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‘La bola negra’ ya asombra en el resto del mundo y podría arrebatar el Oscar hasta a Taylor Swift: “Una epopeya queer que desafía el tiempo”

El protagonista de la película, Guitarricadelafuente, ya está siendo considerado como uno de los favoritos para la temporada de premios

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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Los Javis y su nueva película, La Bola Negra, siguen conquistando fronteras tras el estreno de su tráiler para Netflix, que ya superó el medio millón de reproducciones fuera de España. La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi llega respaldada por el premio a mejor dirección en Cannes y por una campaña que la sitúa entre los títulos españoles a seguir antes de la temporada de premios.

El interés se explica por una combinación de factores: una historia que conecta tres épocas, la referencia a Federico García Lorca, un reparto con figuras de distintas generaciones y el debut interpretativo de Guitarricadelafuente. Aún no hay nominaciones al Oscar, pero el recorrido previsto en cines y Netflix alimenta las expectativas sobre una eventual presencia en la carrera.

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La película transcurre en 1932, 1937 y 2017, y enlaza las vidas de tres hombres homosexuales separados por el tiempo. El relato está inspirado en un texto inacabado de Federico García Lorca y en La Piedra Oscura, la obra teatral de Alberto Conejero. Conejero escribió el guion junto a Calvo y Ambrossi, conocidos como Los Javis, quienes trasladan esos materiales a una narración que aborda deseo, memoria y violencia contra las personas homosexuales. El tráiler presenta el filme como “una epopeya queer que desafía el tiempo”, una definición que ha acompañado la difusión internacional de la producción.

El estreno mundial tuvo lugar en Cannes, en mayo, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi obtuvieron el premio a mejor dirección. Ese reconocimiento precedió a la compra de los derechos de distribución estadounidense por parte de Netflix. La plataforma programó funciones en salas de Estados Unidos desde el 16 de octubre, antes de incorporar la película a su catálogo el 2 de diciembre. El plazo entre ambos lanzamientos será el más extenso aplicado por Netflix a una de sus películas, por encima de la ventana que tuvo Marriage Story, estrenada en 2019 con Scarlett Johansson y Adam Driver como protagonistas.

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Guitarricadelafuente en 'La bola negra'
Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

‘La nieve’, fuerte contendiente para los Oscar

El músico Guitarricadelafuente, cuyo nombre es Álvaro Lafuente Calvo, interpreta a Sebastián en su primer papel en el cine. Su presencia también está ligada a la música: escribió e interpreta “La Nieve”, la canción original del filme, mientras que la partitura corre a cargo de Raül Refree. El reparto suma a Carlos González como Alberto, Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún, Milo Quifes como Carlos, Lola Dueñas como Teresa, Penélope Cruz como Nené Romero, Glenn Close como Isabelle Durand, Julio Torres como Juan Pablo y Alberto Cortés como Federico García Lorca.

La Nieve concentra parte de la atención alrededor de la película por la posibilidad de entrar en la conversación sobre mejor canción original en los Oscar. La eventual candidatura de Guitarricadelafuente todavía dependerá de los procesos y anuncios de la Academia, que no ha comunicado sus nominaciones. La comparación con Taylor Swift, mencionada como posible contendiente por una canción vinculada a Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, se mueve también en el terreno de las previsiones previas a la lista oficial de aspirantes. El desempeño internacional del tráiler y la campaña de Netflix han dado mayor visibilidad a esa expectativa.

La Bola Negra se estrenará en los cines de España el 25 de septiembre, pasando justo antes por el Festival de San Sebastián. Después iniciará su exhibición estadounidense el 16 de octubre y llegará a Netflix el 2 de diciembre. La película encara ese calendario con el antecedente de Cannes, una distribución amplia fuera de España y una recepción inicial que ha situado su tráiler entre los lanzamientos españoles con mayor circulación internacional antes de su llegada a las salas.

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