El Atlético de Madrid se queda como único representante español en la Liga de Campeones

El Atlético de Madrid se ha convertido en el único representante del fútbol español que sigue adelante en la presente edición de la Liga de Campeones 2025-2026 tras firmar una eliminatoria épica en cuartos de final frente al FC Barcelona (3-2, en el global) y la eliminación del Real Madrid este miércoles a manos del Bayern de Múnich (6-4), algo que no había sucedido hasta ahora en la historia del fútbol español en la Champions.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone logró certificar su billete para estar entre los cuatro mejores equipos en la máxima competición europea nueve temporadas después, en lo que son las cuartas bajo la batuta del argentino. Este nuevo hito para la entidad rojiblanca le vuelve a colocar en el panorama continental y le carga con la responsabilidad de defender el pabellón nacional en la Champions League por primera vez en la historia reciente del torneo.

Ni Real Madrid, protagonista de 33 semifinales de la máxima competición continental, ni el Barça, el único superviviente la temporada pasada en la penúltima ronda, donde cayó ante el Inter de Milán italiano, estarán esta vez entre los cuatro mejores. LaLiga EA Sports no tendrá dos representantes en la pelea final por el trofeo, algo que logró por última vez en la temporada 2021-2022 con el conjunto madridista, posterior campeón, y el Villarreal CF.

Los rojiblancos alcanzaron las semifinales de la Champions este martes por cuarta ocasión en su historia tras las de 2014, 2016 y 2017, pero en las anteriores, siempre tuvo la compañía de su vecino, que fue en todas ellas su verdugo final.

El papel del Atlético en esta edición está siendo, hasta la fecha, notable y ya como la única esperanza del fútbol nacional para conquistar la 'Orejona', se encamina hacia las 'semis' europeas donde tendrá que lidiar con el otro semifinalista que no sabe lo que es ganar este título, el Arsenal FC inglés. Este hito ensalza la figura de un club que, lejos de amedrentarse por los duros golpes sufridos en esta competición, ha construido una identidad basada en el esfuerzo colectivo y la fe inquebrantable en sus armas.

El Atlético de Madrid asume ahora el reto de recuperar un trono que se le resiste al fútbol español desde hace dos temporadas cuando el Real Madrid levantó su decimoquinta Champions. El mérito de Simeone reside en haber mantenido un bloque inquebrantable que, a diferencia de sus competidores nacionales, no ha acusado el desgaste de la temporada.

Los rojiblancos afrontan este último tramo de la competición con la ambición de quien se sabe capaz de todo. El fútbol español mira ahora a la capital, donde el bloque del 'Cholo' Simeone se prepara para intentar devolver la corona europea a España, portando con orgullo el estandarte de único superviviente en la batalla por el trono continental.