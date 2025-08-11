España Deportes

Ya es oficial: la RFEF destituye a Montse Tomé como seleccionadora de la selección femenina y designa ya a su sustituta

El contrato de Tomé se extiende hasta el 31 de agosto, por lo que la nueva seleccionadora no podrá formalizar su incorporación hasta septiembre

Es oficial. La Real Federeción Española de Fútbol ha decidido prescindir de Montse Tomé como seleccionadora nacional. Y ya tiene sustituta: su sucesora será Sonia Bermúdez. La decisión se ha adoptado tras la Junta Directiva celebrada esta mañana bajo la presidencia de Rafael Louzán. El contrato de Tomé se extiende hasta el 31 de agosto, por lo que la nueva seleccionadora no podrá formalizar su incorporación hasta septiembre.

El ascenso de Sonia Bermúdez al frente de la selección femenina de fútbol de España se produce en un contexto marcado por la reciente polémica institucional que sacudió a RFEF. Bermúdez, quien formó parte del grupo de técnicos que condenó públicamente la conducta de Luis Rubiales hacia Jenni Hermoso, también estuvo presente en la asamblea donde Rubiales proclamó el famoso “no voy a dimitir”. En ese momento, aplaudió la intervención, sentada junto a Montse Tomé.

Noticias del día 11 de agosto del 2025

La trayectoria de Montse Tomé al frente de la selección femenina ha estado marcada por logros inéditos y circunstancias excepcionales. Tomé fue la primera mujer en ocupar el cargo tras la destitución de Jorge Vilda, consecuencia directa del escándalo protagonizado por Rubiales. Como segunda entrenadora, Tomé formó parte del cuerpo técnico que conquistó el título de campeona del mundo en Australia, un hito sin precedentes para el fútbol femenino español. Ya como seleccionadora principal, llevó al equipo a la final del Campeonato Europeo disputado en Suiza, donde España alcanzó su mejor clasificación histórica en un torneo continental, aunque la derrota llegó en la tanda de penaltis frente a Inglaterra.

Sonia Bermúdez: experencia en categorías inferiores

La llegada de Sonia Bermúdez supone la apuesta de la federación por una entrenadora con experiencia contrastada en las categorías inferiores. Bermúdez ha dirigido a la selección sub-19, con la que logró el campeonato de Europa en dos ediciones consecutivas, 2023 y 2024, y ha trabajado también con la sub-15, la sub-23 y uno de los equipos cadetes del Real Madrid. Su designación se acompaña de la incorporación de Laia Iturregui como segunda entrenadora, consolidando un tándem técnico que ha demostrado capacidad para gestionar el talento joven y obtener resultados en el máximo nivel europeo.

El relevo en la dirección técnica se produce en un momento en el que la selección femenina de España se encuentra entre las mejores del mundo, tanto por sus resultados recientes como por la proyección de sus jugadoras. La federación, al optar por Bermúdez, busca dar continuidad al modelo de éxito de las categorías inferiores y reforzar la estabilidad institucional tras un periodo convulso. La decisión de no renovar a Tomé, pese a su contrato vigente hasta el 31 de agosto, responde a la voluntad de iniciar una nueva etapa a partir de septiembre, cuando Bermúdez podrá asumir formalmente el cargo.

La gestión de la transición y la capacidad de Bermúdez para consolidar los logros alcanzados por el fútbol femenino español serán objeto de atención en los próximos meses, en un contexto donde la visibilidad y el escrutinio público sobre la federación y su selección nacional han alcanzado niveles inéditos.

