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Fiesta en Cibeles: las mejores fotos de la celebración de la selección española en Madrid tras ganar el Mundial

‘La Roja’ ha recorrido los lugares más emblemáticos de Madrid para celebrar la segunda estrella. Una selección de imágenes refleja el ambiente festivo y la pasión de los aficionados

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Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
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Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Portada Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Portada Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Portada Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Los aficionados de Españallenan la Plaza Cibeles en Madrid el 20 de julio de 2026, mientras esperan la llegada de los jugadores un día después de que la selección nacional conquistara su segundo título mundial
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Aficionados se congregan mientras esperan la llegada de los jugadores de la selección española durante los festejos en Madrid
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Los jugadores de la selección española celebran sobre un autobús mientras recorren las calles colmadas de Madrid
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
os hinchas de España colman la Plaza Cibeles en Madrid el 20 de julio de 2026, mientras esperan la llegada de los jugadores un día después de que la selección nacional conquistara su segundo título mundial tras vencer 1-0 a Argentina
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Aficionados esperan la llegada de los jugadores de la selección española durante los festejos en Madrid, el lunes 20 de julio de 2026, tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial disputada en East Rutherford, Nueva Jersey
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
El jugador de la selección española Marc Cucurella en el autobus que lleva al combinado español a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Los jugadores de la selección española en el autobus que lleva al combinado español a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Cientos de aficionados españoles abarrotan la plaza de Cibeles mientras esperan la llegada de la selección española tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026

Fotos: EFE - REUTERS - AFP

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