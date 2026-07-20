Fiesta en Cibeles: las mejores fotos de la celebración de la selección española en Madrid tras ganar el Mundial

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La celebración de la Selección en Madrid, en directo | Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo El momento álgido de la celebración se vivirá en Cibeles, donde se ha instalado un escenario. Se esperan sorpresas

El Mundial agita el Balón de Oro: Rodri lidera el pulso, Messi sigue vivo y Kane y Mbappé no se bajan de una carrera en la que irrumpe Cubarsí La página oficial del galardón ha publicado dos artículos en los que recuerda que lo gana “el mejor jugador de la temporada”

Del banquillo de Simeone a ganar Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial seguidos: la temporada de dos caras de Álex Baena El futbolista será nombrado hijo predilecto de Roquetas de Mar y los cinco campos de fútbol en construcción en la ciudad llevarán su nombre

“¡Oh Ferran!”: de “ser muy criticado” durante el Mundial 2026 a vestirse de Iniesta y dar la segunda estrella a España El futbolista del FC Barcelona todavía no tiene asegurada su presencia la siguiente temporada en la entidad culé y el PSG ha mostrado interés