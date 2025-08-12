España Deportes

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

En el año 2017, comenzó a fraguarse la idea de llevar la competición española al extranjero y desde entonces Tebas no ha dejado de trabajar en ello

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El presidente de LaLiga, Javier
El presidente de LaLiga, Javier Tebas (EFE/ Quique García)

La posibilidad de que el partido de LaLiga entre Villarreal y FC Barcelona se dispute fuera de España toma fuerza desde hace días. La RFEF ha dado el visto bueno a la propuesta tras someterla a votación. Tan solo falta que la FIFA y la UEFA se pronuncien al respecto para que la vieja pretensión del presidente de LaLiga se haga realidad. La propuesta se puso sobre la mesa hace casi diez años. Desde entonces Tebas no ha cejado en su intento por tratar de llevarla a cabo y ahora parece haberlo conseguido.

Si la NBA o la NFL juegan partidos fuera de su entorno o sus países, por qué no va a hacerlo LaLiga. Es importante para desarrollar nuestra marca. Está entre nuestros objetivos a corto o medio plazo llevar un partido de LaLiga todos los años a Estados Unidos”. Esas fueron las palabras de Javier Tebas el 17 de agosto del año 2018, hace siete años. En ese momento, LaLiga anunció un acuerdo con Relevent, empresa que organizaba la Internacional Champions Cup (ICC), para hacer posible la medida. Fue precisamente en un evento organizado un año antes por dicha entidad, donde se disputó el Clásico español cuando fructificaron las reuniones entre LaLiga y la firma estadounidense sobre llevar la marca española fuera de las fronteras españolas.

El objetivo era que el organismo liderado por Tebas ampliara sus aficionados en Estados Unidos y para ello querían llevar el fútbol español in situ. El partido elegido para ello fue el Girona - FC Barcelona. La coyuntura exigía la presencia de uno de los grandes clubes españoles y un club dispuesto a renunciar durante una jornada a su condición de local. El club azulgrana mostró su disposición ante la propuesta, mientras que el Girona siguió la misma línea. Tan solo un mes después que la idea comenzara a fraguarse, llegó la primera negativa. La RFEF envió una carta el 22 de septiembre de 2018 desautorizando la celebración del partido en Miami.

Entre los argumentos, la Federación reprochaba a Tebas haber llevado a cabo el acuerdo de forma unilateral, así como la posible adulteración de la competición. A ellos se sumó también el Real Madrid, que envió una carta a la RFEF con el fin de tumbar el duelo. El presidente de LaLiga llevó la negativa federativa hasta la Justicia, pero esta avaló la decisión de la Federación. Por entonces, ya era marzo de 2020, dos años después de que comenzara a hablarse del fútbol español en Estados Unidos. Pero la idea nunca dejó de estar presente en la mente de Tebas, que buscó la forma de convertir ese no en un sí.

El presidente de LaLiga, Javier
El presidente de LaLiga, Javier Tebas (Europa Press)

En 2024, Tebas volvió a la carga con la idea de que se disputara un partido de LaLiga en Estados Unidos y fijaba la fecha en la temporada 2025-26 (la que está a punto de comenzar). “El partido oficial en EEUU reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano. Vienen otras ligas muy competitivas, así que no podemos hacer siempre lo mismo, nos adelantarían”, destacó en una entrevista con el medio Expansión. Y añadía: “No sé cuando [con precisión], pero esta vez LaLiga sí jugará partidos oficiales en el extranjero, creo que podría ser en la temporada 2025-26”.

Tebas consigue el visto bueno de la RFEF

Tras muchos intentos, Tebas ha conseguido el primer paso para que su propuesta se haga realidad: el visto bueno de la RFEF. “En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos”, detallaban en su escrito. El cambio en la directiva ha favorecido que Tebas consiga ese ansiado sí que tanto lleva esperando. Ahora tan solo necesitan el visto bueno de la FIFA y la UEFA para que la idea se materialice.

