En este momento, el mundo entero está obsesionado con Los Javis. Javier Calvo (Murcia, 1991) y Javier Ambrossi (Madrid, 1984) cosechan furor en cada evento o festival que pisan. Desde que La bola negra se estrenó en el pasado Festival de Cannes celebrado en mayo, ha ido conquistando a la crítica y el público, nacional e internacional. Pero pese a que Los Javis ahora hacen campaña para los Oscar en Estados Unidos, hay una cosa de la que el público español no se olvida...: ¿Qué pasa con la cuarta temporada de Paquita Salas?
La ficción protagonizada por Brays Efe, que este 2026 ha cumplido una década desde su estreno, sigue siendo uno de los proyectos más queridos de los directores. Pero las esperanzas de volver a ver a la representante de actores más famosa de España empiezan a diluirse. En 2023, Belén Cuesta aseguró que una nueva temporada era posible. Así lo han dejado entrever en una entrevista concedida a GQ España donde han reconocido que, al menos por ahora, no tienen claro que recuperar la serie sea una buena idea.
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Infobae entrevista a la gente del sector sobre cómo vive el fenómeno de la película de Los Javis.
“No sé lo que va a pasar en el futuro con Paquita. Sé que en algún momento nos apetecerá volver a juntarnos los que nos juntamos y hacerla, pero creo que, si volviésemos, no seríamos tan graciosos”, ha confesado Calvo. El cineasta ha ido incluso más allá, cuestionando entre risas la consideración que ha adquirido la serie con el paso de los años: “Me mataréis todos por decir esto, pero el tiempo es lo que le ha dado a Paquita su estatus y… tampoco es tan buena”. “Bueno, no es que no esté tan bien, sino que se ha convertido en un lugar seguro para todos”, ha matizado.
Los Javis y su “ambición por construir algo nuevo”
Ambrossi no se ha mostrado tan de acuerdo con su expareja. “Algo de mérito tendrá también la serie, ¡porque el tiempo pasa para otros proyectos y no les ocurre lo mismo!”. “Ahora acabamos de hacer La bola negra y tenemos la ambición de construir algo nuevo, un reto. Estamos en una etapa de aprendizaje total. Me apetece salir de mi zona de confort y ponerme las cosas difíciles. Paquita sería un reto muy difícil, pero siento que ya lo he hecho”, ha explicado. “Paquita tiene un valor emocional. Si se hace otra temporada, no tendrá ni la emoción de lo que vivimos ni lo que nos unió en aquel momento. Está muy bien ahí donde está”.
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Eso sí, Los Javis no han cerrado definitivamente a una cuarta temporada. “Si se vuelve a hacer, tendrá que ser en unas circunstancias nuevas. Paquita Salas nació de algo que nos pasaba en aquel momento. Ahora nos están pasando otras cosas”, ha concluido Calvo.
Estrenada en 2016 en Flooxer y posteriormente adquirida por Netflix, Paquita Salas se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la comedia española. A lo largo de sus tres temporadas, la serie siguió las desventuras de una representante de actores de clase B que, tras perder a su actriz estrella (Macarena García), no cesaba de recuperar su lugar en la industria del entretenimiento. Brays Efe encabezó un reparto en el que también participaron Belén Cuesta, Lidia San José, Anna Castillo, Álex de Lucas y Yolanda Ramos, además de contar con numerosos cameos de rostros conocidos, como Josh Hutcherson o Úrsula Corberó.
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