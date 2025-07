Las polémicas declaraciones de Kyrgios contra Alcaraz a las que ha contestado el español: “Elijo a Sinner porque a Carlos le encantan las chicas”

El tenista Nick Kyrgios (Geoff Burke / REUTERS)

Una nueva controversia ha sacudido el ambiente del tenis internacional tras las recientes declaraciones de Nick Kyrgios sobre Carlos Alcaraz. El australiano, que no suele dejar indiferente a nadie con sus opiniones, dio motivos para el debate tras elegir públicamente a Jannik Sinner por encima del tenista español. El motivo por el que optó por destacar al italiano no tiene nada que ver con aspectos tenísticos, sino con la vida privada del español. Una razón que no ha pasado inadvertida para nadie.

La frase de Kyrgios se produjo durante una charla con el entrenador Patrick Mouratoglou en la Ultimate Tennis Showdown (UTS). Al ser consultado sobre su preferencia entre Sinner y Alcaraz, el australiano respondió: “Elijo a Sinner porque a Alcaraz le encantan las chicas. Podría distraerse, salir demasiado de fiesta. Mientras, Sinner es más estable”. El comentario cruzó rápidamente fronteras y se instaló en la agenda informativa del torneo. Unas palabras que Carlitos no tardó en contestar.

Horas después, tras vencer en tres sets a Jan-Lennard Struff y acceder a la cuarta ronda de Wimbledon 2025, Alcaraz tuvo la oportunidad de pronunciarse. En la rueda de prensa posterior al partido, los periodistas quisieron saber qué opinaba sobre las palabras del australiano. “Los he visto, sí. Obviamente, son comentarios graciosos que viniendo de Kyrgios… no me sorprende nada. Pero bueno, al final cada uno tiene su punto de vista, obviamente es algo que no es ningún secreto”, reconoció el tenista murciano ante los medios de comunicación.

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

Lejos de buscar un cruce directo o una polémica pública, Alcaraz abordó el comentario desde una perspectiva reflexiva. Admitió los contrastes en la regularidad de su juego respecto a Sinner, pero desligó cualquier vínculo entre esa faceta deportiva y su vida privada. “Obviamente hemos visto que Jannik siempre tiene menos altibajos que yo, yo siempre he dicho que es algo que voy trabajando, pero Jannik no tiene tantos altibajos. Siempre juega un muy buen tenis desde el principio hasta el final y a mí me cuesta un poco, no tiene nada que ver con el mundo de la noche, aunque obviamente me gusta disfrutar. Pero obviamente son comentarios graciosos con los que me río de vez en cuando”.

Las declaraciones de Kyrgios y el silencio de Sinner

La figura de Nick Kyrgios vuelve a quedar vinculada a declaraciones que trascienden lo puramente deportivo. El australiano, que ha dado varias muestras de su carácter polémico fuera y dentro de la pista, se encuentra fuera de la competición por lesión, pero continúa generando titulares en el circuito gracias a su estilo directo y sus opiniones sobre los principales protagonistas del tenis mundial.

Por su parte, Jannik Sinner, aludido en la comparación, no ha realizado declaraciones sobre el tema. El italiano ha tenido un ascenso meteórico en la temporada, logrando el número uno del ranking ATP y protagonizando algunos de los duelos más disputados contra Alcaraz. La cercanía en nivel tenístico y la diferencia de estilos, sumadas a su juventud, han hecho de ambos tenistas referentes de una nueva era en el deporte.