El pueblo de Asturias que podría convertirse en el gran escenario de la próxima película de ‘Los juegos del hambre’

Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem; un imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí y sus representantes deben luchar entre ellos mismos. (Warner Bros.)

Es difícil sobrevivir a los Juegos del Hambre, si no que se lo pregunten a Katniss Everdeen, que ha participado en más de uno. Pero casi tanto o más difícil que sobrevivir es encontrar el lugar idóneo para celebrarlos, una tarea en la que se encuentra completamente sumida ahora mismo el equipo de Los juegos del hambre: el amanecer en la cosecha, la que será la próxima película de la saga basada en las novelas de Suzanne Collins. Pero también es una tarea que ahora podría llevar, por primera vez, a pelear a los tributos a tierras españolas.

Tal y como ha informado esta semana el diario asturiano La Nueva España, un equipo de localizaciones de la película de Lionsgate ha desembarcado en Asturias para realizar un scouting en busca de posibles localizaciones para la película que preparan. En concreto, tal y como asegura el periódico habrían puesto su mirada sobre la localidad de Somiedo, al suroeste de Oviedo. Allí se encuentra un parque natural que podría ser perfecto para un hipotético escenario de arena, ya que cuenta con un gran bosque y un lago en medio rodeado de montañas, muy al estilo de las arenas vistas en anteriores películas de la franquicia distópica.

Según medios asturianos, ni las instituciones ni el equipo de la película se ha pronunciado aun al respecto, pero “se baraja la posibilidad de que, si el proyecto saliera adelante, ya que hay más candidaturas, el proceso completo abarcara unos tres meses de trabajos, aunque la grabación pura y dura llevaría cinco días”. El estreno de Los juegos del hambre: el amanecer de la cosecha está previsto para noviembre de 2026, así que la producción aun tiene margen para encontrar la localización adecuada, ya sea en Somiedo o en otro rincón del planeta. No obstante, basta imaginar el escenario en los libros para visualizar la localidad española como la idónea.

Somiedo, la localidad asturiana con un parque natural que está siendo ojeada por el equipo de 'Los juegos del hambre'

Paraíso Venenoso, la arena del Vasallaje

En la novela original de Suzanne Collins, El amanecer en la cosecha narra la edición número 50 de Los Juegos del Hambre, que es conocida como el segundo Vasallaje de los 25, y fue un torneo en el que participaron el doble de tributos por distrito, un total de 48. Entre ellos estaba Haymicht Abernathy del distrito 12, el personaje al que daba vida Woody Harrelson en la saga original y que en esta nueva película será interpretado por el joven Jopseph Zada. Junto a él ya hay grandes estrellas confirmadas para personajes vistos en anteriores entregas, como pueden ser Ralph Fiennes, Elle Fanning, Maya Hawke, Kieran Culki, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Kelvin Harrison Jr o Whitney Peak, quien dará vida a la pareja de Haymicht, Lenore Dove Baird.

Para quienes no hayan leído el libro o no estén familiarizados con el segundo Vasallaje de los 25, este tuvo lugar en Paraíso Venenoso, una arena que está considerada como la más hermosa de cuantas han albergado los juegos. Es descrita como un gran prado de hierba alta, flores preciosas y con un bosque infinito lleno de arbustos y arroyos, con una montaña helada de fondo. Aunque no se hace mención al gran lago que sí posee Somiedo, este podría ser incluido o ignorado para mayor fidelidad con el escenario de la novela. En cualquier caso, parece que el equipo está tanteando el terreno y en Asturias podría haber encontrado su arena perfecta.