Christian Gálvez y Patricia Cerezo. (Telemadrid)

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Queda poco más de un mes para que acabe el año y Telemadrid acaba de anunciar el nombre de los encargados de dar las campanadas. Serán Christian Gálvez y Patricia Cerezo. Para el presentador será la tercera vez, aunque las dos anteriores fueron en Telecinco. En 2008 las presentó junto a María Castro desde la Puerta del Sol.

En aquel momento, ambos protagonizaron un momentazo al recrear la exitosa serie de la cadena, Sin tetas no hay paraíso. “Yo te he prometido el paraíso y lo vas a tener, con tetas o con uvas, pero lo vas a tener”, dijo el presentador a la actriz en aquel momento. “Señoras y señores, tenemos con ustedes al nuevo sucesor de El Duque”, respondió la intérprete. En 2020, un año marcado por la pandemia, volvió a presentar las campanadas, esta vez junto a Sandra Barneda desde Gran Canaria. Para Patricia Cerezo, en cambio, será su debut en esta cita televisiva.

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María Castro y Christian Gálvez en las Campanadas de de 2008. (Mediaset)

Sin duda, se trata de una gran noticia para Christian Gálvez en uno de los años más especiales de su vida. El presentador está disfrutando de un 2026 extraordinario junto a su mujer, Patricia Pardo, con quien ha cumplido su sueño de ser padre. “Lo he dicho mil veces. Me parece que Dios me ha enviado un ángel, pero no solo a mí. Se lo ha mandado a sus niñas y a Luca. Es un ejemplo. Es coraje, es fuerza, es perseverancia... es la mejor madre que podían tener las niñas y Luca, los tres hermanitos”, dijo el comunicador a ¡HOLA! durante la celebración del décimo aniversario de la Fundación Querer. Pardo, por su parte, reconoció que al lado de su marido todo es “maravilloso”.

“Que conozcas a una persona y que trate como a sus propias hijas a dos niñas que no venían no como mochila, porque odiamos esa expresión, pero para mí si que es un regalo”, afirmó.

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Además de disfrutar de la preciosa familia que han formado, la pareja también ha vivido una de las experiencias profesionales más importantes de sus vidas al ejercer como maestros de ceremonias del encuentro de Papa León XIV con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. “Antes pensábamos que no pegábamos ni con cola en un escenario, pero estuvo muy bien. Ha sido la parte más positiva y la gran sorpresa”, contó Patricia en ¡HOLA! después de presentar uno de los actos más multitudinarios de la visita del Pontífice. “Cuando nos llamó y nos entregó los dos rosarios, tuvimos la absoluta certeza de que el Papa estaba feliz. Nos trasmitió muchísima paz y gratitud”, añadió Christian.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España')

Este verano, el presentador sumo un nuevo éxito a su trayectoria profesional. Viajó hasta Los Ángeles para grabar los pilotos de las versiones americanas de El rosco y Patricia, que fue testigo de las grabaciones, no dudó en dedicarle unas bonitas palabras: “Sabía que eras un fuera de serie con El Rosco, pero verlo en directo me ha dejado impresionada. ¡Menudo control! Ahora, haciendo Run the Ring, ya son palabras mayores… Rapidez, intuición, ritmo, reflejos, memoria, escucha, tensión… ¿Me explicas cómo se puede tener esa fluidez y esa velocidad hablando en inglés siendo de Móstoles? Lo más increíble es ver tu capacidad de aprendizaje, el sentimiento y la pasión con la que te superas y comprobar cómo has convertido en familia a un equipo internacional que ya te lleva en el corazón. ¡Qué bonito es admirar a la persona a la que amas! ¡Qué orgullosos estamos de ti!”.

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Christian Gálvez y Patricia Pardo en Hollywood (Instagram)

Si 2026 ha sido inolvidable para Christian Gálvez, Patricia Cerezo no se queda atrás. La periodista se casó el pasado 10 de julio con el ingeniero Kiko Gámez, después de su divorcio de Ramón García, padre de sus dos hijas, Natalia y Verónica. “Estuvimos llorando toda la ceremonia. Kiko y yo nos leímos el uno al otro unos votos que habíamos escrito de agradecimiento, amor y de proyecto de vida”, contó Patricia en la revista ¡HOLA!. Tras un enlace de ensueño, los recién casados se fueron de luna de miel a Katmandú, Bután, Singapur y las playas de Maldivas.