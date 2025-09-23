España Deportes

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

El próximo 22 de noviembre en Qatar, Aleksander Topuria se enfrentará a Bekzat Almakhan

Ana Pérez Navarro

Aleksandre Topuria junto a su
Aleksandre Topuria junto a su hermano Ilia (Redes Sociales)

Aleksandre Topuria atraviesa una etapa clave en su trayectoria como luchador profesional. Durante las últimas semanas, sus jornadas se han centrado casi exclusivamente en la preparación de su próximo combate en la UFC, agendado para el 22 de noviembre en Qatar. En esa ocasión, se medirá frente al kazajo Bekzat Almakhan. Su entorno inmediato, y en particular su hermano Ilia Topuria, se muestran plenamente convencidos de que logrará un resultado positivo.

La cita ante Almakhan marca un hito especial en la carrera de Aleksandre Topuria. El luchador regresa al primer plano de la disciplina después de haber estado alejado de la jaula durante un periodo considerable, ya que entre 2015 y 2021 apenas tuvo oportunidades de competir. Solo ha sido posible verlo en acción en cuatro ocasiones desde su vuelta a la competición. A pesar de que su figura no ha alcanzado aún la repercusión mediática de la de su hermano Ilia, ‘Alek’ se posiciona como una de las apuestas de futuro dentro del exigente entorno de la UFC. La organización le ha abierto la puerta para competir en la liga con mayor proyección internacional, una oportunidad que el peleador no ha dudado en aprovechar a sus 29 años.

El respaldo de la familia resulta fundamental en este proceso. La última aparición pública de Ilia Topuria, quien actúa como voz de apoyo y referente en la carrera de Aleksandre, dejó constancia de la confianza que tiene en su hermano. Interrogado por los medios durante una rueda de prensa del evento WOW 22 en Madrid, Ilia Topuria se refirió claramente al desafío que supone enfrentarse a un oponente de la talla de Almakhan. “Es un combate que de cara al público parece muy complicado, ya que es un rival a respetar y a tenerlo en cuenta, pero no tengo ninguna duda de las habilidades de mi hermano”.

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Aleksandre Topuria se enfrenta a un adversario con méritos propios, capaz de generar respeto en cualquier contendiente del circuito. Aun así, la seguridad que muestra Ilia Topuria en torno a las posibilidades de ‘Alek’ no deja espacio para la duda. En la misma comparecencia, fue tajante: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”. El comentario refuerza la idea de que, para el entorno más cercano del luchador, el combate se decidirá en los primeros minutos, sin requerir del veredicto de los jueces.

La conversación de Ilia ante los periodistas también trazó una diferencia respecto al último combate de Aleksandre. Esa pelea, que enfrentó a ‘Alek’ con Colby Thickness, culminó con una victoria por decisión y dejó sensaciones positivas, aunque distantes del escenario que su hermano prevé para la próxima cita. Ilia Topuria recalca que en esta oportunidad las circunstancias serán diferentes y que Aleksandre buscará una resolución rápida, confiando plenamente en su capacidad de someter a Almakhan dentro del primer asalto.

La preparación Aleksandre Topuria

La preparación física y mental de Aleksandre Topuria, secundada por el trabajo en equipo con su hermano, refleja un enfoque profesional que pretende devolverle el sitio en la élite mundial. El regreso a la UFC no será únicamente una prueba deportiva, sino también una oportunidad para afianzar su espacio en una división repleta de talento. La perseverancia y el apoyo se convierten en puntales esenciales de cara a la cita del 22 de noviembre.

Entrevista a Ilia Topuria.

La expectativa generada por el combate en Qatar es palpable tanto en el entorno familiar como entre quienes siguen de cerca las artes marciales mixtas. El reto para Aleksandre Topuria consiste en demostrar que, pese a las pausas y los desafíos previos, su talento y determinación se mantienen intactos. El respaldo de Ilia añade un componente anímico y de confianza al desafío.

