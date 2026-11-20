Hallan en Fisterra los restos de una boya de Estados Unidos varada en la Costa da Morte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un objeto de color amarillo, de unos dos metros de largo por uno de ancho, apareció varado en las costas de Galicia, concretamente en la playa de Mar de Fóra en Fisterra. El aviso se produjo cuando un vecino de la zona dio aviso al Concello tras encontrar los restos en el tramo norte del arenal. No es la primera vez que se encuentran con este objeto en tierra.

Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de una boya oceanográfica de origen estadounidense que habría recorrido cerca de 6.000 kilómetros por el Atlántico antes de encallar en la Costa da Morte.

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Un artefacto incompleto sin marcas de identificación

El objeto conserva únicamente la quilla, la pieza que funciona como lastre para mantener la estabilidad en el agua. Faltan todos los componentes electrónicos: la plataforma de sensores, los sistemas de iluminación y los dispositivos de geolocalización por satélite. Tampoco se hallaron placas con datos sobre fabricación, procedencia o uso específico, lo que dificulta confirmar con certeza su origen.

El ingeniero naval Raúl Villa señaló que las características del artefacto corresponden a una boya oceanográfica diseñada para trabajar parcialmente sumergida. Normalmente sirven para vigilar el clima, el estado del mar, guiar la navegación y apoyar en actividades marítimas, entre otras funciones. Por su forma y dimensiones, varios especialistas en marina mercante consultados coinciden en que podría tratarse de un modelo conocido como TOGA-Spar Buoy, un tipo de instrumento desarrollado dentro del programa internacional Tropical Ocean and Global Atmosphere (TOGA), con participación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

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Una boya meteorológica de color naranja flota en el mar abierto bajo un cielo azul, realizando monitoreo climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las boyas de medición oceánica

Este tipo de dispositivo, de estructura cilíndrica y construido habitualmente en aluminio o fibra de vidrio, mide alrededor de tres metros de largo y pesa cerca de 90 kilogramos. Su función es registrar la presión atmosférica, la temperatura del aire y la temperatura superficial del mar, datos que transmite en tiempo real a satélites del sistema Argos. La vida útil de las baterías de estos equipos ronda entre los 12 y los 18 meses, tras lo cual quedan a la deriva si no son recuperados.

El aspecto envejecido de la pieza hallada en Fisterra sugiere que no estuvo en operación reciente en aguas próximas a Galicia, según indicaron los expertos consultados por la prensa local de La Voz de Galicia. El Concello intentó retirar los restos con un tractor municipal, pero el vehículo no logró acceder al punto exacto porque la arena de esa zona de la playa es demasiado blanda. Las autoridades locales esperan ahora la evolución del oleaje para completar el operativo o, en su defecto, recurrir a una grúa.

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La razón por la que la boya llegó a costas españolas

Aunque no lo parezca Estados Unidos y España están más conectados de lo que parece. En muchas ocasiones han llegado objetos desde el continente americano a costas gallegas, específicamente a costas gallegas. Esto es porque hay una combinación de corrientes oceánicas y vientos del Atlántico Norte desde tierras estadounidenses a costas españolas.

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El caso de la boya de esta semana recuerda a otro episodio registrado en diciembre de 2025. Cuando apareció en la playa de Nemiña, en el vecino municipio de Muxía, una baliza de más de seis metros de altura encajada entre las rocas del Furado Grande. Aquel artefacto, de color rojo y con el número 14 inscrito en su estructura, llevaba una placa que confirmaba su pertenencia a la Guardia Costera de Estados Unidos y su función como señal de advertencia para marcar canales de acceso a puertos.

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