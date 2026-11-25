Lamine Yamal. (REUTERS/Albert Gea)

Guardar

Puede salir cara o puede salir cruz. Lo cierto es que esta noche la noticia está en quién no va a estar. El FC Barcelona visita al Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú sin su gran estrella, Lamine Yamal, que tuvo molestias en el tobillo derecho y no ha viajado con el grupo. Será así el primer partido de este curso que se pierde con la camiseta azulgrana (ya lo hizo con España contra la República Checa). El extremo ya notó que algo no iba bien en el calentamiento frente al Villarreal. No obstante, jugó los 90 minutos y todo parece ser más una muestra de precaución de Hansi Flick, ya que se le espera este domingo contra el Dépor en Riazor.

Si repasamos los datos, vemos que el 10 ha sido pieza clave en el esquema. 17 de 17 titularidades, con 13 goles y 13 asistencias. Nadie ha jugado más minutos que él. Por eso la baja también se lee como un descanso. El viaje es el más largo de la historia europea del club: unos 3.959 kilómetros y más de cinco horas de vuelo, con regreso en la madrugada del jueves.

PUBLICIDAD

Lo que ha jugado el Barça sin él este curso es casi anecdótico: 85 minutos, todos en sustituciones tardías con el partido resuelto. Ocurrió ante el Elche (0-5, salió en el 65′), el Levante (2-4, minuto 66), el Betis (2-5, minuto 70) y el Alavés (6-1, minuto 74). Para saber cómo responde el equipo sin él hay que mirar atrás.

El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

Dos temporadas, dos películas

Paradójicamente, Hansi Flick no ha podido contar con Lamine Yamal en 17 partidos, los mismos que ahora acumula en las piernas, con un balance de 11 victorias, un empate y 5 derrotas. Pero estos números esconden dos historias distintas. La primera es de la temporada 2024/25. Fueron cinco ausencias, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Cayó ante la Real Sociedad y el Atlético y empató con el Celta. Las dos victorias llegaron ante el Brest en Champions (3-0) y el Barbastro en Copa (0-4).

PUBLICIDAD

La segunda es de la temporada pasada. Lamine se perdió 12 partidos, seis por molestias en el pubis y los seis últimos por una lesión en el bíceps femoral izquierdo. El Barça ganó nueve y perdió tres. Con LaLiga en juego, ganó nueve de los diez partidos que jugó sin él, y la única derrota llegó en el Sánchez-Pizjuán (4-1). Las otras dos, ante el Alavés y el Valencia, ya con el título decidido.

En Europa, tres de tres sin Lamine: Brest, Newcastle (1-2) y Slavia de Praga (2-4). Aunque cabe destacar que el ataque de antes no es el de ahora: Rashford, Ferran Torres y Roony Bardghji cubrieron huecos junto a Raphinha y Fermín. Hoy Bardghji sigue lesionado de larga duración y el frente lo forman los fichajes de verano: Adeyemi, Gordon y Gabriel Jesus.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal sobre el césped. (REUTERS/Albert Gea)

Quién sustituirá a Lamine

Ahora la duda pasa por saber quién ocupará el extremo derecho del Barça. La opción más repetida por Flick pasa por poner a Adeyemi allí: zurdo, rápido y desequilibrante. Anthony Gordon ocuparía la izquierda y Raphinha haría de 9. No obstante, también se puede barajar la opción de poner al brasileño en la derecha y contar con un delantero puro como Gabriel Jesus, algo que también permitiría la opción de equilibrar minutos.

Una tercera vía pasa por reforzar el juego interior con Fermín y Dani Olmo. En la convocatoria de 22 jugadores figura Jesse Bisiwu, extremo del filial de 18 años que aún no ha debutado con el primer equipo. Mientras tanto, Lamine Yamal verá el partido desde Barcelona.

PUBLICIDAD