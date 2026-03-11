España Deportes

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

El murciano vence en dos sets a su rival y se enfrentará a Cameron Norrie en la siguiente ronda

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (Jayne Kamin-Oncea / Reuters)

Carlos Alcaraz extiende su racha a 15 victorias consecutivas en pistas duras al superar con autoridad a Casper Ruud en los octavos de final de Indian Wells. El número 1 mundial se aseguró su lugar en cuartos tras imponerse con parciales de 6-1 y 7-6, sin conceder ningún punto de quiebre al tenista noruego.

Con esta victoria, el tenista murciano mantiene su aspiración de conseguir el tercer título de la temporada y, potencialmente, su tercer trofeo en Indian Wells. Tras dominar el primer set con claridad al lograr tres roturas de servicio, Alcaraz enfrentó mayor resistencia en la segunda manga, que se resolvió en un desempate donde volvió a imponerse con solidez, mientras Ruud reconocía el resultado.

El próximo desafío de Alcaraz será esta madrugada frente al británico Cameron Norrie, actual número 29 del mundo, quien tampoco ha cedido un set en este torneo y llega tras vencer a Hijikata (6-4 y 6-2), además de eliminar anteriormente a De Miñaur y McDonald. Ambos tenistas han disputado ocho partidos previos, con un balance favorable de 5-3 para el español, aunque en su último cruce en el Masters 1000 de París, la victoria fue para Norrie.

(Noticia en ampliación)

