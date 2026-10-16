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Esta es la razón detrás de la salida de David Fincher de Netflix tras ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

La película que retoma la historia de Quentin Tarantino y su complicada producción ha sido la principal razón del choque del cineasta con el jefe de cine Dan Lin

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.
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Hace tan solo unos días que se anunció que David Fincher decidió terminar su relación con Netflix, pero ahora sabemos que fue después de un enfrentamiento con el jefe de cine Dan Lin por la producción de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. Así lo reveló Tatiana Siegel en un reportaje de Page Six. Una fuente citada por la periodista aseguró que el director ya había tenido suficiente de las “ataduras” impuestas por Lin durante el rodaje. Fincher venía reclamando reshoots extensos y costosos para la película, protagonizada por Brad Pitt. Netflix se negó en un primer momento, aunque finalmente aceptó algunos días adicionales de rodaje.

Esas nuevas tomas con Pitt incluyeron la reconstrucción de escenografías completas. Por eso, Las nuevas desventuras de Cliff Booth no llegó a ningún festival de otoño: la cinta simplemente no estaba terminada. El director quería más tiempo y más presupuesto para alcanzar el resultado que buscaba. La gestión de Lin le otorgó solo una fracción de lo solicitado, algo difícil de digerir para un cineasta conocido por sus jornadas de hasta 70 tomas por escena. La salida de Fincher de Netflix responde a un choque directo con Dan Lin durante la producción de Las nuevas desventuras de Cliff Booth: el director exigió reshoots costosos y más presupuesto, la plataforma se los negó casi por completo, y esa tensión terminó por quebrar el vínculo entre ambos tras años de colaboración.

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Lin asumió la dirección de la división cinematográfica de Netflix en abril de 2024. Según el reportaje de Page Six, su gestión representa lo opuesto a la de su antecesor, Scott Stuber, quien gastaba con libertad y pagaba cifras elevadas por talento reconocido. Bajo el mando de Lin, la producción original de películas de Netflix se redujo a más de la mitad. Siegel también aclaró un dato relevante: Las nuevas desventuras de Cliff Booth fue el único proyecto de Fincher que pasó realmente por las manos de Lin. Tanto Mank como The Killer pertenecen a la era Stuber. La producción no resultó barata. Pitt cobra 40 millones de dólares por su papel protagónico, Fincher recibe 20 millones por dirigir, y Quentin Tarantino suma otros 20 millones por el guion. Eso representa 80 millones de dólares solo en costos de “por encima de la línea”, dentro de un presupuesto total que superaría los 200 millones de dólares.

The Adventures of Cliff Booth
(Netflix)

Una etapa de cambios en Netflix

Fincher no es el único cineasta de primer nivel que chocó con Lin. Según se informó un día antes del reportaje sobre Fincher, también existe fricción entre el ejecutivo y Greta Gerwig por Narnia: El sobrino del mago. Lin realizó numerosas observaciones sobre los primeros cortes de esa película y prometió “arreglarla” en postproducción. El resultado fue una distancia que todavía persiste entre ambos. Una fuente cercana a Ben Affleck sostuvo además que el actor expresó en privado que no soporta a Lin. Ese dato explicaría por qué fue la directora de contenidos Bela Bajaria, y no Lin, quien presentó a Affleck en el estreno de su película Animals el 1 de octubre.

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Lin quedó al margen de los recortes recientes de Netflix, que el miércoles despidió a mil empleados. En ese mismo movimiento, Doug Belgrad, su número dos y vicepresidente de cine, dejó su cargo. Belgrad era visto como el “policía bueno” dentro de la división, alguien con buena relación con el talento. Mientras tanto, los exejecutivos de Warner Bros. Michael De Luca y Pam Abdy aparecen mencionados como posibles candidatos a ocupar un rol mayor dentro de la estructura.

El futuro de Lin al frente del cine de Netflix podría depender directamente del desempeño de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. Si la película funciona, su posición se consolida. Si fracasa, haber perdido a Fincher en el proceso podría ser el factor que termine con su gestión. Tanto Narnia como esta producción son filmes de presupuesto elevado y alto riesgo que, sobre el papel, estaban pensados para no fallar. Las nuevas desventuras de Cliff Booth se estrenará de forma exclusiva en salas IMAX el 25 de noviembre, con un recorrido de dos semanas antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre.

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