Pero, una vez más, han salido detractores. El Real Madrid ha compartido un comunicado donde rechaza que el encuentro se lleve a cabo porque, a su juicio, a su juicio, “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”. El club blanco sostiene que modificar el régimen tradicional de partidos en casa y fuera otorgaría una ventaja deportiva indebida a los solicitantes y pondría en riesgo la legitimidad de los resultados. La postura oficial del Real Madrid se fundamenta en la defensa del principio de reciprocidad territorial, que establece que en las competiciones de liga a doble vuelta cada equipo debe disputar un partido en su estadio y otro en el del rival.

El club blanco también ha emprendido tres acciones formales ante organismos nacionales e internacionales. En primer lugar, solicita a la FIFA que no autorice la celebración del encuentro fuera de España sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición. En segundo lugar, pide a la UEFA que inste a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a retirar o denegar la solicitud, recordando el criterio establecido en 2018 que impide disputar partidos oficiales de competiciones domésticas fuera del territorio nacional, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que según el club no se dan en este caso. Por último, el Real Madrid solicita al Consejo Superior de Deportes (CSD) que no conceda la autorización administrativa necesaria sin el acuerdo unánime de los clubes.

De momento todavía no se conoce si finalmente el partido entre el Villarreal y el Barcelona se disputará en Miami o si se sucederá según los cauces originales. Todavía falta el visto bueno de dos grandes organismos, quienes podrían rechazar la idea de Tebas, como hizo antaño la RFEF.

Temas Relacionados

Javier TebasEEUULaLigaFC BarcelonaGironaVillarrealReal MadridRFEFFIFAUEFAFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

El club blanco ha emprendido acciones formales ante la FIFA, la UEFA y el CSD

El Real Madrid rechaza la

Melania Rodríguez realiza un salto de récord en gimnasia artística y se cuelga la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de China

La trayectoria de la gimnasta gallega estuvo marcada por la influencia de su entrenador Pablo Hinojar, que falleció el pasado mes de octubre

Melania Rodríguez realiza un salto

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

La atleta de triple salto se ha pronunciado sobre las declaraciones de un video de una entrevista por el que le tachan de racista

Ana Peleteiro y las críticas

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

La selección femenina inicia una nueva etapa con Sonia Bermúdez al frente del banquillo

Luces y sombras de Montse

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19

La nueva seleccionadora fue jugadora en grandes equipos españoles como el Rayo Vallecano o el FC Barcelona antes de dar el salto a los banquillos

Sonia Bermúdez, la sustituta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido el exjefe de Estupefacientes

Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares por su supuesta colaboración en una el blanqueo de dinero del narcotráfico

Más Madrid rechaza el plan de Almeida para urbanizar el entorno del Bernabéu financiado por el Real Madrid: “Es un nuevo episodio de ciudad a medida para los poderosos”

Detenidos en España dos fugitivos franceses con cuatro órdenes europeas: se enfrentan a 40 años de prisión por homicidio y tráfico de armas y drogas

Un camarero de Tordera critica que se le obligue a hablar en catalán: “Me encanta mi idioma, simplemente expongo una situación incómoda para el hostelero”

Detenido un trabajador de extinción por provocar el incendio que arrasó 2.200 hectáreas en Ávila

ECONOMÍA

Un abogado experto en herencias

Un abogado experto en herencias explica los ocho fallos comunes a la hora de tramitar una: “El primer error es el clásico”

Bruselas defiende el acuerdo arancelario con EEUU pese a no haber aún comunicado conjunto: “No sabemos exactamente cuándo ocurrirá, pero sabemos que ocurrirá”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Hacienda comienza a devolver su dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978: a cada contribuyente le puede corresponder hasta 4.000 euros

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

DEPORTES

El Real Madrid rechaza la

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”

Melania Rodríguez realiza un salto de récord en gimnasia artística y se cuelga la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de China

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona