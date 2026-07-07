España

La ciencia lo confirma: este sonido puede distorsionar tu percepción del tiempo

La forma en que escuchamos nuestro entorno influye en el reloj interno

Guardar
Google icon
Estudio relaciona el sonido con la percepción del tiempo
Hombre escuchando. (Magnific)

El tiempo es una medida imprescindible para organizar nuestros días. Sin embargo, más allá de los relojes y calendarios, nuestra percepción del paso del tiempo no siempre coincide con la hora exacta. De hecho, es habitual que, cuando nos aburrimos, los minutos parezcan eternos y que, cuando disfrutamos de una actividad, las horas pasen en un abrir y cerrar de ojos.

Son muchos los filósofos, científicos y pensadores que han reflexionado sobre la naturaleza del tiempo a lo largo de la historia. En este contexto, la ciencia ha tratado de comprender cómo percibe el cerebro el paso del tiempo y, bajo esta premisa, un estudio reciente ha revelado que un simple sonido puede distorsionar nuestra percepción temporal.

PUBLICIDAD

La investigación fue realizada por Achille Pasqualotto y Hiroto Kawarada, investigadores de ciencias humanas de la Universidad de Tsukuba, en Japón, y publicada en la revista Nature. Con el objetivo de analizar cómo los estímulos auditivos influyen en nuestra percepción temporal, los científicos llevaron a cabo un experimento de sustitución sensorial.

Metodología

Para llevar a cabo el experimento, los investigadores reclutaron a 48 participantes con una edad media de 22 años. Todos ellos permanecieron con los ojos vendados y fueron divididos en tres grupos. A través de unos auriculares, el primer grupo escuchó sonidos de fondo que parecían acercarse progresivamente, mientras que el segundo oyó sonidos que daban la sensación de alejarse. El tercer grupo, de control, escuchó sonidos distorsionados.

PUBLICIDAD

Además de estos sonidos de fondo, todos los participantes escucharon un breve tono claramente diferenciable. Tras oírlo, debían mantener presionada una tecla durante el tiempo que creían que había durado el sonido. De esta forma, los investigadores pudieron comparar la duración real del tono con la duración percibida por cada persona.

Conclusiones del estudio

El análisis de los resultados mostró que la dirección de los sonidos influía en la percepción del tiempo. Cuando los participantes escuchaban sonidos que parecían acercarse, tendían a estimar que el tono había durado más de lo que realmente lo hizo. En cambio, cuando los sonidos parecían alejarse, sus estimaciones eran más cortas.

En otras palabras, un sonido que parece acercarse hace que el cerebro permanezca más atento, lo que provoca que el tiempo se perciba como más largo. Los investigadores creen que este mecanismo podría tener un origen evolutivo, ya que prestar más atención a los estímulos que se aproximan habría ayudado a nuestros antepasados a reaccionar con rapidez ante posibles amenazas o oportunidades.

El neurocientífico Andrew Huberman analiza cómo los ritmos hormonales y las rutinas diarias afectan el bienestar mental y la capacidad de aprendizaje. Descubre la importancia de regular la luz y el sueño para optimizar el funcionamiento de tu cerebro.

¿Es fiable nuestra percepción del tiempo?

Los investigadores también encontraron evidencias del llamado efecto Vierordt, un fenómeno psicológico descrito hace más de un siglo, según el cual las personas tienden a sobreestimar los intervalos cortos de tiempo y a subestimar los más largos.

Este hallazgo refuerza la idea de que nuestra percepción temporal está lejos de ser un mecanismo preciso. En lugar de funcionar como un cronómetro, el cerebro construye continuamente una estimación del tiempo a partir de la información sensorial que recibe y de procesos como la atención o la memoria.

Los autores consideran que sus resultados encajan con investigaciones previas que muestran que el tiempo subjetivo puede verse alterado por numerosos factores externos, desde el movimiento y los sonidos hasta las emociones o el nivel de concentración de una persona.

Temas Relacionados

EstudioCerebroEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham

El High Court ha rechazado la demanda del príncipe contra Associated Newspapers por supuestas fuentes de información ilícitas

Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 8 de julio: el embarazo de Marisol pone en jaque el matrimonio de Pablo y Nieves

La ficción diaria de Antena 3 entra en un momento de tensión tras conocerse el embarazo de la amante de Pablo

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 8 de julio: el embarazo de Marisol pone en jaque el matrimonio de Pablo y Nieves

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

La actriz virtual, creada por el estudio londinense Particle 6, debutará con ‘Misaligned’, una comedia dramática

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

El economista denuncia que la normativa urbanística impide construir vivienda asequible y que los políticos de todos los partidos diseñan leyes sin entender cómo viven hoy los jóvenes

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

La reforma también afectará a los empleados desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

Bruselas refuerza los derechos de los pasajeros aéreos: cómo deberán compensar las aerolíneas sus retrasos

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

DEPORTES

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 7 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”