Los dos récords que Nadal ha batido en Roma y que quiere seguir llevando aún más lejos contra Hubert Hurkacz

Nadal saluda tras un entrenamiento en Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Rafa Nadal está logrando competir en el tenis tras la lesión más dura de su vida, lo cual debe ser motivo de celebración unánime. Pasadas ya todo tipo de reservas, y tras el salto adelante que dio en Madrid, el balear quiere ir un paso más allá en Roma, al acercarse Roland Garros de forma inexorable. El jugador que más veces ha ganado este Masters 1000 (10) ha reconocido abiertamente que va a ir por todas en el Foro Itálico, exigiendo al máximo a su cuerpo para ver si podría aguantar lo que le echasen en París. El miedo ha dejado de ser una opción a tres semanas de la disputa de la competición que ha marcado su carrera: “Si me rompo, me rompo. Mala suerte”.

Cierto es que este Rafa es menos constante que el de antaño. Al menos, de momento. “Tengo que aceptar que mi nivel va y viene. No es tan estable como era antes. Necesito encontrar esa estabilidad de nuevo”, se sinceró tras solventar, no sin problemas, su debut en la capital italiana. Un partido en el que Zizou Bergs, 108 del mundo, motivó una remontada por parte de Nadal para no dar la campanada en la central de Roma, una de las pistas sin duda fetiches del español.

Te puede interesar: Horario y dónde ver el partido entre Rafa Nadal y Hubert Hurkacz de segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Tras levantar la copa allí en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021, el manacorense tiene encandilado al público del evento. Subir el pistón de su concurso en la arcilla romana no es una decisión para nada banal, ya que se trata de la última parada de la gira de tierra batida antes de que el major francés sirva como conclusión de la misma. Sin altitud de por medio, es una prueba de fuego inmejorable para Nadal, que quiere saber a ciencia cierta cómo puede afrontar Roland Garros. Los datos que busca los va a encontrar, principalmente, en esta cita.

Nadal celebra un punto ante Bergs (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

“En estas últimas semanas, he hecho progresos, pero ahora tengo que ir a por todas. Tengo que ir viendo cómo avanzan las cosas. Si me puedo adaptar a todo. Roland Garros es en tres semanas y tengo que forzar mi cuerpo para prepararme de cara a lo que me viene”, avisó Nadal en las últimas horas. Después de tener más sobresaltos de los previstos en primera ronda, lo más lógico es que también los hubiera, ya sin saltar ningún tipo de sorpresa, en la segunda. Es lo que cabe esperar con Hubert Hurkacz, 9 del ranking, de por medio.

Los récords que Nadal intentará seguir prolongando en Roma

Aunque el polaco nunca ha destacado sobremanera en el polvo de ladrillo, lo cierto es que fue campeón del ATP 250 de Estoril en abril. Así que fiarse no debe ser una opción, más si cabe teniendo en cuenta que hablamos de un Top 10. Eso sí, Nadal acaba de alcanzar dos récords lo suficientemente notorios, que engordan una leyenda ya de por sí gigantesca como la suya y que podrían ir aún más allá si sigue avanzando en Roma.

Es de sobra conocido el poderío de Rafa en tierra. Y, sin embargo, no fue hasta el triunfo ante Bergs cuando se convirtió en el primer tenista con 200 victorias oficiales en Masters 1000 que se disputan sobre esta superficie. Un dato que le permite sobresalir por delante de los otros dos integrantes del Big 3: Novak Djokovic, con 136, y Roger Federer, con 113. De hecho, Nadal también es el primero que aúna 200 victorias en Masters 1000 en dos superficies diferentes, ya que las atesora, igualmente, en pista dura (210, tercero de todos los tiempos tras Federer, 264, y Djokovic, 265).

Te puede interesar: Un experto analiza el lenguaje corporal de Rafa Nadal en la pista: “Tiene un comportamiento de triunfador”

En lo que respecta al Masters 1000 de Roma, los 70 triunfos con los que cuenta le permiten ser quien se ha impuesto en un mayor número de encuentros allí. La ventaja es exigua con Djokovic, pero Rafa está por delante y él mismo se encuentra al frente de la lista de victorias en un único Masters 1000: 73 en Montecarlo. De ahí que sea el primero con al menos 70 victorias en dos eventos de esta categoría.

Hurkacz, a punto de sacar en Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Hurkacz y Nadal nunca se han enfrentado hasta este sábado. Habrá que ver cómo saca Rafa, que se mostró dubitativo en este sentido el jueves, y cómo lo hace el de Wroclaw, que cuenta con el mejor servicio del circuito: 299,2 de promedio, con un porcentaje de puntos ganados con el primer servicio del 78,9% (204 kilómetros por hora de media), un marciano 89,6% de juegos al saque ganados y 14,3 aces de media por partido. Un examen más que interesante en pos de seguir creciendo, tras la vuelta, tenística y mentalmente.