Kyrgios habla sobre la polémica del positivo de Sinner: “Tal vez no es tan inocente después de todo”

ARCHIVO - El australiano Nick Kyrgios hace una devolución al serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon, el 10 de julio de 2022 (AP Foto/Alastair Grant, archivo)

El caso Sinner continúa dando mucho que hablar. El tenista italiano, actual número uno del mundo en el ranking de la ATP, enfrenta una situación compleja tras la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de apelar su exoneración por dos positivos de clostebol, hechos que se produjeron durante el pasado mes de marzo. Aunque la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) lo había absuelto, la AMA solicita ahora una suspensión de uno a dos años. Sus compañeros de ranking tampoco han permanecido ajenos a la situación y el último en pronunciarse ha sido el australiano Nick Kyrgios.

La situación de Jannik Sinner ha captado la atención del mundo del tenis, considerando su estatus como número uno del ranking mundial. El clostebol es una sustancia prohibida y su detección en el cuerpo de un atleta conlleva serias implicaciones. La exoneración inicial por la ITIA, basada en una investigación minuciosa, generó debates sobre la justicia de los procedimientos antidopaje y la necesidad de revisiones adicionales. Ahora ha sido uno de sus compañeros dentro del circuito de la ATP, quien se ha pronunciado al respecto. Lejos de apoyar al italiano, este no ha dudado en cargar contra él.

Aprovechando el momento, ha decidido lanzar una pulla al italiano: “Tal vez no es tan inocente después de todo. Ojalá la gente que lleva esto no le importe que es el número uno”, escribió el Nick Kyrgios, quien suele estar en el centro de todas las polémicas que surgen en torno al mundo del tenis. Lo que está claro es que habrá que esperar para conocer que deciden finalmente sobre la culpabilidad o no del Jannik Sinner.

Las palabras de Sinner

En un comunicado oficial, Sinner ha expresado su descontento y frustración por la reapertura del caso. “Me decepciona saber que la AMA ha decidido apelar el resultado de mi audiencia ante la ITIA después de que jueces independientes me exoneraran y me consideraran inocente. En los últimos meses, y a lo largo de este proceso, se han celebrado tres audiencias independientes en cada caso que han confirmado mi inocencia”, rezaba el mensaje del jugador.

Durante varios meses, la ITIA realizó una exhaustiva investigación que incluyó entrevistas y la revisión de diversas pruebas presentadas por Sinner. En tres audiencias, los jueces concluyeron que el tenista no tenía ninguna responsabilidad en los resultados positivos, y tanto la ITIA como la autoridad antidopaje italiana aceptaron estas conclusiones y decidieron no apelar. “Varios meses de entrevistas e investigaciones culminaron con tres jueces superiores que examinaron cada detalle en una audiencia formal. Emitieron una sentencia detallada en la que explicaban por qué habían determinado que yo no tenía culpa, con pruebas claras proporcionadas”, ha detallado Sinner. “Tras un proceso tan sólido, tanto la ITIA como la autoridad antidopaje italiana lo aceptaron y renunciaron a sus derechos de apelación”, ha añadido.