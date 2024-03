El PSG, a por Lamine Yamal tras perder a Mbappé: el interés se filtra tras ser crucial ante el Mallorca

Yamal y Cubarsí celebran el triunfo ante el Mallorca (EFE / Alejandro García)

Si el FC Barcelona pudo sumar una nueva victoria liguera ante el Mallorca en las últimas horas, fue, sobre todo, por Lamine Yamal. El chaval de 16 años ha llegado al primer equipo azulgrana para quedarse, derribando la puerta con contundencia y siendo realmente trascendente a pesar de su juventud. Abonado a la titularidad de forma cada vez más asidua, decidió hacerse cargo de la apatía que arrastraban los suyos para rescatarles a tiempo y sellar una victoria que ni mucho menos estuvo cantada.

Aun habiendo cuajado una primera parte discreta, el adolescente mostró una versión totalmente distinta tras el paso por los vestuarios. Encontró todo el desequilibrio que le había faltado con anterioridad, resultando la mejor baza ofensiva de un Barça al que volvió a pasarle factura su escasa efectividad de cara a portería. A pesar de todo, Yamal quería liarla. Tuvo una primera ocasión para hacerlo, pero la pelota se estrelló en el larguero. Poco o nada importó: quería reventar el duelo y acabó consiguiéndolo con un misil imparable. Se coló por la escuadra de Rajkovic sin remedio y apagó el (nuevo) incendio que habría causado otro empate o derrota más.

Desde luego, el horno no estaba para bollos en Montjuïc, porque la hinchada local ya sacó los pitos a pasear en cuanto vio que la cosa, y esto mosquea porque viene siendo demasiado habitual, no funcionaba. La crucial visita europea del Nápoles va a llegar sin que el barcelonismo ande con demasiada confianza a cuestas. No puede ser de otra manera cuando tuvo que ser el niño prodigio de la cantera el que lograse lo que se les resistió a pesos pesados como Gündogan, Joao Félix o Lewandowski: sacar las castañas del fuego.

En un curso 23-24 de ensueño para Yamal, su explosión no está pasando desapercibida para nadie. Por eso, cuando no hace ni un día desde que se apropió prácticamente en exclusiva de los tres puntos en juego para el Barcelona, trasciende lo inevitable antes o después: otro grande del fútbol le sigue los pasos muy seriamente a la perla.

El PSG quiere a Yamal

La noticia trasciende en un momento tan dulcísimo para el canterano como el presente y le coloca como sustituto deseable para una de las estrellas más rutilantes del deporte rey a nivel mundial: Kylian Mbappé. Es así porque, según cuenta MARCA este sábado, el PSG, a sabiendas de que su jugador franquicia se va en verano, no tendría reparos en sacar la billetera, como acostumbra, para hacerse con Lamine Yamal.

El periódico deportivo español habla de 200 millones de euros de traspaso, que el conjunto parisino, vigente campeón de Francia, estaría dispuesto a desembolsar para hacerse con los servicios de uno de los hipotéticos grandes talentos que vienen. No contentos con haber sacado a Neymar precisamente del Barça por 222 millones (era su cláusula de rescisión), en el club fuertemente influenciado por Catar estarían por la labor de repetir la jugada y hacer saltar la banca.

Jorge Mendes, el agente con mayúsculas, ya le habría trasladado este interés al presidente barcelonista, Joan Laporta, esta misma semana. Eso sí, en Can Barça no hay ninguna intención de vender a Yamal, porque tan sólo irá a más si sigue evolucionando como hasta la fecha. Cierto es que la situación económica de la entidad es poco o nada boyante, pero se considera que dejar marchar a alguien tan prometedor como el internacional absoluto español más joven de siempre podría ser un error garrafal.

A día de hoy, Lamine Yamal ha marcado seis goles y ha repartido siete asistencias en los 37 encuentros en los que el Barça ha contado con él. Unos registros magníficos a su edad, que ya llaman la atención de propios y extraños e invitan, si nada se tuerce, a la ilusión. ¿Objetivo? Atarle para que su triunfo lo capitalicen los culés.