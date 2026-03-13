España Deportes

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El murciano se llevó el encuentro ganando dos sets por 6-3 y 6-4

Carlos Alcaraz celebra su victoria
Carlos Alcaraz celebra su victoria en cuartos de final de Indian Wells ante Cameron Norrie (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Carlos Alcaraz ha logrado clasificarse para las semifinales del torneo de Indian Wells tras imponerse con autoridad a Cameron Norrie en un duelo intenso que se ha resuelto en dos sets (6-3, 6-4). El triunfo del número uno del mundo ante el británico ha garantizado su quinta presencia consecutiva en la penúltima ronda del torneo californiano, donde se enfrentará a Daniil Medvedev.

El tenista español ha sumado con esta victoria el decimosexto triunfo de la temporada, manteniéndose invicto en 2026 y alcanzando ya treinta y cuatro victorias consecutivas sobre superficie dura al aire libre, una marca que iguala la registrada por Pete Sampras en 1994. Alcaraz, número uno del mundo, necesitó 1 hora y 33 minutos para solventar el cruce ante Norrie y repetir al menos la actuación del año anterior en California, donde conquistó el título en 2024 y en 2023.

El partido, disputado bajo las luces de la noche en el desierto de Coachella, ha supuesto el noveno enfrentamiento entre Alcaraz y Norrie. La última vez que ambos se midieron, el británico sorprendió al murciano en la segunda ronda del Masters 1000 de París, cobrando ventaja en el historial directo. Aquel precedente ha estado muy presente en la mente de Alcaraz, que ha encarado el duelo con determinación y un planteamiento muy claro, especialmente en el servicio y la elección de golpes.

Igualado con Sampras

Ambos jugadores han mostrado un nivel muy alto con el saque en los compases iniciales, pero fue el español quien rompió primero con un rotundo “¡Vamos!” en el quinto juego. No obstante, la reacción inmediata de Norrie, devolviendo el quiebre y equilibrando el partido, ha dado paso a una fase de máxima igualdad, resuelta finalmente por Alcaraz con un segundo break que ha cerrado el primer set en tan solo 30 minutos.

La segunda manga se ha mantenido igual de tensa y competida. Norrie ha elevado la intensidad, llegando a romper el saque de Alcaraz en el segundo juego tras una gran carrera, pero la respuesta del español no se ha hecho esperar.

Carlos Alcaraz disputando un punto
Carlos Alcaraz disputando un punto ante Norrie (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los intercambios largos y las variantes en el juego han marcado este tramo. De hecho, todas las mangas han estado muy disputadas y el británico ha sostenido el pulso hasta entrada la recta final, cuando la consistencia del número uno del mundo se ha impuesto de nuevo. Un último break en el tramo decisivo y una férrea defensa con 4-3 han permitido a Alcaraz cerrar el partido y acceder a semifinales con su victoria por 6-3 y 6-4.

Con el resultado de hoy, Carlos Alcaraz iguala la racha de victorias consecutivas sobre pista dura al aire libre que firmó Pete Sampras en 1994 y se mantiene sin conocer la derrota en toda la temporada. En la penúltima ronda de Indian Wells, se enfrentará a Daniil Medvedev, quien ha superado en cuartos a Jack Draper por 6-1 y 7-5. Por el otro lado del cuadro se cruzarán el alemán Alexander Zverev, que ha vencido a Arthur Fils por 6-2 y 6-3, y el italiano Jannik Sinner, verdugo del estadounidense Learner Tien, a quien ha derrotado en tan solo 66 minutos por 6-1 y 6-2.

Alcaraz consolida su hegemonía ante Norrie

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie ha vivido hoy un nuevo episodio clave. El cruce de Indian Wells ha permitido al murciano resarcirse del tropiezo de octubre en París, cuando cayó ante el británico en segunda ronda.

Desde entonces, Alcaraz no había vuelto a perder ante Norrie y, con el de esta noche, suma ya nueve enfrentamientos en total, manteniendo el dominio en sus duelos particulares. El historial frente a Medvedev también refleja la superioridad del español, que lidera sus cruces con el ruso por 6-2 en el global y 4-1 en pista rápida.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El partido ha puesto en valor la variedad táctica y la capacidad de resistencia mostrada por los dos jugadores, así como la aparición de golpes ganadores, dejadas, voleas y secuencias de intercambio a alto ritmo que han elevado el nivel del enfrentamiento.

Si bien Norrie se ha mantenido competitivo hasta el final, la presión ofensiva de Alcaraz y su temple para afrontar los juegos decisivos han decantado la contienda a su favor. Alcaraz ya mira ahora a su próximo objetivo en Indian Wells, Daniil Medvedev, con la oportunidad de volver a conquistar el torneo y de ampliar una racha de imbatibilidad que le sitúa en registros históricos dentro del circuito.

