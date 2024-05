Horario y dónde ver el partido entre Rafa Nadal y Hubert Hurkacz de segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Nadal celebra un punto en Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Rafa Nadal se toma este Masters 1000 de Roma como su auténtica prueba de fuego para comprobar con qué garantías puede afrontar Roland Garros dentro de tres semanas. 10 veces campeón del torneo italiano, sigue ganando rodaje competitivo y sensaciones, aunque su nivel, él mismo lo reconoce, sea menos constante que antaño. Sea como sea, va a poner toda la carne en el asador en esta competición: “Molestias tengo siempre, la cosa es si me limitan o no. De alguna manera me limitan, pero tengo que intentar que no. Tengo que quitarme ese miedo a romperme. Pasada esa transición de tiempo, tengo que forzar y probarme. Si me rompo, me rompo. Mala suerte. Ese es el objetivo de esta semana”.

El número 108 del mundo, Zizou Bergs, resultó un adversario loable para Nadal este jueves. El belga tenía ante sí la misión prácticamente imposible de convertirse en el primer jugador de la historia capaz de derrotar al balear en un Masters 1000 viniendo desde la fase previa o bajo la condición de lucky loser. Peleó duro por protagonizar un auténtico hito en el circuito, pero acabó cediendo, así que el récord de Rafa, ya un 41-0, continúa siendo inapelable (4-6, 6-3, 6-4).

Tras ceder el primer set, Nadal comenzó a reaccionar para forzar el tercero y ganarlo, llevándose el choque a base de su enésima remontada. Le costó sangre, sudor y lágrimas salir airoso de sus turnos de saque, pero acabó consiguiéndolo. “Me siento más cerca del nivel al que quiero estar en los entrenamientos, pero luego tengo que ponerlo en los partidos y eso me está costando”, se sinceraba tras la victoria. “Hoy no ha sido un buen partido. He encontrado la manera de ganar y darme la opción de jugar una vez más. Por mis entrenos, mi sensación es que puedo hacerlo mejor de lo que lo he hecho hoy”, dijo también.

Nadal celebra su victoria (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En segunda ronda, le espera otra batalla más que interesante, ya que tendrá que doblegar nada menos que a Hubert Hurkacz para clasificarse. El polaco es el número 9 del mundo y ya fue capaz de imponerse en tierra recientemente, al ganar el ATP 250 de Estoril. Cierto es que cayó en octavos de final tanto en Montecarlo como en Madrid, donde Nadal tampoco pasó de la cuarta ronda. Su nivel en la arcilla nunca ha sido especialmente destacable. De hecho, el primer y único título del de Wroclaw sobre esta superficie es el recién mencionado.

“En estas últimas semanas, he hecho progresos, pero ahora tengo que ir a por todas. Tengo que ir viendo cómo avanzan las cosas. Si me puedo adaptar a todo. Roland Garros es en tres semanas y tengo que forzar mi cuerpo para prepararme de cara a lo que me viene”, aseguró Nadal, que nunca se ha enfrentado a Hurkacz. El duelo dejará de ser inédito en apenas unas horas.

Horario y dónde ver el Nadal - Hurkacz de Roma

Ambos tenistas saltarán a la central de Roma este sábado 11 de mayo, no antes de las 13:00 horas. “No es ganar o perder. Es ir a la pista con la sensación de que puedo luchar, ser competitivo, soñar. Si no soy capaz de saltar a la pista y soñar, para mí no tiene sentido ir. Prefiero quedarme con los recuerdos. Si no puedo soñar con hacer cosas importantes, no estaré en la pista”, dijo Nadal al respecto de su posible concurso en París, cuando todavía se encontraba disputando el Mutua Madrid Open.

Hubert Hurkacz en Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El choque con Hurkacz podrá seguirse por televisión a través de Movistar Plus+. “Quizá en dos días no pueda jugar bien, es posible, pero espero hacerlo mejor”, deseó Rafa antes de empezar a preparar su próximo compromiso en el circuito.