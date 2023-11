Una leyenda del tenis opina sobre el bajón de Alcaraz y Kyrgios le responde con dureza

El tenista español, Carlos Alcaraz (Reuters / Stephanie Lecocq)

Después de una temporada sobresaliente, el tenista español Carlos Alcaraz solo tiene una cita más antes de colgar la raqueta hasta el año que viene: el torneo de exhibición de México. Tras ello, será el momento de descansar y reponer fuerzas para volver a afrontar el circuito de la ATP y tratar de superarse así mismo y recuperar el número uno del mundo, ese que este año le ha arrebato Novak Djokovic. Y es que, los últimos meses no fueron los esperados para el murciano, quien tuvo un final de temporada agridulce. El español incluso afirmó que la temporada se le había hecho un poco larga a nivel mental.

Ahora, con la temporada concluida, muchos han analizado el año del español, entre ellos Boris Becker, el entrenador de Rune y extenista, quien tiene su propia opinión sobre lo que ha sido la temporada de Alcaraz. “Cualquiera puede tener un buen torneo o un buen año de vez en cuando, pero mantener ese nivel a lo largo de los años es el verdadero reto. Batirse en duelo con Djokovic, convertirse en número uno del mundo y ganar Wimbledon por primera vez: mantener este nivel es lo más difícil en el tenis”, ha asegurado en una entrevista con Eurosport.

Además, también ha analizado qué pudo ocurrirle al español durante los últimos meses del año, donde se le escaparon varios títulos; y su conclusión es: falta de evolución. “Los demás jugadores se han dado cuenta de cómo hay que jugar contra Alcaraz para tener una oportunidad contra él. Eso es lo que ha ocurrido. Otros jugadores han evolucionado y Alcaraz no”. A pesar de estas duras palabras, no ha dudado en reconocer el buen tenis del murciano, donde ha puesto en valor su juego de pies, su saque y su derecha.

“Sigue jugando un tenis fantástico. Me encanta verle jugar al tenis en su mejor momento, con su juego de pies, sus variaciones, su saque y su derecha. Pero los mejores jugadores se han adaptado a esto y saben cómo contrarrestarlo”, afirma Becker. Es decir, el entrenador, explica que esta es solo una parte del aprendizaje que todo tenista lleva a cabo a lo largo de su trayectoria. Y añade: “Entrenará ahora algo nuevo o diferente con Juan Carlos Ferrero en invierno y mejorará. Su tarea es seguir desarrollando sus puntos fuertes. Y también estoy convencido de que veremos a un Carlos Alcaraz muy fuerte en el Open de Australia 2024″.

Nick Kyrgios responde

Unas palabras que no han pasado inadvertidas para el tenista australiano Nick Kyrgios, quien ha escrito en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter: “Yyyyyyy Alcaraz DESTRUIRÍA A Becker….. SIGUIENTE”. Un mensaje un tanto ambiguo que no deja claro exactamente qué quiere decir el australiano con él. Puede que sea una defensa del murciano o puede que no.