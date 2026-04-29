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La decisión del público sorprende y deja fuera de peligro a uno de los favoritos para la expulsión en la octava gala de ‘Supervivientes 2026′

La gala estuvo marcada por una votación muy ajustada y una inesperada reacción entre los concursantes, que ahora afrontan nuevas tensiones de cara a la próxima expulsión

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El cantante andaluz se mostró sorprendido al conocer el apoyo recibido del público
José Manuel Soto celebró su inesperada salvación tras una votación muy ajustada (Supervivientes)

La gala de la octava semana de ‘Supervivientes 2026: Tierra de Nadie’ ha dejado un giro que ni los propios concursantes ni la mayoría de colaboradores del formato esperaban, ya que José Manuel Soto ha sido el primer salvado entre los nominados gracias al respaldo del público, lo que altera significativamente las expectativas acerca de los favoritos para la próxima expulsión.

El público ha decidido liberar a José Manuel Soto de la expulsión tras una votación que reflejó porcentajes muy ajustados entre los aspirantes: 30,5%, 32,3%, 31,1% y 6,1%. Los nominados de la semana, expuestos tras la gala anterior, eran Almudena Porras, Alba Paul, Toni Elías y José Manuel Soto.

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Tras la intervención de María Lamela anunciando la permanencia en la cuerda floja de Toni Elías y Almudena Porras, la controversia final se resolvió a favor del cantante andaluz, que se ha mostrado visiblemente sorprendido por el resultado.

Tensión y nueva mecánica

La jornada llevada a cabo en Honduras se ha desarrollado bajo una atmósfera de tensiones crecientes. El detonante más claro se produjo por una disputa entre Nagore Robles y Alba Paul, iniciada a raíz de un comentario sobre el uso repetido del champú.

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La frase de Nagore, preguntando “¿otra vez te has duchado?”, ha sido interpretada por Alba como un reproche que la exponía ante sus compañeros, lo que ha dado lugar a un desencuentro que la propia Nagore ha considerado exagerado. Para evitar que la dinámica empeorara, Ivonne Reyes y Almudena Porras han intervenido, atribuyendo la tensión a la escasez de descanso de la noche anterior.

Ivonne y Almudena intervinieron para calmar los ánimos tras el altercado
Un comentario sobre el uso del champú desató la discusión entre Nagore y Alba (Supervivientes)

La mecánica de la nominación se ha caracterizado por un procedimiento innovador respecto a ediciones previas. En vez de ser los líderes quienes nominaran de forma directa, han sido los propios concursantes quienes, en una dinámica de salvación encadenada iniciada por los líderes de cada playa —Darío en Playa Victoria y Borja Silva en Playa Derrota— debían ir salvando a compañeros, hasta que quedaron dos personas sin respaldo en sus respectivos equipos.

Almudena Porras y Toni Elías resultaron nominados en primer término, y cada uno tuvo el poder de añadir un nominado directo: Almudena eligió a Alba Paul y Toni hizo lo propio con José Manuel Soto. De este modo, el cuarteto de nominados lo formaban estas cuatro figuras.

En la ceremonia celebrada el martes, se aplicó la prueba denominada ‘Abismo al infinito’, protagonizada por cuatro toboganes sobre el mar. La persona que reunía mayor porcentaje en el televoto a través de la aplicación Mediaset Infinity se libraría de la expulsión definitiva prevista para el 30 de abril.

Favoritos en la cuerda floja

Finalmente, la salvación se resolvió entre José Manuel Soto y Alba Paul, cuyo desenlace se inclinó a favor del cantante con el 32,3% de los votos, una cifra que supera a la de Alba Paul y deja claro el impacto de las divisiones en el respaldo de la audiencia.

Los propios participantes, junto con colaboradores del espacio, daban por seguro que Alba Paul era la favorita para el indulto semanal. Sin embargo, la inclinación del público por José Manuel Soto, justificada por su papel de mediador entre disputas, su faceta cómica y el reciente reencuentro con su hijo, ha sido suficiente para apartarle del riesgo inmediato de expulsión y aumentar su perfil como posible favorito de cara a las próximas galas.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La atención ahora se centra en Almudena Porras, Toni Elías y Alba Paul, quienes continúan nominados y se enfrentarán a la decisión definitiva en la próxima gala del jueves. No obstante, el formato ha establecido recientemente que ser expulsado no supone el abandono total del concurso. El eliminado pasará a la denominada Zona Parásito, donde podrá permanecer con opciones de reingreso, replicando la situación vivida por Ingrid Betancor en semanas anteriores.

Por otro lado, gala también incluyó una nueva edición de la prueba conocida como la Noria Infernal, que en esta ocasión enfrentó a Aratz y Gerard durante siete minutos, con victoria para el primero tras la caída al agua del segundo. Aunque este bloque no está directamente vinculado a las nominaciones principales, contribuye al contexto de competitividad y presión que impera en la convivencia.

La caída de Gerard al agua dio la victoria a Aratz en la prueba de resistencia
Aratz y Gerard se enfrentaron en la Noria Infernal durante siete minutos (Supervivientes)

Por el momento, solo queda por conocer quién de los tres supervivientes en la cuerda floja será expulsado en la gala del jueves y si la audiencia mantendrá la línea de resultados inesperados que ha predominado en esta edición.

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