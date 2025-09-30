Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

En el ecosistema global de las artes marciales mixtas (MMA), el debate sobre quién es el mejor luchador que ha pisado el octágono de la UFC provoca constantes análisis y discusiones. Habitualmente, ese reconocimiento de excelencia se atribuye a figuras legendarias como Jon Jones, cuyo legado en la división de peso semipesado permanece como referencia ineludible. Años después de su irrupción, Jones sumó el campeonato de peso pesado, reforzando su lugar en la historia, aunque su carrera ha estado salpicada por episodios de positivos en controles antidopaje, razón por la que algunos expertos y seguidores moderan su veredicto final sobre su supremacía.

El nombre de Georges St-Pierre es otro de los que sobresale en este tipo de comparativas. Este canadiense, doble campeón mundial en las categorías wélter y medio, es admirado por muchos como ejemplo de longevidad, técnica y un comportamiento intachable dentro y fuera del octágono. Su disciplina, capacidad para reinventarse y retirar su legado en la cúspide, han sido reconocidas a lo largo de los años por la prensa especializada y sus mismos colegas de profesión.

Sin embargo, la discusión ha sumado una perspectiva diferente tras las declaraciones del estadounidense Sean O’Malley, excampeón de peso gallo de la UFC y actual referente mediático. A través de su propio canal de YouTube, O’Malley compartió una opinión que generó amplio impacto entre los seguidores y analistas de artes marciales mixtas. El luchador estadounidense afirmó sin reservas que, a su juicio, Ilia Topuria representa el mayor talento que ha conocido el deporte. “Ilia es, libra por libra, el mejor peleador que jamás haya pisado la Tierra. Incluso por encima de Jon Jones”, sostuvo O’Malley. Su postura fue replicada por infinidad de aficionados, quienes señalaron la corta trayectoria todavía de El Matador en la élite y el hecho de que solo cuenta con una defensa titular en peso pluma.

Los tres KO’s de Topuria

O’Malley continuó argumentando su razonamiento: “Sus últimos tres nocauts… Volkanovski, Holloway, Oliveira… No es que llegue a la decisión o los derribe y no los deje levantarse, es que los noquea”. Así quiso resaltar el poder finalizador de Topuria, que ha mostrado una contundente capacidad de definición ante oponentes de primer nivel, poniendo en relieve que sus victorias no se producen por desgaste o decisión arbitral, sino por la contundencia de sus golpes.

Entrevista a Ilia Topuria.

El fenómeno que representa Topuria comienza a perfilarse como uno de los nombres propios de la escena internacional. En los primeros meses del próximo año, el luchador hispano-georgiano pondrá en juego su cinturón de peso ligero de la UFC. El posible rival podría ser Justin Gaethje, quien ha sido campeón interino de la división y cuenta con una de las trayectorias más reconocidas del circuito. Para Topuria, este es uno de varios objetivos: otro de sus anhelos es que la UFC celebre un evento en territorio español, lo que marcaría un hito para el deporte en ese país. Además, el luchador no oculta sus aspiraciones de batir a nombres como Islam Makhachev y lograr lo que ningún otro competidor ha conseguido en la historia de la empresa: alcanzar títulos en tres divisiones.