Avance de ‘La Promesa’ del martes 4 de agosto: Leocadia destapa su pasado y Lorenzo intenta manipular a Julieta

La Promesa: Lorenzo. (RTVE)

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La semana en La Promesa ha arrancado con un nivel de tensión que ni en las mejores sobremesas de La 1. El lunes dejó el palacio patas arriba, con la desaparición de Ángela como epicentro de todas las preocupaciones. Nadie sabe dónde está, nadie entiende qué ha pasado y, por supuesto, nadie confía en nadie. Cristóbal ha señalado directamente a Máximo como posible responsable, algo que Leocadia se niega a aceptar, pero la duda ya está instalada y el ambiente es irrespirable.

Manuel tampoco ha tenido un inicio de semana tranquilo: Ciro volvió a cuestionar su gestión y el heredero, cansado de aguantar, le ofreció recomprar sus acciones si tan descontento está. Vamos, que la tensión empresarial está tan caliente como la sentimental. En el servicio, Julio sigue con su misteriosa obsesión por las verduras, despertando sospechas entre los empleados, y Carlo continúa intentando acercarse a María, que ya no sabe cómo esquivarlo sin montar un drama.

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Con este panorama, el martes 4 de agosto llega con un capítulo que promete ser de los que dejan huella.

La Promesa: Leocadia desvela toda la verdad sobre su pasado. (RTVE)

Leocadia, que lleva días acumulando presión, romperá su silencio. Por primera vez contará cuál fue realmente su relación con Máximo, y su versión no tiene nada que ver con la historia que él ha estado vendiendo. La mujer, cansada de cargar con un pasado que no le pertenece, se armará de valor y soltará una confesión que dejará a medio palacio con la boca abierta. Y sí, habrá sorpresa, habrá tensión y habrá gente que no sabrá dónde meterse.

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Mientras tanto, Lorenzo seguirá moviendo hilos en la sombra. Convencerá a Ciro para intentar manipular a Julieta, buscando que la joven se convierta en una pieza más de sus planes. Pero Julieta, que ya está harta de las maniobras de unos y otros, rechazará implicarse. Eso sí, el intento no pasará desapercibido y promete traer cola. Y mientras todo esto ocurre, Adriano vivirá uno de sus momentos más dulces junto a Martina, ajenos —por ahora— al huracán que se está formando alrededor.

El martes será, en definitiva, el día en el que Leocadia pierda la paciencia y revele un secreto que llevaba años guardando, dejando a todos los presentes completamente descolocados. El palacio no volverá a ser el mismo después de esta confesión.

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Lo que viene el resto de la semana

La Promesa: Julieta advierte a Manuel de que vigile a Ciro. (RTVE)

A partir del miércoles, la revelación de Leocadia desencadenará una cadena de consecuencias que afectará a todos. Rómulo quedará en el centro de la historia al saberse que desobedeció una orden directa de Cruz, Alonso comprenderá el peligro que supone que esta verdad salga a la luz, y Julieta estallará contra Manuel por su manera de gestionar la empresa. Curro se comprometerá a apoyar a Ángela pase lo que pase, mientras Martina anunciará que piensa romper con Jacobo… justo antes de que él reaparezca el jueves para dinamitar todos los planes.

El jueves será el día del regreso inesperado de Jacobo, que llegará justo cuando Martina y Adriano planeaban una escapada romántica. María organizará los preparativos del bautizo de Janita, Carlo volverá a declararle su amor y Máximo seguirá sin decidir si reconocer públicamente a Ángela como hija suya.

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