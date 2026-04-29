Najwa Nimri revela en ‘Cara al show’ cómo es actuar: “Se te quedan las taras y se te van los superpoderes”

La actriz española es la segunda invitada del programa de La Sexta esta noche, en la que acude para promocionar la segunda temporada de 'Punto Nemo'. / Captura de pantalla

La presencia de Najwa Nimri en el plató de Cara al Show ha marcado uno de los momentos más destacados de la incipiente temporada, al servir como escaparate para abordar tanto el estreno de la segunda temporada de Punto Nemo como las reflexiones personales y profesionales de la actriz. Marc Giró, presentador del espacio televisivo, ha subrayado su llegada con una presentación enfática y ha reconocido su capacidad para sorprender en cada aparición.

El personaje que interpreta en Punto Nemo, Joana, se perfila como una “comandante contrabandista despiadada”, y la preparación para este rol ha exigido a Nimri aprender ruso en apenas dos semanas. Además, la actriz ha relatado durante la entrevista que, aunque inicialmente le aseguraron que sólo debía realizar escenas de acción, terminó recibiendo un guion extenso repleto de diálogo en ruso, situación que ha descrito como inesperada y desafiante. La propia intérprete ha reconocido haber desarrollado, en paralelo a su personaje, un espíritu “chamarilero” que traslada también a su vida privada, una faceta que ha llevado a la educación de su hijo al enseñarle a comercializar objetos desde los catorce años.

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La conversación en plató ha girado rápidamente hacia las anécdotas de rodaje y los detalles concretos del oficio de actriz. Najwa Nimri ha confesado haber tenido que diseñar el vestuario de Joana empleando un chándal propio y ha relatado los problemas que experimentó con los trajes de látex bajo condiciones extremas, donde el polvo de talco llegó a convertirse en un recurso imprescindible. Uno de los incidentes más singulares ha sido el ocurrido con un compañero de reparto durante una escena de acción, un actor ruso de mayor edad que, pese a su fuerza, terminó sufriendo un tirón abdominal tras una toma exigente: “Había hecho tanto esfuerzo haciendo el paria conmigo que luego se quedó doblado”.

La declaración de Najwa Nimri que satisface a Marc Giró: “Solo contigo”

La actriz ha insistido en que no se considera modelo a seguir ni pretende dar ejemplo desde el escenario público: “No soy ejemplar en ninguna de mis facetas”. Ha detallado que, aunque reconoce la necesidad de impulsar en su hijo el valor del trabajo, también ha matizado la importancia de enseñar que “hay veces que las cosas se hacen gratis”. Entre bromas, ha definido su actividad personal como la de una “empresaria, pero bajonera”, y no ha dudado en declarar que “cobra en B”.

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En cuanto a sus rutinas de preparación interpretativa, Najwa Nimri ha abordado los retos que implica interiorizar los detalles de cada personaje. Si bien ha asegurado que la mayoría de lo que aprende durante el trabajo suele quedar relegado en su memoria, ha remarcado que, en ocasiones, “con los personajes, se te quedan las taras y se te van los superpoderes”. El espacio también ha dado ocasión a que la actriz desvele su preferencia exclusiva por Cara al Show como única plataforma televisiva reciente para sus entrevistas. “Solo contigo”, ha admitido ante un Marc Giró visiblemente satisfecho por la confesión.

Entre los momentos más distendidos, la interacción a propósito del juego del ‘latéxou’ ha permitido observar la complicidad entre invitada y presentador, mientras Najwa se imponía en la prueba práctica relativa a enfundarse el traje de látex, gracias al eficaz uso del talco, al tiempo que Marc Giró presumía de su experiencia previa con este material. La actriz también ha hablado de sus “problemillas” con ciertos estímulos sensoriales, como el ruido de una cucharilla girando en el café.

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Una experiencia televisiva entre confesiones personales y anécdotas del día a día

El repaso vital de Najwa Nimri ha abarcado desde su entrada en la interpretación —motivada por la sugerencia de una pareja que la inscribió en una academia— hasta la huella imborrable de las enseñanzas del profesor Layton: “Cuando mires, mira”. Entre bromas y reflexiones, ha enfatizado la manera en que aplica esta máxima profesional, añadiendo una nota irónica: “Cuando comes, comes, pero cuando follas, no follas”.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

La noche en Cara al Show se ha completado con una serie de desafíos propuestos por la inteligencia artificial, en los que Najwa Nimri ha acertado la práctica totalidad de las respuestas, e incluso ha detectado su propia fotografía entre el material del juego. La despedida ha sumado otro momento anecdótico, en el que la actriz ha recibido un sacacorchos en reconocimiento a que no es especialmente hábil “descorchando”, y ha relatado cómo su perro Bala, junto a una robot aspiradora, estuvo cerca de causar un revés doméstico tras una mala digestión. La entrevista ha concluido con Najwa diciendo adiós al ritmo de una interpretación de Creep por la banda residente del programa.

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