La ciencia lo confirma: este sonido puede distorsionar tu percepción del tiempo

Hombre escuchando. (Magnific)

El tiempo es una medida imprescindible para organizar nuestros días. Sin embargo, más allá de los relojes y calendarios, nuestra percepción del paso del tiempo no siempre coincide con la hora exacta. De hecho, es habitual que, cuando nos aburrimos, los minutos parezcan eternos y que, cuando disfrutamos de una actividad, las horas pasen en un abrir y cerrar de ojos.

Son muchos los filósofos, científicos y pensadores que han reflexionado sobre la naturaleza del tiempo a lo largo de la historia. En este contexto, la ciencia ha tratado de comprender cómo percibe el cerebro el paso del tiempo y, bajo esta premisa, un estudio reciente ha revelado que un simple sonido puede distorsionar nuestra percepción temporal.

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La investigación fue realizada por Achille Pasqualotto y Hiroto Kawarada, investigadores de ciencias humanas de la Universidad de Tsukuba, en Japón, y publicada en la revista Nature. Con el objetivo de analizar cómo los estímulos auditivos influyen en nuestra percepción temporal, los científicos llevaron a cabo un experimento de sustitución sensorial.

Metodología

Para llevar a cabo el experimento, los investigadores reclutaron a 48 participantes con una edad media de 22 años. Todos ellos permanecieron con los ojos vendados y fueron divididos en tres grupos. A través de unos auriculares, el primer grupo escuchó sonidos de fondo que parecían acercarse progresivamente, mientras que el segundo oyó sonidos que daban la sensación de alejarse. El tercer grupo, de control, escuchó sonidos distorsionados.

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Además de estos sonidos de fondo, todos los participantes escucharon un breve tono claramente diferenciable. Tras oírlo, debían mantener presionada una tecla durante el tiempo que creían que había durado el sonido. De esta forma, los investigadores pudieron comparar la duración real del tono con la duración percibida por cada persona.

Conclusiones del estudio

El análisis de los resultados mostró que la dirección de los sonidos influía en la percepción del tiempo. Cuando los participantes escuchaban sonidos que parecían acercarse, tendían a estimar que el tono había durado más de lo que realmente lo hizo. En cambio, cuando los sonidos parecían alejarse, sus estimaciones eran más cortas.

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En otras palabras, un sonido que parece acercarse hace que el cerebro permanezca más atento, lo que provoca que el tiempo se perciba como más largo. Los investigadores creen que este mecanismo podría tener un origen evolutivo, ya que prestar más atención a los estímulos que se aproximan habría ayudado a nuestros antepasados a reaccionar con rapidez ante posibles amenazas o oportunidades.

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¿Es fiable nuestra percepción del tiempo?

Los investigadores también encontraron evidencias del llamado efecto Vierordt, un fenómeno psicológico descrito hace más de un siglo, según el cual las personas tienden a sobreestimar los intervalos cortos de tiempo y a subestimar los más largos.

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Este hallazgo refuerza la idea de que nuestra percepción temporal está lejos de ser un mecanismo preciso. En lugar de funcionar como un cronómetro, el cerebro construye continuamente una estimación del tiempo a partir de la información sensorial que recibe y de procesos como la atención o la memoria.

Los autores consideran que sus resultados encajan con investigaciones previas que muestran que el tiempo subjetivo puede verse alterado por numerosos factores externos, desde el movimiento y los sonidos hasta las emociones o el nivel de concentración de una persona.

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