Makhachev responde a las acusaciones de “cobarde” por esquivar el combate contra Topuria: “La fama y el dinero no es lo mismo que la grandeza”

El luchador de la UFC Makhachev (Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports via Reuters)

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) sigue debatiendo intensamente sobre el polémico cambio de rumbo que tomó Islam Makhachev, campeón de peso ligero de la UFC, al decidir subir de categoría y dejar vacante su cinturón. La situación ha generado una ola de críticas por parte de expertos, fanáticos y otros luchadores, quienes consideran que el ruso está evitando enfrentarse al hispanogeorgiano Ilia Topuria, uno de los nombres más potentes en la actualidad.

Lo que muchos esperaban como el combate más esperado del año finalmente no se concretó. Según el mánager de Makhachev, Ali Abdelaziz, el duelo contra Topuria dependía de un resultado específico en el pasado UFC 315: la victoria de Belal Muhammad ante Jack Della Maddalena. Sin embargo, tras la derrota de Muhammad, Makhachev eligió dirigirse hacia el peso wélter (77,1 kilos), buscando conquistar un segundo cinturón, lo que lo obligó a dejar el título de peso ligero (70,3 kilos). Este cambio significó renunciar a la pelea con Topuria, quien ahora se enfrentará a Charles Oliveira por el campeonato vacante el 28 de junio.

La decisión de Makhachev ha desatado una lluvia de críticas en su contra. Uno de los más enfáticos fue Chael Sonnen, exluchador y analista de MMA, quien calificó la decisión como un acto de cobardía. En un segmento televisivo de ESPN, Sonnen afirmó: “Tienes al número uno del ranking, un campeón mundial invicto, persiguiéndote, y haces lo que sea necesario para alejarte de él, incluso abandonar tu cinturón. Esto es una señal de alguien que busca evitar un enfrentamiento, lo cual, en nuestra industria, es la forma más evidente de escapar”.

El luchador Ilia Topuria (EFE/ Sergio Perez)

A estas declaraciones se sumaron comentarios de diferentes sectores del deporte, alimentando el debate sobre la intención de Makhachev al cambiar de categoría. El propio Sonnen enfatizó que las acciones del ruso parecían una estrategia para eludir la presión de luchar contra Topuria, quien se ha ganado un lugar destacado gracias a sus contundentes actuaciones en el octágono.

Makhachev rompe su silencio

Makhachev, por su parte, rompió su silencio a través de redes sociales para responder directamente a las críticas, tanto las de Sonnen como las de quienes cuestionan su decisión. “Perseguir la fama y el dinero no es lo mismo que perseguir la grandeza en el deporte”, escribió el daguestaní. “El atleta promedio, que forjó su camino a la cima con palabrería barata, no lo entenderá. Así que, por favor, siéntate y observa cómo lo hacen los demás, tío Chael”, añadió, refiriéndose al estilo de promocionarse en el deporte que popularizó Chael Sonnen. Con esta declaración, Makhachev dejó claro que su enfoque está en superar retos importantes y no en responder a la presión mediática.

La situación también ha provocado la intervención de figuras destacadas, como Daniel Cormier, exdoble campeón de la UFC y analista del deporte. Cormier, amigo cercano de Makhachev, intentó suavizar las tensiones y aclarar la lógica detrás de esta decisión, señalando que buscar un segundo cinturón representa un desafío formidable dentro de su carrera. Sin embargo, reconoció que muchos fanáticos quedaron decepcionados por la ausencia de un combate tan anticipado.

Tráiler de la película 'Topuria: Matador', disponible en cines y próximamente en Movistar

En cuanto a Ilia Topuria, su próximo objetivo ahora está claro. El hispanogeorgiano buscará hacerse con el cinturón de peso ligero el 28 de junio, cuando enfrente a Charles Oliveira, un experimentado luchador que también tendrá su mirada puesta en recuperar la gloria en la división. Topuria hasta el momento no ha respondido públicamente a la decisión de Makhachev, pero sus seguidores ven su próximo enfrentamiento como una oportunidad de consolidarse como estrella mundial en la UFC.