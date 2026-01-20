Espana agencias

España hará historia con 20 deportistas en los JJOO de invierno Milán-Cortina

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El Equipo Olímpico que representará a España en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 marcará un hito en la historia del deporte de nuestro país con una delegación récord integrada por 20 deportistas, igualando la participación en Sochi 2014.

El Comité Ejecutivo se reunió este martes de manera extraordinaria por videoconferencia para aprobar la lista definitiva de los veinte deportistas que representarán a España en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

De esta forma, la Real Federación Española de Deportes de Hielo contará con siete deportistas. Olivia Smart y Tim Dieck se estrenarán juntos en una competición olímpica en la modalidad de danza de patinaje artístico.

Para la patinadora serán sus segundos Juegos Olímpicos como miembro del Equipo Olímpico Español, mientras que el patinador debutará con España, tras haber participado en Pekín 2022 con Alemania.

En esa misma modalidad también debutarán en unos Juegos Sofía Val y Asaf Kazimov, tras una histórica clasificación. Tomás Guarino también competirá en patinaje artístico, pero en su caso será en la competición individual masculina.

Nil Llop y Daniel Milagros serán los primeros deportistas españoles que participen en una cita olímpica de invierno en patinaje de velocidad. Nil lo hará en los 500 metros, mientras que Daniel competirá en los 1.000. Por su parte, la Real Federación Española de Deportes de Invierno acudirá a Milán-Cortina 2026 representada por nueve deportistas.

En esquí alpino estarán Joaquim Salarich y Arrieta Rodríguez. En esquí de fondo viajarán Bernat Sellet, Jaume Pueyo y Marc Colell. Y, por último, Lucas Eguibar y Álvaro Romero representarán a España en snowboard cross, Queralt Castellet en halfpipe y Nora Cornell en slopestyle y big air.

Además, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada se convertirá en la primera federación con participación española en unos Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno, gracias al debut del esquí de montaña como deporte olímpico.

Cuatro serán los deportistas que representen a dicha federación: Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa. Los dos primeros competirán tanto en individual como en relevo mixto, mientras que los dos restantes únicamente harán la competición individual.

Esta lista de participación podría sufrir alguna modificación, desde el día de hoy y hasta el día 26 de enero, por la reasignación de plazas, ampliándose así el número de atletas que formaría el Equipo Olímpico Español. EFE

EFE

