo de la franquicia y desafía las tendencias habituales del mercado salarial en la NBA.

Un acuerdo fuera de lo común en la NBA

La renovación de Mitchell sorprendió en el ambiente de la liga por el monto que el escolta decidió no percibir. Según Mundo Deportivo, el jugador firmó una extensión de cuatro años y USD 273 millones hasta 2031, incluyendo una opción de jugador para la temporada 2030-2031.

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De haber esperado un año, la cifra habría ascendido a cinco años y USD 353 millones, lo que representa hasta USD 80 millones más en total. Esta elección va en sentido contrario a la costumbre de las principales estrellas, que suelen aguardar el momento óptimo para maximizar sus ingresos bajo la escala salarial.

El escolta firmó una extensión por menos dinero del que podía conseguir, desmarcándose de la tendencia habitual en las grandes figuras de la liga (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

A diferencia de Mitchell, figuras como Nikola Jokic planifican renovar en el momento que les permita obtener el contrato más alto posible. Mundo Deportivo informó que el serbio de los Denver Nuggets retrasará su extensión para optar a un acuerdo de cinco años y USD 359 millones en el siguiente verano.

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En cambio, Mitchell dio prioridad a su presente en Cleveland y aseguró su futuro con la franquicia, aunque eso implicara dejar una suma considerable sobre la mesa.

El nuevo ciclo de Mitchell en Cleveland

Mitchell llegó a los Cavaliers en 2022 tras su traspaso desde Utah Jazz. Desde ese momento, se convirtió en la pieza central del equipo, liderándolo hasta las Finales de Conferencia la temporada pasada, el mejor resultado para la franquicia desde la era de LeBron James. Su renovación hasta 2031 garantiza la permanencia del jugador en Cleveland durante los próximos años, consolidando un núcleo alrededor del cual se construirá el futuro deportivo del equipo.

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Desde su llegada en 2022, Mitchell se consolidó como líder del equipo y ahora apuesta por un proyecto a largo plazo en la franquicia (Mandatory Credit: Rick Osentoski-Imagn Images)

La opción de priorizar la estabilidad y el compromiso con la organización por encima de un contrato más lucrativo se interpreta como una señal de confianza en el proyecto de los Cavaliers. La apuesta por Mitchell representa una declaración de intenciones en una liga marcada por la movilidad de sus grandes figuras y la búsqueda constante de contratos récord.

Movimientos y expectativas en el plantel

El contexto de la franquicia contempla posibles cambios y refuerzos de peso. Mundo Deportivo señaló que James Harden negocia actualmente un nuevo contrato con Cleveland.

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Sin embargo, el rendimiento del base en los últimos playoffs dejó dudas, especialmente tras la eliminación por 4-0 ante los New York Knicks en las Finales de Conferencia. La directiva evalúa su aporte tras una serie en la que no logró marcar diferencias.

El futuro del plantel se mantiene abierto, con negociaciones en marcha y el interés de otras franquicias por sumar a figuras clave (Foto AP/Frank Franklin II, Archivo)

Además, el nombre de LeBron James volvió a aparecer en el entorno de los Cavaliers. Según información de ESPN, la posible llegada del exjugador de la franquicia contaría con la aprobación de Mitchell, quien también figura en la lista de intereses de equipos como Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y Minnesota Timberwolves.

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El rendimiento de Mitchell y la proyección del equipo

En la última temporada, Mitchell promedió 28 puntos, 4,5 rebotes y 5,7 asistencias en 33 minutos por partido. Su producción ofensiva incluyó un 48% de efectividad en tiros de campo y un 36% en triples sobre 8,8 intentos por encuentro, lo que lo posicionó como uno de los jugadores más consistentes de la liga en ataque.

Los números del escolta lo respaldan como referente ofensivo, mientras Cleveland se prepara para nuevos desafíos con su continuidad asegurada (Mandatory Credit: Ken Blaze-Imagn Images)

La renovación, más allá del aspecto contractual, se percibe como una apuesta de largo plazo para Cleveland. La franquicia asegura a su principal figura en un momento en el que la NBA vive un ciclo de constantes cambios y donde la continuidad de los proyectos deportivos resulta cada vez más difícil de sostener. La decisión de Mitchell refuerza la ambición del equipo y establece un punto de partida para las próximas temporadas.

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