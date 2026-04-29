Karla Sofía Gascón carga contra las redes sociales en ‘Al cielo con ella’: “Es todo un engaño de quienes quieren manejarnos”

La actriz madrileña es la baza de Henar Álvarez para competir contra la segunda semana de 'Cara al show', progrmaa conducido por Marc Giró. / Captura de pantalla

La presencia de Karla Sofía Gascón en el programa Al cielo con ella ha ofrecido una visión directa de los desafíos y reflexiones de una de las intérpretes más visibles del panorama cinematográfico español actual. En la entrevista, la actriz ha abordado temas que recorren desde la autenticidad en la carrera artística hasta la presión que enfrentan los creadores frente a las redes sociales y el trato dispar que reciben los artistas respecto a los deportistas.

A modo de anécdota, la actriz ha recordado que, a los 16 años, contactó por primera vez con RTVE para solicitar trabajo como actriz y fue recibida con burlas, una experiencia que la motivó a perseverar y que hoy utiliza para animar a los jóvenes a no dejarse desanimar por los prejuicios limitadores. Esta anécdota marca un dato diferenciador en su trayectoria, pues refleja el tipo de obstáculos personales y profesionales que encuentra quien desafía los roles tradicionales y evidencia la persistencia necesaria para desarrollar una carrera artística en España. Su primer papel profesional incluyó una breve intervención en la serie El olivar de Atocha, donde pronunció las palabras “igualdad, fraternidad y libertad”.

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Durante su paso por Al cielo con ella, Karla Sofía Gascón ha destacado que el impulso de desacreditar a los demás a menudo tiene origen en dinámicas familiares y se refleja con fuerza en el trato a las minorías. Para la actriz, existe “una cosa en el ser humano que le gusta muchísimo, para que su ego no se sienta inferior, tener que dejar por lo bajo a las personas que tenemos al lado”. Sobre este aspecto, ha afirmado en RTVE que “por eso la gente ataca a las minorías y a las personas con menos recursos o capacidades, porque eso hace que algunos, desde la comodidad de su casa y sin implicarse realmente, se sientan superiores, aunque en realidad no lo sean”.

La intérprete, que ha recibido el premio a mejor actriz en Cannes por su papel en Emilia Pérez —película que, en palabras de Gascón es “una película de culto que pasará a la historia del cine”—, ha advertido de los riesgos inherentes a la exposición pública. Especialmente, ha llamado la atención sobre las redes sociales, a las que define como instrumentos de manipulación que amplifican el acoso y la desinformación: “Rs todo un engaño de quienes quieren manejarnos. Si hay 200.000 bots y haters que replican comentarios no te queda más remedio que decir lo mismo, destrozan empresas, personas, difaman”.

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Karla Sofía Gascón diferencia entre actrices y deportistas: “No veo una coherencia”

Una de las reivindicaciones clave de Gascón durante su intervención ha sido el análisis del “agravio comparativo” que, a su juicio, sufren los artistas frente a los deportistas en materia de exigencia pública y posicionamiento social. La actriz se pregunta por qué a los artistas se les pide respuestas exactas sobre cuestiones controvertidas mientras que los deportistas no se ven sometidos a similar escrutinio: “No sé por qué se nos exige a nosotros tener una respuesta exacta para todo, y a ellos no. No veo una coherencia”.

Gascón ha planteado abiertamente si, del mismo modo que España ha decidido no participar en Eurovisión por motivos de justicia social, no debería aplicarse ese criterio a competiciones deportivas: “Pregunto si la Federación de Atletismo española debería retirarse de las olimpiadas, porque hay una discriminación y nosotros tenemos un país en el que los derechos humanos son primordiales. O si la selección española de fútbol se debería retirar del Mundial”.

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No obstante, ha matizado que no pretende exigir a nadie que se retire de ninguna competición, sino poner de relieve el doble rasero existente y la imposibilidad de que toda figura pública cuente siempre con una información completa y una opinión formada sobre cada asunto. “Yo no quiero que nadie se retire, pero no puedo exigir a nadie que tenga que opinar de todo. Yo me considero una ignorante y no tenemos una información real y tenemos una opinión sesgada. Al final solo se utiliza para generar contenido”, ha puntualizado la intérprete en el programa.

Las experiencias de Karla Sofía Gascón en sus inicios tampoco han estado exentas de dificultades relacionadas con la autenticidad en la actuación. Su aprendizaje inicial consistió en imitar a otras figuras reconocidas como Andrés Pajares y Ozores, hasta que entendió que el crecimiento profesional dependía de encontrar una voz propia: “Mi momento de gloria me llegó cuando empecé a ser yo misma”.

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La actriz Karla Sofía Gascón en los Premios Platino.

El criterio de Karla Sofía Gascón a la hora de responder frente a ataques personales y sociales

A la pregunta de quién debería ser objeto de una sanción simbólica, Gascón ha respondido que “metería a toda la gente que se mete en la cama de los demás, a todos los que se meten con los cuerpos”. De esta manera, ha reiterado su crítica a quienes se posicionan moralmente sobre la vida ajena y ha defendido la necesidad de centrar el debate social en la tolerancia y la aceptación de la diversidad.

La presencia de Gascón en el espacio de RTVE coincide con el estreno de una nueva etapa del programa en La 1, donde la intérprete ha presentado el western español Trinidad y ha compartido cartel junto a figuras como Paz Vega. Según la propia actriz, “para mí es el mejor western de toda la historia que vais a poder ver”.

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