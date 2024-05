Un experto analiza el lenguaje corporal de Rafa Nadal en la pista: “Tiene un comportamiento de triunfador”

Rafa Nadal (Medialab)

Rafa Nadal debuta este jueves en el Masters 1.000 de Roma ante el belga de 24 años, Zizou Bergs. Durante la semana, el español ha estado entrenando a un alto nivel en el Foro Itálico, con el objetivo de afrontar este torneo en las mejores condiciones posibles. Con un aumento considerable en el ranking -posición 305 en el ranking ATP-, y aunque lejos de ser cabeza de serie y quedar exento de la primera ronda, Nadal realizó una buena actuación en el Mutua Madrid Open, donde llegó a alcanzar los octavos de final.

En un último año y medio bastante irregular, marcado por las lesiones, la ausencia de Rafa se notaba en los torneos. Los tenistas que han compartido pista con el balear mostraban los deseos de la vuelta de Rafa a la competición. Lo cierto es que, la carrera de Rafa está dirigiéndose hacia el final. Se despidió del Masters de la capital en su eliminatoria ante Lehecka, y los torneos en los que participa los mide en exceso, para poder despedirse de aquellos en los que realmente disfruta en la pista.

Más allá de su alto rendimiento en lo deportivo, Nadal se caracteriza por sus peculiares ‘rituales’ dentro de la pista. Unos gestos que se repiten en cada partido y que forman parte de su rutina. Así, la forma de organizar las botellas de una manera rigurosa, siempre colocándolas en el suelo en la línea de fondo, y asegurándose de que las etiquetas queden alineadas y ubicadas hacia el lado de la pista donde jugará. La manera de caminar en la pista, evitando pisar las líneas blancas entre los intercambios de puntos, o siguiendo siempre una línea recta cada vez que marcha a banquillo.

Sin duda, lo que realmente define al ganador de 22 Grand Slam, es el conjunto de acciones que llevaba a cabo antes de sacar. Se seca el sudor de la frente, nariz y orejas, se ajusta el pantalón, se toca la nariz, pelo detrás de las orejas, ... Una serie de gestos que siempre lleva a cabo antes de servir la bola, así como los botes contados de la pelota antes de golpear.

¿Qué significan en realidad todos estos gestos?

Infobae España ha hablado con Cristian Salomoni, criminalista experto en lenguaje no verbal y director del IIAC Instituto Internacional de análisis de la conducta, para analizar todas estas peculiaridades de Rafa. Este confiesa que “todo tipo de ritual de mantra ayuda muchísimo a la hora de la performance y son muy de comunicación no verbal”: “El hecho de repetir gestos, el hecho de ya tener una postura ganadora, de tener una postura de poder y seguridad. Esto hace que el cerebro se sienta con estas emociones habituales que son muy suyas, muy de él”.

Salomoni asegura que “en la comunicación no verbal de Rafa podemos ver que es una persona tranquila, introvertida”, llegándolo a comparar con Djokovic, a quien define como “nervio puro”: “Son los polos opuestos de comportamiento”. “Rafa tiene un comportamiento mucho más focalizado y por eso todo sus gestos, su expresión facial, son muy, muy tranquilos, muy suaves”, asevera. “No es una persona que gesticula mucho, no es una persona que haga muchas caras. Sí que es una persona emocional porque, de hecho, históricas son todos sus gestos y todo su comportamiento cuando gana”, explica, y añade que “tiene un comportamiento de triunfador con posturas de poder”.

El tenista español Rafa Nadal celebra su victoria ante Dominic Thiem en la final de Roland Garros 2018 (REUTERS/Pascal Rossignol)

“Es una persona que intenta guardar energía de su comportamiento para focalizarse en su pasión, en su motivación, que es el ganar y ser el mejor. Entonces digamos que su comportamiento no verbal le ha ayudado en esto, en el sentido que se ha quitado de toda la parafernalia de su comunicación para centrarse en lo importante, que es su comportamiento en el campo”, prosigue Salomoni.

Todo este tipo de comportamientos ha permitido que “la gente lo perciba tal cual él quiera que le perciban”: “Esto es la ganancia de la comunicación”. “Si los demás me perciben como yo quiero presentarme, como yo quiero lo que quiero transmitir, pues es que has ganado. Si yo quiero transmitir pasión y la gente me ve como una persona pasional, pues lo he ganado. Entonces es la demostración”, explica, para asegurar que “para ser pasional no hace falta ser extrovertido o superefusivo”. “La gente lo percibe como una persona humilde, motivada y pasional. Justo, son los valores que el mismo siempre ha dicho que son los que quiere transmitir”, concluye Salomoni que “si esto lo han percatado con su comunicación no verbal, significa que está haciendo bien las cosas”.