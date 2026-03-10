Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

Alcaraz celebra el triunfo ante Arthur Rinderknech en Indian Wells (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, ha sellado su pase a los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells tras una intensa remontada frente al francés Arthur Rinderknech. El tenista murciano ha necesitado tres sets, 6-7(6), 6-3 y 6-2, y más de dos horas de partido para doblegar a su rival, quien supo aprovechar sus momentos y llegó a situarse con un set y un break de ventaja.

El enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech ha durado 2 horas y 18 minutos. El murciano, que encadena 14 victorias consecutivas en la temporada 2026, se verá ahora las caras con el noruego Casper Ruud en la siguiente ronda, a quien solo ha concedido una victoria en sus seis duelos previos.

Ambos tenistas han comenzado el encuentro manteniendo la seguridad en su servicio, aunque ha sido Rinderknech quien primero ha dispuesto de una bola de break en el cuarto juego del primer set. Alcaraz, en ese momento crítico, ha neutralizado la amenaza con un ace.

El francés ha conseguido, poco después, nuevas oportunidades de adelantarse al resto, aprovechando una secuencia de errores no forzados del español, incluida una doble falta, pero el número uno del mundo ha reaccionado con determinación y ha salvado la situación con cuatro puntos consecutivos.

La igualdad se ha impuesto en el primer parcial, con ambos jugadores defendiendo su idea de juego. La estrategia de Rinderknech —acortar los puntos y buscar la volea— ha resultado especialmente eficaz, incomodando a un Alcaraz que ha tenido que recurrir a su repertorio para resistir. El set ha terminado en el tie break, donde el francés ha tomado ventaja gracias a una doble falta de Alcaraz y dos restos ganadores, situándose con 5-2 y dos saques a su favor.

Alcaraz ha llegado a levantar cuatro puntos seguidos para ponerse por delante, pero un error con la derecha y la reacción de Rinderknech le han costado el set, que el francés ha cerrado con un 7-6 (8-6). Tras una hora y cuatro minutos, el español se ha visto obligado a remar a contracorriente.

Un partido disputado

El comienzo del segundo set ha sido adverso para Alcaraz, que ha perdido su saque de inicio y se ha quedado con un break en contra. La ventaja del tenista galo no ha durado mucho, ya que el murciano ha respondido de inmediato con un contrabreak en el juego siguiente, firmando un 1-1 tras un globo y celebrando con efusividad. El español ha creado diversas oportunidades al resto —disponiendo de varias opciones de quiebre, entre ellas dos 15-40 consecutivos—, pero no ha sido hasta su tercera ocasión cuando ha conseguido la rotura definitiva para enfilar el cierre del set.

En este parcial, el encuentro ha estado marcado por una alerta física: Carlos Alcaraz ha sufrido una torcedura de tobillo, aunque finalmente ha continuado sin aparentes consecuencias. El murciano ha terminado imponiéndose 6-3 después de 40 minutos, sellando la manga con una volea tras mover a su rival de lado a lado.

Alcaraz disputando un punto en Indian Wells (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El tercer set ha comenzado con un cambio notable en la dinámica. Alcaraz ha roto el servicio de su adversario en el primer juego y lo ha consolidado con su saque, lo que le ha permitido encarar el parcial con ventaja. Las estadísticas del partido subrayan un cambio de ritmo: Alcaraz ha logrado que cada juego ganado fuese celebrado con intensidad, mientras que Rinderknech, afectado por el cansancio, ha bajado el nivel.

El español ha sumado una nueva rotura para situarse 5-1 y ha cerrado el encuentro 6-2, demostrando un dominio creciente conforme avanzaba el duelo. La remontada deja a Alcaraz en una posición privilegiada: no ha perdido un solo partido en 2026 y se mantiene invicto ante Rinderknech, con seis victorias en sus seis enfrentamientos directos.

Cifra de victorias y próximo obstáculo

El balance entre ambos jugadores deja constancia de la superioridad del murciano sobre el francés, quien, a sus treinta años, ocupa el puesto 28 del ranking y no ha podido superar a Alcaraz en ninguno de sus seis duelos, incluidos los disputados recientemente en torneos como Doha o Indian Wells. Además, el recorrido de Alcaraz en torneos este año cuenta ya con 14 triunfos seguidos.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El historial ante el noruego favorece de forma rotunda al jugador murciano: cinco victorias en seis partidos previos, incluyendo la final del Abierto de Estados Unidos de 2022, donde Alcaraz sumó su primer título de Grand Slam, y el último enfrentamiento en Tokio 2025. La única victoria de Ruud ha llegado en las ATP Finals de 2024 en Turín. El noruego, número 13 del mundo y ex número 2, viene de remontar ante Valentin Vacherot y será el próximo escollo en el camino del invicto Alcaraz.