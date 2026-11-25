Isabel II cuando era una niña (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Hulton Archive/Getty Images)

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A veces la historia se esconde en los lugares más cotidianos, lejos de las grandes vitrinas y los archivos oficiales. Mientras la mayoría de las personas guardan zapatos viejos o recuerdos olvidados debajo de la cama, una antigua niñera de la familia real británica conservó allí durante décadas un auténtico tesoro: las prendas infantiles que vistieron la futura reina Isabel II y su hermana menor, la princesa Margarita. Ahora, este valioso conjunto, que incluye vestidos confeccionados a mano, complementos y fotografías familiares, volverá a despertar el interés del público al salir a subasta el próximo 3 de diciembre en Inglaterra.

El hallazgo de su verdadera procedencia parece sacado de una novela y se produjo de manera completamente fortuita frente al televisor. En 2016, el historiador y coleccionista Daniel Hadden adquirió en una subasta un baúl y una caja de cartón con objetos vinculados a la monarquía, sin imaginar el peso histórico exacto de lo que tenía entre manos. Tuvieron que pasar cinco años, hasta 2021, para que la verdad saliera a la luz. Mientras veía un episodio del programa británico Countryfile dedicado al castillo de Glamis, en Escocia, Hadden reconoció al instante en unas fotografías antiguas un vestido verde decorado con pequeñas margaritas blancas.

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Esta subasta adquiere un significado todavía más especial al celebrarse en 2026, año en el que se conmemora el centenario del nacimiento de Isabel II. Cuando las dos hermanas estrenaron estas ropas, algunas de ellas cosidas a mano e incluso remendadas, la princesa de York no estaba destinada a ocupar el trono. Todo cambió de golpe en diciembre de 1936 tras la abdicación de su tío, Eduardo VIII, que convirtió a su padre, Jorge VI, en rey.

Los vestidos de Isabel II. (AP Photo, File)

El secreto que Clara Knight guardó bajo su cama

El origen de este entrañable guardarropa nos lleva directamente hasta Clara Knight, la niñera a la que las pequeñas princesas llamaban cariñosamente “Allah”. Antes de cuidar de Isabel y Margarita, Knight ya había trabajado al servicio de su madre, Isabel Bowes-Lyon, quien después se convertiría en la reina madre. Como era una costumbre habitual en las familias aristocráticas de la época, los empleados de la Casa Real solían recibir algunas prendas infantiles como obsequio, y Clara decidió atesorar aquellos vestidos, enaguas y muñecas bajo su cama como un recuerdo imborrable.

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La subasta de Isabel II. (AP Photo, File)

Tras el fallecimiento de la niñera en 1946, a los 67 años, la colección pasó a manos de sus familiares, quienes la custodiaron durante décadas. Parte del conjunto llegó incluso a estar depositado y exhibido en el Museo de Bexhill, en East Sussex, entre 1990 y 2007, antes de regresar al ámbito privado y ser adquirido por Hadden. Tras su descubrimiento televisivo en 2021, el historiador investigó las fotografías históricas y colaboró en la exposición Children of Glamis en 2022. Además, tuvo el detalle de escribir directamente a Isabel II para contarle el hallazgo. La soberana, a través de su dama de compañía Susan Hussey, le hizo llegar su más sincero agradecimiento por su delicadeza al compartir aquella emotiva noticia.

Certificado De Defunción De La Reina Isabel II

Las piezas y precios de la subasta en Derby

La encargada de organizar la puja el próximo 3 de diciembre será la casa Hansons Auctioneers, en la localidad inglesa de Derby. La gran joya de la jornada será, sin duda, el vestido de lino verde estampado con margaritas blancas, firmado por Smith & Co y protagonista del descubrimiento en televisión, cuyo precio estimado oscila entre las 4.500 y las 6.500 libras (7.761 euros). Su autenticidad está plenamente respaldada por las imágenes de archivo de la futura reina jugando en los jardines de Glamis.

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Isabel II: un vestido guardado bajo una cama podría valer 6.500 libras https://t.co/PXNevNe5ZP — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) November 25, 2026

Junto a esta pieza estrella, los coleccionistas podrán pujar por otros recuerdos cargados de historia. Saldrán a la venta un vestido rosa valorado entre 1.000 y 1.200 libras (1.433 euros), una prenda en tono melocotón estimada entre 800 y 1.200 libras y otro vestido amarillo. El catálogo se completa con un jersey amarillo de punto, acompañado de fotos de Isabel jugando en un jardín.