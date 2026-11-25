Una persona realiza un pago por Bizum, imagen de archivo. (Europa Press)

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A la 01:20 de la madrugada, una mujer recibió en su teléfono un Bizum de 30 euros acompañado de un mensaje en el concepto: “Comida y piensa... por favor”. Quien se la enviaba era su expareja, un hombre sobre el que pesaba una orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de ella o comunicarse por “cualquier medio, directo o indirecto”. El episodio refleja una modalidad de acoso machista que preocupa cada vez más: el uso de las plataformas de pago instantáneo como canal para esquivar los bloqueos digitales y mantener el control sobre las mujeres.

En el caso divulgado por el Consejo General del Poder Judicial en Instagram, la conducta no fue aislada. Días más tarde, el hombre repitió la operación con el texto “por favor” y, posteriormente, le reclamó 50 euros bajo el mensaje “te lo suplico”, además de remitirle varios correos electrónicos similares. Tras la denuncia de la víctima, el juez determinó que estos hechos constituyen un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

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El magistrado fundamentó su decisión en el artículo 48.3 del Código Penal, que establece que la prohibición de comunicarse impide al penado establecer contacto escrito, verbal o visual “por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático”. De acuerdo con el artículo 468.2 del mismo texto legal, incumplir una medida de este tipo en procesos donde la víctima sea o haya sido cónyuge o pareja conlleva penas de prisión de seis meses a un año. De este modo, la justicia equipara el envío de mensajes a través de aplicaciones financieras con cualquier otra vía de comunicación prohibida.

Una persona acaba de enviar un bizum, imagen de archivo. (Europa Press)

El canal donde las víctimas no pueden bloquear a sus agresores

El caso refleja cómo las brechas tecnológicas de las aplicaciones más populares están dando pie a nuevas formas de violencia de género. Al estar vinculada al número de teléfono y no ofrecer opciones para restringir contactos, Bizum se ha convertido en un canal para que agresores hostiguen y controlen a sus víctimas incluso después de haber sido bloqueados en redes sociales.

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Según denuncia la Asociación Somos Más en un informe, quienes ejercen esta violencia recurren a la herramienta bancaria como un “arma silenciosa y persistente”. Al no existir en la aplicación la posibilidad de bloquear a un remitente ni de restringir la recepción de transferencias con texto, las víctimas quedan expuestas a recibir operaciones con conceptos cargados de amenazas, chantaje emocional o mensajes de control como “Aquí no puedes bloquearme”, “Te vas a enterar” o “Te sigo esperando”.

Desde la entidad subrayan que esta práctica genera un entorno de ansiedad e inseguridad permanente, ya que las mujeres sienten la impotencia de no poder cortar el contacto ni siquiera a través del sistema financiero. Además, advierten sobre la “invisibilidad institucional” de este fenómeno, señalando que muchas denuncias corren el riesgo de ser minimizadas al considerarse erróneamente de “baja entidad”, a pesar del profundo impacto psicológico que conllevan.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Para erradicar esta modalidad de violencia digital sin depender únicamente de la vía penal posterior al daño, desde la Asociación Somos Más reclaman una actuación coordinada entre el Estado y el sector bancario. Entre las principales medidas propuestas destacan incorporar funciones para bloquear usuarios, denunciar abusos y filtrar mensajes ofensivos dentro de las propias aplicaciones financieras.

Asimismo, la organización insiste en la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas realidades digitales y capacitar tanto a las fuerzas de seguridad como al personal bancario y operadores jurídicos para detectar y atender estos casos con eficacia. Por último, piden visibilizar este tipo de hostigamiento mediante campañas públicas y garantizar acompañamiento psicológico especializado para las mujeres que sufren acoso a través de herramientas tecnológicas.

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