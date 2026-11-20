Tráiler oficial de la película 'Rose' (Avalon)

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Llega a nuestro país Rose, el drama histórico dirigido por Markus Schleinzer y protagonizado por Sandra Hüller, que se perfila como una de las candidatas con más fuerza a la nominación al Oscar a la mejor película internacional junto a La bola negra o Fjörd. La cinta fue seleccionada como la representante oficial de Austria en esa categoría.

El filme, ambientado en el siglo XVII tras el final de la Guerra de los Treinta Años, cuenta la historia de una mujer que se hace pasar por un soldado para reclamar la propiedad de una granja abandonada mediante un documento falsificado. A medida que se instala en una comunidad protestante aislada, Rose debe sostener el engaño incluso cuando se ve forzada a casarse y enfrentar el embarazo de su esposa.

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Hüller obtuvo el Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista en la Berlinale por este papel, considerado uno de los más destacados de su carrera. La actriz, reconocida internacionalmente tras Anatomía de una caída y La zona de interés, construye a Rose a partir del silencio y la parquedad, casi como si se tratara de un personaje expresionista.

Una historia basada en hechos reales

Rose está inspirada en la vida de Catharina Margaretha Linck, una mujer prusiana que vivió gran parte de su vida adulta presentándose como hombre bajo el nombre de Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. Nacida en 1687 en Halle, hija ilegítima de una viuda, Linck sirvió como soldado en distintos ejércitos de Prusia y Polonia bajo varias identidades masculinas.

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Sandra Hüller en 'Rose' (Avalon)

Según los documentos judiciales conservados en los Archivos Secretos del Estado de Prusia, Linck también trabajó como predicadora y como estampadora de telas, alternando su presentación de género según las circunstancias. En 1717 contrajo matrimonio con Catharina Margaretha Mühlhahn, de 18 años, en la ciudad de Halberstadt.

El matrimonio se sostuvo durante cuatro años, hasta que la madre de Mühlhahn descubrió el engaño y denunció a la pareja ante las autoridades. En el juicio se presentó como prueba un objeto de cuero relleno que Linck utilizaba para mantener relaciones sexuales con su esposa, lo que llevó a los jueces a debatir si el acto configuraba legalmente “sodomía”, dado que no había existido lo que los magistrados llamaban “unión carnal”.

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El rey Federico Guillermo I ordenó finalmente que Linck fuera decapitada y su cuerpo incinerado, mientras que Mühlhahn fue condenada a tres años de prisión y destierro. La ejecución, ocurrida en 1721, es considerada el último caso documentado de una persona ejecutada en Europa por actividad sexual entre mujeres.

Los registros del proceso fueron publicados en 1891 por el investigador F. C. Müller y traducidos al inglés en 1980 por Brigitte Eriksson, constituyendo la fuente principal sobre la vida de Linck, ya que no se conserva ningún otro documento histórico sobre ella.

Mujeres contra el sistema patriarcal

Schleinzer relató que conoció la historia de Linck cuando un amigo le señaló que, exactamente 250 años antes de su propio nacimiento, esta mujer había sido ejecutada por un delito vinculado a su identidad y su sexualidad. Ese dato lo llevó a investigar otros casos similares de mujeres que adoptaron identidades masculinas en distintas épocas.

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El director encontró que las motivaciones variaban: desde escapar de matrimonios forzados o de la violencia doméstica, hasta la necesidad de sostenerse económicamente tras enviudar o de acompañar a un esposo a la guerra. En algunos casos, familias enteras enviaban a una hija en lugar de un hijo que se negaba a combatir.

En 'Rose', Sandra Hüller se hace pasar por hombre para tener derechos dentro de la sociedad. (© The Match Factory /Courtesy Everett Collection)

Pese a estas diferencias, todas esas historias compartían un mismo objetivo: la búsqueda de libertad frente a estructuras que les negaban derechos básicos por su género.

El director pasó años investigando estos hechos y supo de más de trescientas mujeres europeas que se vestían de hombre por las mismas razones. Son solo las que se encuentran documentadas, pero cree que habría muchas más. “Mis dos primeras películas giraban en torno a los marginados de la sociedad, así que pensé, ¿por qué no seguir hablando y tratar al grupo de marginados más grande del mundo, que son las mujeres?“, cuenta el director.

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El director define a la protagonista como una especie de David contra Goliat, una mujer que desafía al sistema. “Hubo muchas heroínas en esa época, pero solo se ha contado la historia de los hombres, así que era el momento de darles una voz”.

Rose está filmada en un elegante blanco y negro, una elección que el director defiende para que el espectador no se distraiga con los colores y para dotar de ese tono de dureza que se trasmite de la vida rural de la época, donde la escasez, la pobreza y las pésimas condiciones de vida eran la tónica general.

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