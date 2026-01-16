Espana agencias

Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck se clasifican para la danza libre en 10ª posición

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- La pareja española formada por Olivia Smart y Tim Dieck terminó décima (75.17 puntos) en la danza rítmica de los Europeos de patinaje artístico, que se celebran en Sheffield (Reino Unido), por lo que se clasificó para la danza libre, que se disputará este sábado (19:30 horas CET).

La pareja, triple campeona de España, llegaba a Sheffield (ciudad natal de Smart y que la recibió con una sonora ovación) con la intención de mejorar el quinto puesto obtenido en el campeonato continental de 2025. Después de ser sexto del mundo y garantizar su plaza olímpica, había muchas miradas puestas en el dúo, serio candidato a los metales.

Smart y Dieck no lograron mejorar su puntuación del pasado año (76.13 en 2025, por 75.17 en 2026) a pesar de un ejercicio muy energético y elementos como una elevación curva en una posición muy original, la cual los jueces consideraron de nivel 4. Les perjudicó, sobre todo, perder tres puntos en los pasos coreográficos por una penalización. Smart y Dieck terminaron la danza rítmica en décima posición, pero apenas a 9.31 puntos de los terceros, una distancia que tendrán la oportunidad de recortar en la danza libre.

La otra pareja española, formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, llegaba a su segundo Europeo con ganas de disfrutar. En su debut en 2024, el dúo entrenado por Sara Hurtado y Kirill Jalyavin no pudo clasificarse para la danza libre. Val y Kazimov llegaban a este Europeo con muy buenas sensaciones, después de obtener la plaza para los Juegos Olímpicos en el clasificatorio de Pekín y el oro en el Sofia Trophy de Bulgaria.

Para su danza rítmica, eligieron una mezcla de canciones del cantante puertorriqueño Ricky Martin, y mantuvieron la energía que la música exigía de principio a fin. Su ejecución de los elementos técnicos, especialmente la elevación rotatoria con la que cerraron el ejercicio, fue premiada por los jueces, lo que les permitió, con 67.11 puntos (decimoquinta posición al final), clasificarse para la danza libre.

En la pelea por el primer puesto, entre los favoritos teóricos se coló el dúo francés formado por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron. Debutaban juntos en una gran competición internacional después de que Cizeron anunciara su retirada a finales de 2024 y decidiera volver a competir con Fournier Beaudry a comienzos de 2025. En su primera etapa, cuando patinaba con Gabriella Papadakis, el francés fue campeón olímpico en 2022 y cinco veces campeón del mundo.

Cizeron y Fournier Beaudry rindieron a un nivel muy alto, muy por encima de las otras parejas de su grupo. Al ritmo de 'Vogue', de Madonna, obtuvieron una puntuación de 86.93 que les permitió terminar primeros. No le afectó a Cizeron la publicación este jueves de 'Para no desaparecer', el libro de Papadakis, en el que le acusa de ser "controlador" y "crítico" y de no mostrarle apoyo cuando quiso denunciar los abusos que ella había sufrido.

El podio intermedio de la danza sobre hielo lo completaron los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, bronce europeo y mundial en 2025 y que competían en casa, con 85.47 puntos; y los italianos Charlène Guignard y Marco Fabbri, que buscan su cuarto oro continental consecutivo, con 84.48, su nueva mejor marca de la temporada.

Los campeonatos de Europa de patinaje artístico se celebran en el Utilita Arena de Sheffield (Reino Unido) entre el 14 y el 17 de enero. Se inscribieron 163 patinadores de 35 países diferentes entre las cuatro categorías que reparten medalla: individual masculina y femenina, parejas mixtas y danza sobre hielo. En parejas mixtas, los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava se llevaron el oro este jueves. EFE

