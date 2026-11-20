Judeline, Rosalía o BB trickz son las artistas españolas que pueden escucharse en GTA VI

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Grand Theft Auto VI salió a la venta este 19 de noviembre y trajo consigo una banda sonora con gran presencia española. Rosalía, Judeline y BB Trickz figuran entre las artistas que suenan en Cocoteo FM, la emisora de música latina del videojuego de Rockstar Games, en la entrega de la saga con mayor peso del género urbano y latino. Las tres cantantes aparecen en una emisora conducida por Bad Bunny, bajo el alias “El Martillo”, y la cantautora gallega RaiNao, como “La Gata”. Cocoteo FM reúne 15 canciones entre bachata, merengue, dembow y reguetón, según confirmó Rockstar junto a Atlantic Records. Las artistas españolas presentes en GTA VI son Rosalía, con el tema Candy; Judeline, con Besito; y BB Trickz, con Malvada, todas dentro de Cocoteo FM. A ellas se suma el rapero sevillano Haze, que colabora con Anuel AA en el tema Amanece, también incluido en la misma emisora.

Rosalía es la figura española más conocida de la lista. La catalana suena en Cocoteo FM con Candy, tema incluido en su álbum Motomami, uno de los trabajos que consolidó su proyección fuera de España tras ganar múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Su presencia en el videojuego se suma a una trayectoria que la llevó a colaborar con artistas internacionales y a situarse entre las voces de referencia de la música en español a nivel global.

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Judeline, nombre artístico de Lara Fernández Castrelo, nació en Jerez de la Frontera en 2003 y se crio en Barbate, Cádiz. Aporta a Cocoteo FM el tema Besito, un sencillo electro-pop lanzado en 2026. La cantante fichó por el sello internacional Interscope Records, que también representa a Billie Eilish y Lana Del Rey. Su álbum debut, Bodhiria (2024), recibió tres nominaciones a los Latin Grammy y fue elogiado por medios como Pitchfork, Rolling Stone y The New York Times. En 2025 se convirtió en la única artista española del cartel de Coachella y, ese mismo año, logró el número uno en el Top Global de Spotify con BbY WOW, su colaboración junto a Karol G y Rusowsky. En febrero de 2026 encabezó sus primeros conciertos en pabellones, en el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona.

Rockstar Games programó el estreno oficial de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre mediante un desbloqueo escalonado por husos horarios.

Gran protagonismo de la música latina

BB Trickz, nombre artístico de Belize Nicolau Kazi, nació en Barcelona en 2000 y comenzó su carrera musical en 2023. En Cocoteo FM suena con Malvada, tema incluido en su EP 80’z (2025), publicado a través de Sony Music España. Su estilo combina el drill con influencias del hip hop estadounidense y el trap latino. Debutó con el sencillo “Missionsuicida” en abril de 2023 y alcanzó popularidad en TikTok con canciones como “Bambi”. En octubre de 2024 colaboró con Charli XCX en el remix de Club Classics, incluido en el álbum Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat.

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Cocoteo FM reúne, además de a las artistas españolas, a figuras centrales de la música urbana latinoamericana. Bad Bunny es el artista con mayor número de temas en la emisora, con EoO, Otra Noche en Miami y Mojabi Ghost junto al productor Tainy. El listado también incluye a Myke Towers con Girl, Young Miko con Ni Le Cabe, Rauw Alejandro con Macacoa 2000, Romeo Santos y El Chaval de la Bachata con Canalla, Farruko con Pepas, Don Omar con Intocable y Calle 13 con una versión remix de Suave. Se suman Fuerza Regida con Suzuki, Chimbala y Omega con Se Me Nota (Agárrame), y Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa en el remix de Si Es Trucho Es Trucho. RaiNao, además de copresentar la emisora, aparece también como artista junto a El Laberinto del Coco en Mariposas en el Estómago.