El entrenador de Islam Makhachev sabe cuál es el punto débil de Ilia Topuria: “Es casi el paquete completo”

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

La posibilidad de un enfrentamiento entre Ilia Topuria e Islam Makhachev genera expectativas crecientes entre los seguidores de las artes marciales mixtas. La atención mediática se intensificó tras las recientes declaraciones de El Matador durante su visita a Georgia, escenario en el que manifestó abiertamente su deseo de medirse con el luchador ruso en caso de que este conquiste la corona de la división wélter. El hispano-georgiano expresó su intención de “perseguir” a Makhachev hasta la categoría de 170 libras si finalmente el ruso supera a Jack Della Maddalena y alcanza el campeonato.

Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial que confirme que este combate se vaya a concretar, pero la tensión y los análisis sobre un posible cruce no han tardado en llegar. Uno de los actores principales en ese debate es Javier Mendez, entrenador principal de Islam Makhachev y figura reconocida dentro del circuito de artes marciales mixtas debido a su experiencia con campeones como Khabib Nurmagomedov. En una entrevista en el pódcast Know Time, Mendez evaluó en profundidad el perfil técnico de Ilia Topuria y el desafío que podría representar para su pupilo.

Mendez centró su análisis en el boxeo del hispano-georgiano y en el impacto que este elemento genera sobre los combates. Para el entrenador, uno de los principales riesgos frente a Topuria es “mantente fuera de su alcance del boxeo, un millón por ciento. Tiene el mejor boxeo de la MMA. Incluso cree que puede vencer a Terence Crawford; así de seguro está de su boxeo”. Las palabras del entrenador ponen el foco en la confianza y la efectividad que Topuria ha demostrado hasta el momento en los intercambios de pie, convirtiéndolo en un rival complicado en ese aspecto.

El luchador Islam Makhachev (Gary A. Vasquez-REUTERS)

Durante el desarrollo de la entrevista, Mendez detalló alternativas tácticas para oponer resistencia al potencial de Ilia Topuria. “Necesitas trabajar con las patadas en ángulo, las rodillas, el muay thai es una buena aproximación. Pero tu principal objetivo es mantenerlo alejado”, sugirió el entrenador, destacando la importancia de no ofrecerle a Topuria la distancia precisa para emplear su boxeo. Además, aportó información recogida de otros luchadores y miembros del entorno cercano a Topuria: “Y tiene una lucha decente. Según la gente con la que he hablado que ha entrenado con él, también domina el jiu-jitsu”. De este modo, el entrenador reconoce la amplitud de recursos técnicos que el aspirante puede aplicar dentro del octágono.

El punto débil de Ilia Topuria

No obstante, el análisis de Mendez también identifica áreas donde el hispano-georgiano aún tiene margen de mejora. “Es casi el paquete completo, pero no lo es, le falta patear”, puntualizó. Según la lectura estratégica del técnico, el uso limitado de las patadas posiciona ese aspecto como la principal vulnerabilidad de Topuria. “Su punto más débil sería el pateo y luego hay que poner a prueba su grappling para ver si el tuyo es mejor que el suyo. Aún no hemos visto cómo es. No es genial, pero aún no hemos visto exactamente cómo de bueno es”, concluyó sobre las capacidades de lucha en el suelo y la importancia de ponerlas a prueba en un combate de alto nivel.

Entrevista a Ilia Topuria.

A pesar del intercambio de estrategias y opiniones, el foco inmediato de Islam Makhachev está en su próximo compromiso frente a Jack Della Maddalena, el actual campeón de las 170 libras, con un balance de 18 victorias y 2 derrotas. Ambos luchadores se enfrentarán en la velada principal del UFC 322, que tendrá lugar el 15 de noviembre en el Madison Square Garden. Este combate supondrá la primera incursión de Makhachev en la categoría de peso wélter, una división en la que buscará consolidarse y probar que su dominio también puede extenderse más allá del peso ligero.

Solo el desenlace de ese enfrentamiento determinará si Topuria y Makhachev pueden cruzar sus caminos en una de las peleas más esperadas del panorama actual. El duelo entre el perfeccionado boxeo de Topuria y la estrategia elaborada por el equipo de Makhachev ya protagoniza debates, aumentando la expectativa sobre una posible batalla.